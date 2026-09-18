Guia de perfumes florais: 11 opções para celebrar a nova estação

A primavera está batendo na porta e, coma ela, as flores. O perfume certo pode capturar a essência da estação, marcada por dias mais quentes e floridos. As fragrâncias levemente adocicadas, frescas e com notas florais se destacam nesta época.

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Para celebrar o renascimento da natureza e renovar a rotina de autocuidado, selecionamos 11 opções de perfumes que traduzem a energia, a delicadeza e o frescor da temporada.

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Tania Bulhões

Eau de Parfum À Francesa | 80ml - R$ 520,00

Elegante, o "À Francesa" toca a pele como uma brisa floral. Sua composição é um floral aquático, com frescor de frésia e notas aquosas na abertura, lavanda e orquídea no corpo, e patchouli com âmbar na base para criar requinte.

L'occitane en Brésil

Eau de Parfum Caju | 100mL - R$ 279,99

Inspirado no caju, este perfume é sofisticadamente tropical. O frescor vibrante e frutado da primeira borrifada equilibra doçura e acidez, enquanto a frésia adiciona leveza floral e elegância espontânea. Um fundo cremoso e moderno completa a fragrância.

L'occitane en Provence

Cèdre Encens Eau de Toilette | 50mL - R$ 429,00

Inspirada nas lendas de cavalaria da Alta Provence, esta fragrância une a força do cedro à profundidade do incenso. As notas de topo são bergamota e cardamomo, seguidas por cipreste, incenso e café no corpo, resultando em uma composição intensa e sensual.

Salon Line

Xêrosa Miss Radiante | 200mL - R$ 33,00

Com uma assinatura chypre floral, esta criação reflete confiança e leveza. A composição se abre com frescor cítrico e frutal de pera, abacaxi e grapefruit. O corpo revela notas de rosa, jasmim e orquídea, e o fundo traz musk, sândalo, framboesa e baunilha.

Ricca

Body Splash Deo Colônia Flor Rosa Branca | 150ml - R$ 32,90

Desenvolvido para prolongar a sensação de banho tomado, este body splash oferece um toque final de frescor. A fragrância floral, leve e refrescante, traz a suavidade da rosa branca, com um perfil elegante, envolvente e romântico.

Avatim

Deo Colônia Camélia | 100 ml - R$ 140,00

Inspirada na força elegante da flor de camélia, esta fragrância celebra a mulher que transita entre essência e intensidade. A deo colônia busca traduzir a beleza que nasce das experiências que marcam e permanecem.

O.U.i

L’Amour-Esse 142 Eau de Parfum | 75ml - R$ 338,43

Esta fragrância floral branca é envolvente, com flor de laranjeira e ylang ylang que imprimem feminilidade. As notas de fundo, com sândalo e musk, estimulam as emoções. Assinado pelo perfumista Fabrice Pellegrin, o eau de parfum leva L’Essence de Grasse, um óleo essencial criado a partir de cinco colheitas do sul da França.

Dolce&Gabbana Beauty

My Devotion Intense Feminino Eau de Parfum | 30ml - R$ 529,00

Criado pelo mestre perfumista Olivier Cresp, este floral gourmand luminoso abre com a suavidade da flor de pereira e a vibração do cassis. No coração, um buquê de peônia com o brilho da flor de laranjeira equilibra frescor e profundidade.

Michael Kors

Gorgeous Feminino Eau de Parfum | 30ml - R$ 410,00

Uma ousada fragrância floral amadeirada que celebra o espírito feminino confiante. "Gorgeous!" reinterpreta um buquê clássico de flores brancas com um acorde de tabaco e um final de madeira intensa, combinando otimismo e calma.

Versace

Yellow Diamond Feminino Eau de Toilette | 90ml - R$ 863,00

Este perfume floral fresco e vívido é descrito como pura sensualidade, transparência e luz. A fragrância cativante representa a feminilidade em harmonia com o glamour da marca, com um brilho que irradia com intensidade.

Moschino

Toy 2 Pearl Unissex Eau de Parfum | 50ml - R$ 593,00

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Lançado em 2023, "Toy 2 Pearl" é um perfume floral frutado compartilhável, criado por Domitille Michalon Bertier e IFF. Começa com a frescura do limão, gelado de fruta e orégano. O coração floral de frésia e jasmim é equilibrado por um toque de areia, enquanto o fundo de cipreste, almíscar e vetiver completa a fragrância.