7 frutas exóticas do Brasil que você precisa experimentar o quanto antes

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O Brasil é um gigante em biodiversidade, mas muitas vezes a variedade de frutas nas mesas dos brasileiros se resume a poucas opções de acordo com a região. Laranja, banana e maçã, por exemplo, dominam as gôndolas em algumas regiões do país, enquanto um universo de sabores, cores e texturas permanece desconhecido pela maioria. Explorar essas joias nacionais é uma viagem gastronômica sem sair de casa.

A riqueza de biomas como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica oferece frutas com perfis nutricionais únicos e sabores que surpreendem. Conhecer esses alimentos não apenas enriquece o paladar, mas também valoriza a cultura e a produção local de diferentes regiões do país.

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Para ajudar a expandir seu cardápio, selecionamos sete frutas exóticas que representam a diversidade brasileira. Muitas delas possuem safras específicas, então a melhor dica é procurar por elas em feiras livres, mercados municipais e lojas de produtos regionais, especialmente durante suas épocas de colheita.

Conheça 7 sabores únicos do Brasil

Cupuaçu: Típico da Amazônia, este parente do cacau tem uma polpa cremosa e um sabor agridoce inconfundível. É rico em antioxidantes e fibras, sendo a base para sucos, sorvetes e doces que conquistam paladares em todo o país.

Cajá: Pequeno e de casca amarela, o cajá é encontrado principalmente no Nordeste. Sua polpa suculenta e ácida é ideal para sucos e sorvetes refrescantes. A fruta é uma boa fonte de vitamina C e minerais como cálcio e fósforo.

Gabiroba: Presente no Cerrado e na Mata Atlântica, a gabiroba se parece com uma pequena goiaba amarela. O sabor é doce e levemente ácido, muito apreciado ao natural ou em geleias e licores. Seu consumo está ligado à cultura de diversas comunidades locais.

Jabuticaba: Uma das frutas mais curiosas do Brasil, pois brota diretamente no tronco e nos galhos da árvore. Com casca escura e polpa branca e doce, é consumida fresca ou transformada em vinhos, geleias e licores. A casca também possui compostos antioxidantes.

Pequi: Símbolo do Cerrado, o pequi é conhecido por seu sabor e aroma intensos. O fruto, de polpa amarela e oleosa, deve ser consumido com cuidado por causa dos espinhos internos. É um ingrediente essencial em pratos tradicionais, como o arroz com pequi.

Mangaba: Nativa de áreas costeiras e do Cerrado, a mangaba é delicada e perecível. Sua polpa suculenta e levemente ácida é usada em sorvetes, sucos e doces. A extração da mangaba é uma importante fonte de renda para comunidades extrativistas.

Araticum: Também chamado de marolo em algumas regiões do Cerrado, o araticum possui uma casca grossa e uma polpa macia e muito perfumada. O sabor é doce e marcante, lembrando uma mistura de abacaxi com banana. Geralmente é consumido in natura ou em doces.

Ao experimentar essas frutas, você não apenas descobre novos sabores, mas também apoia agricultores familiares e comunidades extrativistas, contribuindo para a preservação dos biomas brasileiros e de sua rica sociobiodiversidade. É uma forma deliciosa de valorizar o que o Brasil tem de melhor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.