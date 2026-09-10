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CINCO ANOS DE MARCA

Wepink bate recorde com novo perfume: 62 mil unidades em 12 horas

Fragrância comemorativa VF esgota em tempo recorde; entenda o sucesso por trás do lançamento que mobilizou milhares de consumidores em poucas horas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/09/2026 13:00 - atualizado em 10/09/2026 13:08

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Wepink bate recorde com novo perfume: 62 mil unidades em 12 horas
Virginia Fonseca apresenta a fragrância VF da Wepink, que registrou vendas expressivas no lançamento com mais de 60 mil unidades. crédito: Redes sociais

A Wepink, marca de cosméticos de Virginia Fonseca, comemorou cinco anos de atuação. A empresa registrou a venda de 62 mil unidades da nova fragrância VF em menos de 12 horas, esgotando o estoque de lançamento.

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O perfume foi criado exclusivamente para a comemoração de aniversário da marca. O desempenho nas vendas reforça a capacidade da Wepink de mobilizar sua comunidade e transformar lançamentos em grandes eventos de consumo.

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A fragrância comemorativa foi desenvolvida para traduzir a essência da empresa, proporcionando uma experiência olfativa sofisticada e de alta fixação para marcar os cinco anos.

“Esse recorde é a maior confirmação do laço único que construímos com o nosso público”, destacou Samara Pink, sócia fundadora e diretora de desenvolvimento da Wepink. Segundo ela, o produto foi desenhado para ser inesquecível.

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Detalhes da fragrância VF

O perfume de aniversário tem como protagonista a baunilha e apresenta um caminho olfativo classificado como floramber baunilha. A composição do produto inclui diversas notas:

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