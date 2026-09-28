O poder dos cheiros: estudo comprova forte ligação dos perfumes com as emoções

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um estudo realizado pelo Boticário revela a forte conexão entre cheiros e emoções nas conversas dos brasileiros. O levantamento mapeou mais de 4,4 milhões de menções a perfumes e aromas em 2026 e descobriu que uma em cada quatro delas está associada a memórias, pessoas ou experiências.

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Para aprofundar a análise, a marca selecionou mais de 217 mil publicações, excluindo conteúdos comerciais. Neste universo, três sentimentos concentram 84,5% das referências emocionais.

Amor e paixão lideram com 39% das ocorrências, seguidos por conforto e calma, com 28%. A saudade e a nostalgia aparecem em 17,5% das menções. Os dados mostram como o olfato está conectado a vínculos afetivos, acolhimento e lembranças.

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A força da memória olfativa

A memória ocupa um lugar central nessa relação. O estudo identificou quase 26 mil publicações com referências diretas a lembranças, infância ou à sensação de ser transportado para outro momento. As recordações mais comuns remetem a:

fases, lugares e momentos da vida: 36,5%

família e infância: 29%

relacionamentos e vínculos afetivos: 17%

casa e pertencimento: 17%

Quando uma pessoa é citada nessas lembranças, os vínculos familiares ganham força. A mãe é a figura mais presente, mencionada em 33% dos casos, seguida por amigos, filhos, parceiros e avós.

O que os cheiros provocam

As conversas também apontam para três grandes papéis emocionais atribuídos às fragrâncias. O principal deles é fazer lembrar ou transportar para outro momento, citado em 45,9% das experiências descritas.

Em seguida, surgem a sensação de confiança e autoestima, com 34%, e o sentimento de conforto ou relaxamento, com 31,8%. Na prática, os cheiros atuam para fortalecer a percepção de si, acolher e resgatar memórias.

Essa conexão inspirou o projeto “Box do Sentir”, que transformou cinco emoções em perfumes: saudade, garra, otimismo, euforia e amor. César Veiga, perfumista do Grupo Boticário, reuniu um time de especialistas internacionais para interpretar os sentimentos em fragrâncias.

César Veiga explica que um perfumista é, antes de tudo, um observador. “Nós propomos uma interpretação e cada pessoa completa essa história a partir das próprias memórias”, afirma.

O projeto reforça que a relação com um cheiro é influenciada por experiências individuais. Uma mesma criação pode carregar significados completamente diferentes para cada pessoa.

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As cinco fragrâncias não chegarão ao mercado como uma linha convencional. O kit será distribuído aos clientes do nível Ouro do Beautybox, programa de fidelidade do Grupo Boticário.