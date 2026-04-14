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FRAGRÂNCIA

Dia do café: como o ingrediente virou a nova tendência em perfumes

Marcas investem no ingrediente para criar fragrâncias marcantes e envolventes; conheça opções que vão do amadeirado ao gourmand para todos os gostos

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/04/2026 15:11 - atualizado em 14/04/2026 15:14

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Dia do café: como o ingrediente virou a nova tendência em perfumes
O aroma marcante e acolhedor do café, junto a especiarias, inspira fragrâncias sensoriais e envolventes na perfumaria crédito: FreePik

Celebrado na xícara de milhões de brasileiros, o café expande seu domínio e ganha cada vez mais espaço no universo da perfumaria. O ingrediente, comemorado mundialmente em 14 de abril, revela-se uma nota envolvente e sofisticada na construção de fragrâncias.

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Conhecido por seu aroma marcante e acolhedor, o café é explorado por perfumistas para adicionar profundidade, calor e personalidade às composições. Nos perfumes, ele surge combinado a notas gourmand, amadeiradas ou adocicadas, criando acordes que despertam os sentidos.

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Marcas de beleza investem em fragrâncias que traduzem o universo do café em experiências olfativas únicas. A tendência reforça a busca por perfumes sensoriais, que conectam memória, afeto e identidade.

Fragrâncias que usam o café como protagonista

Eau de Parfum Café Espresso 90ml | L’Occitane au Brésil (R$ 279,90)

Esta linha de perfumaria masculina é inspirada na jornada do café. A fragrância combina quatro notas distintas do ingrediente, do grão torrado ao Cappuccino. A composição inclui notas cremosas, Vetiver e Patchouli, enquanto a Cumarina adiciona um toque adocicado e sensual.

Iconique 001 Intense Eau De Parfum 75ml | O.U.i Paris (R$ 333,00)

Assinado pela perfumista Nathalie Lorson, este oriental amadeirado é potente e envolvente. A fragrância abre com notas especiadas, evoluindo para uma combinação de Café, Orris e Pimenta Negra. A base amadeirada é conferida pelo Patchouli, Cedro Atlas e Sândalo.

Deo Colônia Em Flor 100ml Relicário Avatim | Avatim (R$ 140,00)

Um clássico da família amadeirada aromática, esta colônia apresenta uma fragrância revigorante. As notas de topo combinam pimenta rosa e café. O corpo da composição traz jasmim e sândalo, e a finalização fica por conta das nuances de ambergris e da doçura da baunilha.

Club 6 Voyage Desodorante Colônia 95ml | Eudora (R$ 139,90)

Com uma assinatura oriental amadeirada, esta fragrância sofisticada se destaca pelo acorde de café. O ingrediente é combinado com notas de rum envelhecido em carvalho e chocolate, criando uma perfumação intensa e marcante para homens que buscam experiências únicas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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