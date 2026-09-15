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Priprioca: o tesouro aromático da Amazônia que conquistou até a perfumaria fina
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Quando cortadas, as partes subterrâneas da priprioca liberam uma fragrância intensa, geralmente descrita como fresca, amadeirada e picante. Essa característica transformou a planta em uma matéria-prima valorizada para a obtenção de óleo essencial. Foto: Imagem gerada por i.a
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A priprioca mantém uma relação histórica com comunidades amazônicas e é especialmente associada ao Pará. Há muito tempo seus rizomas são empregados em preparações aromáticas tradicionais, incluindo os famosos banhos de cheiro da região Foto: Imagem gerada por i.a
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perfume da priprioca ultrapassou o uso doméstico e artesanal. Seu óleo essencial passou a despertar interesse da indústria cosmética e é empregado na elaboração de fragrâncias, levando um ingrediente tradicional da Amazônia para a perfumaria fina. Foto: Imagem gerada por i.a
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Uma das formas de aproveitar a priprioca é pela extração do óleo essencial de seus rizomas, inclusive por destilação com vapor. Estudos mostram que o rendimento e a composição do óleo podem variar conforme fatores como a época em que a planta é colhida. Foto: Imagem gerada por i.a
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O interesse comercial estimulou o cultivo da priprioca e estudos sobre sua cadeia produtiva. A Embrapa já analisou o processo pelo qual esse recurso da biodiversidade amazônica ganhou mercado e passou por um processo de domesticação para produção comercial. Foto: Imagem gerada por i.a
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Pesquisas apontam condições favoráveis ao cultivo de Cyperus articulatus no oeste do Pará e estudam formas sustentáveis de produzir seu óleo essencial. A atividade abre espaço para agregar valor a uma matéria-prima ligada aos conhecimentos e recursos da Amazônia. Foto: Imagem gerada por i.a
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priprioca mostra como um recurso vegetal tradicional pode ganhar novas aplicações sem perder sua ligação com a cultura amazônica. De banhos de cheiro à perfumaria, a planta tornou-se um exemplo interessante de encontro entre biodiversidade, conhecimento tradicional e inovação. Foto: Imagem gerada por i.a
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