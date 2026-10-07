Praça da Liberdade se transforma em cinema a céu aberto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Boticário promove cinema gratuito na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, com o projeto "Deixe o Amor Entrar em Cena". A ação transforma o local em um espaço de cinema ao ar livre nos dias 8 e 9 de outubro, com sessões programadas para as 18h e 20h.

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O evento itinerante, que percorre 12 cidades de Minas Gerais, celebra o lançamento da nova fragrância Floratta Blue Crystal. A iniciativa convida o público a se encontrar e viver histórias que merecem destaque, transformando o cotidiano em uma cena especial.

Além da capital, a programação passará por Uberaba, Varginha, Igarapé, Manhuaçu, Patos de Minas e Itajubá. Governador Valadares, São João del-Rei, Montes Claros, Pará de Minas e Uberlândia também estão no roteiro.

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Serão exibidos clássicos românticos do cinema nacional e internacional que marcaram as décadas de 1980 a 2000. O público poderá assistir aos filmes e participar de experiências sensoriais oferecidas pela marca no local.

Como participar

A jornada para conseguir um ingresso começa com a ativação da fragrância Floratta Blue Crystal na praça. Os interessados devem realizar um cadastro no Beautybox, programa de relacionamento da marca, e experimentar a novidade.

Após a experiência, o participante é presenteado com um buquê de flores e recebe o ingresso para curtir uma das sessões de cinema.

Serviço

Deixe o Amor Entrar em Cena — O Boticário

Data: 8 e 9 de outubro

Local: Praça da Liberdade

Endereço: Praça da Liberdade, s/nº, Funcionários, Belo Horizonte - MG

Horários da ativação: a partir das 10h

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Horários das sessões: 18h e 20h