Wepink bate recorde com novo perfume: 62 mil unidades em 12 horas
Fragrância comemorativa VF esgota em tempo recorde; entenda o sucesso por trás do lançamento que mobilizou milhares de consumidores em poucas horas
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A Wepink, marca de cosméticos de Virginia Fonseca, comemorou cinco anos de atuação. A empresa registrou a venda de 62 mil unidades da nova fragrância VF em menos de 12 horas, esgotando o estoque de lançamento.
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O perfume foi criado exclusivamente para a comemoração de aniversário da marca. O desempenho nas vendas reforça a capacidade da Wepink de mobilizar sua comunidade e transformar lançamentos em grandes eventos de consumo.
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A fragrância comemorativa foi desenvolvida para traduzir a essência da empresa, proporcionando uma experiência olfativa sofisticada e de alta fixação para marcar os cinco anos.
“Esse recorde é a maior confirmação do laço único que construímos com o nosso público”, destacou Samara Pink, sócia fundadora e diretora de desenvolvimento da Wepink. Segundo ela, o produto foi desenhado para ser inesquecível.
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Detalhes da fragrância VF
O perfume de aniversário tem como protagonista a baunilha e apresenta um caminho olfativo classificado como floramber baunilha. A composição do produto inclui diversas notas:
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Notas de saída: bergamota, flor de laranjeira, pêssego e baunilha concentrada 10x.
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Notas de corpo: baunilha absoluta bourbon de madagascar, baunilha noir, frésia, jasmim e cedro.
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Notas de fundo: vanilina, creme de baunilha, madeira cashmere, ládano, fava tonka, âmbar e musk.