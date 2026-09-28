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CHEIRO DO CAJU

L’Occitane au Brésil eleva o Caju à perfumaria com fragrância inédita

Famosa pelos produtos de bodycare, linha Caju agora vira perfume: conheça a fragrância que celebra a suculência do fruto nordestino

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/09/2026 13:32 - atualizado em 28/09/2026 13:32

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L’Occitane au Brésil eleva o Caju à perfumaria com fragrância inédita
A nova fragrância Caju Eau de Parfum da L&#39;Occitane au Brésil, inspirada no fruto nordestino, celebra a brasilidade com notas envolventes crédito: Divulgação

A L’Occitane au Brésil amplia o portfólio da linha Caju com o lançamento da fragrância Caju Eau de Parfum. Inspirada no fruto cultivado em Apodi (RN), a novidade representa um símbolo do charme brasileiro e chega às lojas em setembro.

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O caju, um dos carros-chefes da marca, é um dos frutos mais tradicionais do nordeste, região responsável por mais de 95% da produção nacional. Em 2016, a L’Occitane au Brésil transformou a carne do caju, até então um resíduo agrícola, em um dos seus best-sellers de cuidados corporais.

Agora, o ingrediente principal da linha estreia no mercado da perfumaria brasileira. “Queremos mostrar que a brasilidade pode ser sofisticada, inesperada e, ao mesmo tempo, profundamente familiar”, afirma Luísa Holzheim, diretora de marketing do Grupo L’Occitane.

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Ela explica que a fragrância mostra como é possível explorar novas possibilidades na perfumaria por meio de um ingrediente que antes era considerado descarte na cosmética.

O perfume busca ser envolvente, com notas de topo de cereja, frutas exóticas e acordes de caju e abacaxi. O corpo combina frésia e cumaru, resultando em um aroma singular que traduz a sensualidade e o tropicalismo do Brasil.

Com equilíbrio entre acidez e doçura, o Caju Eau de Parfum foi desenvolvido para quem valoriza símbolos e aromas nacionais. A fragrância é descrita como provocante, inesperada e leve, ideal para ser usada em todos os momentos do dia.

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A linha Caju foi pensada para uma rotina de cuidados completa, desde o banho, com o sabonete líquido em óleo ou em barra, passando pela compota corporal hidratante e finalizando com o perfume para manter a pele perfumada.

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O Eau de Parfum com 100 ml custa R$ 279,99.

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