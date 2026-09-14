Compra de perfume importado exige verificação em conjunto

A compra de perfumes importados pela internet costuma esbarrar em uma pergunta anterior ao pagamento: como confirmar a procedência do produto sem contato físico com o frasco. O canal digital ganhou peso no consumo do país e, segundo o módulo de tecnologia da PNAD Contínua divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 52,7% dos usuários de internet compraram ou encomendaram bens e serviços pela rede em 2025, avanço de 4,8 pontos percentuais sobre o ano anterior. Com mais transações à distância, a checagem do vendedor e da documentação pesa mais do que a impressão visual do anúncio.

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Brunno Magnavita, sócio-fundador da Universo do Perfume e especialista em curadoria de perfumaria importada, observa que o prejuízo de uma compra mal avaliada não se limita ao valor gasto. “As falsificações são um problema relevante no comércio eletrônico porque o consumidor muitas vezes compra sem contato físico com o produto e pode se apoiar em sinais superficiais. O impacto vai além da perda financeira: envolve risco de receber um produto de procedência desconhecida e dificuldade para identificar vendedores realmente confiáveis”, afirma.

O tamanho do problema é acompanhado por organismos internacionais. Um estudo da OCDE, produzido com o Escritório da União Europeia para a Propriedade Intelectual, estimou o comércio global de mercadorias falsificadas em US$ 467 bilhões em 2021, equivalente a 2,3% das importações mundiais, e registrou avanço em categorias sensíveis à saúde, entre elas cosméticos. O mesmo trabalho aponta que remessas postais de pequeno volume concentram parte expressiva das apreensões, dado que ajuda a explicar por que a rastreabilidade virou critério de decisão.

Conjunto de sinais no lugar do detalhe isolado

Diante do quadro, o especialista descreve o método aplicável ao comprador comum. “O consumidor deve observar o conjunto: identificação clara do vendedor, histórico e reputação, emissão de nota fiscal, informações de rotulagem, integridade da embalagem, coerência de preço e possibilidade de verificar a regularização do produto e do fornecedor pelos canais oficiais”, detalha Magnavita.

O ponto em que a avaliação costuma falhar é a leitura de um único item. Código de lote, filme plástico externo, acabamento da tampa, cor do líquido ou desempenho percebido na pele não funcionam como prova quando vistos de forma separada, já que elementos gráficos e de embalagem podem ser imitados. Fixação e projeção variam conforme temperatura, umidade, química da pele e armazenamento, o que inviabiliza comparação padronizada entre frascos.

O sócio-fundador da Universo do Perfume traduz esse limite em uma ressalva direta. De acordo com ele, “código de lote, celofane ou acabamento da caixa, isoladamente, não garantem autenticidade porque embalagens e códigos também podem ser reproduzidos”.

Verificações documentais e consulta aos canais oficiais

A camada documental oferece os elementos mais objetivos de conferência. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta o público a consultar a situação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes em base pública, procedimento descrito em orientação da agência que indica como localizar registros e notificações pelo nome do produto ou da empresa responsável. Itens vindos do exterior estão sujeitos a controle sanitário na entrada no país, conforme as regras de importação aplicáveis a mercadorias submetidas à vigilância sanitária.

A legislação de defesa do consumidor assegura informação clara e adequada sobre composição, quantidade e riscos, o que transforma rotulagem incompleta ou ilegível em sinal de atenção. Cabe a ressalva de que a consulta atesta a regularidade sanitária do item e da empresa, sem funcionar como certificado de autenticidade da unidade recebida.

Para Magnavita, essa etapa cumpre uma função específica na cadeia de compra. “As verificações documentais ajudam a confirmar quem está efetivamente vendendo o produto e se há rastreabilidade comercial. Nota fiscal, dados cadastrais do vendedor e informações de regularização não substituem a análise do produto, mas reduzem bastante o risco porque criam uma cadeia de responsabilidade e permitem ao consumidor saber de quem está comprando”, avalia o especialista.

Na rotina de curadoria e atendimento da empresa, os casos seguem um padrão. Conforme o sócio-fundador, é comum receber relatos de consumidores que compraram em outros canais, atraídos por preços muito abaixo do mercado, e depois perceberam inconsistências em embalagem, desempenho da fragrância ou ausência de documentação.

“Esses casos reforçam que a decisão não deve ser baseada em um único detalhe visual, mas na combinação entre procedência, preço compatível, documentação e reputação do vendedor”, pontua.

Transparência sem burocratizar o acesso

A pauta da procedência acompanha o amadurecimento da perfumaria premium no ambiente digital, segmento que reúne fragrâncias designer, árabes, de nicho e edições limitadas, além de formatos como decants. A padronização de informações sobre origem e responsável pela venda aparece como caminho de organização.

Para o especialista, o avanço depende da clareza informativa. “O mercado pode evoluir com mais transparência sobre origem, importação, documentação e identificação do vendedor, além de informações mais claras para o consumidor sobre o que realmente comprova procedência. Isso aumenta a segurança sem transformar a compra em um processo burocrático ou inacessível”, conclui Brunno Magnavita.

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