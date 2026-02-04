Perfumes para o verão: o guia definitivo para a escolha ideal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Assim como trocamos os casacos pesados por roupas de linho e algodão, nossos perfumes também pedem por uma mudança de ares quando as temperaturas sobem. No verão, a fragrância ideal é aquela que refresca e complementa o clima quente, sem se tornar excessiva. A chave é buscar leveza e frescor, transformando o perfume em uma brisa pessoal e agradável.

“No Brasil, o verão é marcado por dias longos e de sol intenso. Por isso, é importante buscar perfumes que conversem com essa realidade, trazendo leveza e frescor para o dia a dia”, explica Raphael Haury, perfumista de Marina de Bourbon.

Prepare a pele para receber a fragrância

O segredo para uma maior durabilidade começa antes mesmo da primeira borrifada. A pele bem hidratada retém o perfume por mais tempo. Aplique um hidratante leve e sem cheiro nas áreas onde irá borrifar a fragrância e espere a pele absorver completamente o produto. Isso cria uma base que ajuda a fixar as notas olfativas.

Aposte nas notas certas para a estação

Deixe as fragrâncias amadeiradas e orientais para os dias mais frios. No verão, o protagonismo é das famílias olfativas mais leves e vibrantes.

“As altas temperaturas são a marca dessa estação, por isso, no verão, indicamos fragrâncias com notas mais frescas e leves combinando-as com a refrescância dos cítricos aos florais luminosos, que ajudam a arrefecer e manter a sensação de leveza ao longo do dia, bem como as notas frutais dão um colorido alegre a esta época”, explica César Veiga, perfumista do Boticário.

Fragrâncias cítricas

São a cara do verão. Notas de bergamota, limão e laranja trazem uma explosão de energia e frescor imediato. Elas são perfeitas para o dia a dia e evocam uma sensação de limpeza e vitalidade.

Florais leves

Escolha flores delicadas e luminosas, como jasmim, néroli, flor de laranjeira e peônia. Evite os buquês florais muito densos e opulentos, que podem se tornar sufocantes no calor.

Toques aquáticos

Fragrâncias com acordes que remetem à brisa do mar, como notas marinhas ou a doçura da água de coco, são excelentes opções. Elas criam uma aura de frescor e transportam para um cenário de praia e relaxamento.

Entenda as concentrações

A concentração da essência também influencia a performance do perfume no calor. Opções como Eau de Cologne (EDC) são mais leves e ideais para uma sensação de frescor pós-banho, mas duram menos. O Eau de Toilette (EDT) é um ótimo equilíbrio para o uso diário, enquanto o Eau de Parfum (EDP), mais concentrado, deve ser usado com moderação, preferencialmente em noites mais amenas.

Saiba como e onde aplicar

No verão, menos é mais. Aplique o perfume em pontos estratégicos de maior pulsação, como pulsos, nuca, atrás das orelhas e na dobra dos cotovelos. O calor corporal nessas áreas ajudará a difundir a fragrância de forma sutil. Evite esfregar os pulsos após a aplicação, pois isso quebra as moléculas do perfume. Como as fragrâncias de verão tendem a ser mais voláteis, considere levar um frasco menor para reaplicar discretamente ao longo do dia, se sentir necessidade.

*Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligências artificiais.