Avon resgata fragrâncias icônicas da marca em nova coleção
Marca une tecnologia e nostalgia ao trazer de volta quatro fragrâncias em versões modernas e lança batom que muda de cor conforme o pH dos lábios
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Para comemorar o aniversário de 140 anos, a Avon lança a Iconic Collection, linha baseada no conceito de "Newstalgia". A ideia conecta a herança da marca com tendências atuais ao trazer de volta quatro fragrâncias que marcaram gerações em releituras contemporâneas.
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O lançamento acompanha a transformação da empresa, que agora se posiciona como uma FemTech. A marca, parte do grupo Natura desde 2020, une tecnologia às demandas do universo feminino, tornando-se mais digital e conectada com os novos tempos.
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A coleção revisita clássicos da perfumaria que fazem parte da memória afetiva de milhares de consumidores. As fragrâncias foram atualizadas com combinações atuais de ingredientes para capturar a essência do tempo.
Além dos perfumes, a linha apresenta o Batom Crystal, um item colecionável e de edição limitada. O produto traz a inovação de mudar de cor conforme o pH dos lábios e possui uma embalagem inspirada na estética dos frascos da coleção. A novidade estará disponível a partir de maio.
Conheça as fragrâncias da Iconic Collection
Sweet Honesty Fun - R$ 169,90
A fragrância combina um buquê floral leve com a doçura da flor de baunilha e o calor do âmbar, ideal para uma personalidade divertida e espontânea.
Charisma Magnetic - R$ 169,90
Uma essência floral que se destaca pelo jasmim e pela pureza do lírio do vale. A fragrância é descrita como uma joia olfativa para quem não passa despercebida.
Topaze Elegant - R$ 169,90
A pera crocante se une ao brilho do Ylang ylang e à flor de laranjeira. O perfume exala confiança e elegância para uma feminilidade marcante.
Toque de Amor Lovely - R$ 169,90
A rosa domina o coração floral, com brilho realçado pela pimenta rosa. O patchouli oferece um toque de conforto para uma fragrância suave.
Os perfumes da Iconic Collection podem ser adquiridos por meio das consultoras de beleza Avon, nas principais perfumarias e no e-commerce oficial da marca.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.