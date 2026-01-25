Calvin Klein lança no Brasil CK Hair & Body Perfume Mists, nova linha composta por quatro fragrâncias leves o suficiente para serem sobrepostas, mas marcantes o bastante para cativar. Pensadas para serem a primeira camada aplicada na pele, cada spray revela uma combinação distinta de flores frescas, frutas gourmand, musks quentes e baunilha amadeirada reconfortante. Os body splashes são os queridinhos do momento e a marca soube escolher as fragrâncias. São elas: Silky Coconut, Sheer Peach, Nude Vanilla e Cotton Musk. Todas veganas, inclusivas em gênero e formuladas para oferecer profundidade sutil, frescor duradouro e a versatilidade necessária para transmitir sensação de confiança e modernidade.

A Ricardo Almeida ampliou sua linha de calçados e lançou dois modelos de sandálias para o verão, com design elegante, sofisticado, versátil e atemporal. Produzidas em couro e camurça, as sandálias chegam nas cores preto e marrom. Ambos os modelos trazem o característico solado quadrado da marca, que combina conforto e estética contemporânea. As numerações vão do 37 ao 44. A Sandália de Tira conta com uma tira frontal e ajuste elástico traseiro, o que garante sustentação, facilidade ao calçar e conforto no uso. A Sandália de Faixa aposta em um visual mais estruturado. O modelo traz tiras paralelas e fechamento em velcro, o que proporciona um ajuste prático e seguro.

Referência nacional no mercado de moda íntima há mais de 20 anos, a Nayane Lingerie lança sua coleção 2026 e chamou ninguém menos que Deborah Secco para protagonizar da campanha de lançamento. A escolha da atriz reforça o posicionamento da marca no mercado nacional de moda íntima, ao associar identidade, autenticidade e representatividade feminina em uma comunicação alinhada ao comportamento da mulher contemporânea. A proposta é apresentar a sensualidade como uma forma de expressão pessoal, conectada à autoestima, à liberdade e à pluralidade. As imagens valorizam o corpo feminino de maneira natural, sem imposição de padrões, destacando a lingerie como parte do cotidiano de mulheres de diferentes perfis, idades e biotipos. A proposta reforça a lingerie como elemento de conforto, identidade e confiança, integrada à rotina e às escolhas individuais.

