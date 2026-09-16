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Festival Primavera, Vinhos & Jazz agita BH com música e gastronomia

Evento na Praça da Filarmônica celebra a nova estação com tributo a Phil Collins, drinks especiais e harmonizações; saiba como participar

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/09/2026 12:09

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Festival Primavera, Vinhos & Jazz agita BH com música e gastronomia
O festival Primavera, Vinhos &amp; Jazz convida o público a celebrar a estação com vinhos selecionados e experiências gastronômicas crédito: Kim Ladeira

Para celebrar a chegada da estação das flores, Belo Horizonte recebe em 19 de setembro de 2026 o festival Primavera, Vinhos & Jazz. O evento presencial acontece na Praça da Filarmônica, das 14h às 22h, e reúne música instrumental, vinhos, coquetelaria e gastronomia.

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A programação musical é um dos destaques, com apresentações do Trio Jazz e do músico Dom Preto. O palco também recebe o show especial "Phil Collins In The Air", um tributo que promete percorrer os maiores sucessos do artista britânico.

A estrutura montada ao ar livre contará com uma praça de alimentação com opções de alta gastronomia, incluindo tábuas de queijos e pratos elaborados. A carta de bebidas inclui vinhos selecionados e drinks especiais pensados para a estação.

"Nosso objetivo é criar uma experiência sensorial completa em Belo Horizonte, unindo a sofisticação do jazz e do vinho à energia leve e vibrante da primavera", afirma Lucas Ferreira, produtor do evento. "Preparamos uma curadoria artística e gastronômica impecável para que o público viva um sábado inesquecível", completa.

O festival nasceu com a proposta de ocupar espaços urbanos da capital mineira, levando cultura de qualidade e experiências enogastronômicas acessíveis. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Serviço

  • Evento: Primavera, Vinhos & Jazz

  • Data e Horário: Sábado, 19 de setembro de 2026, das 14h às 22h

  • Local: Praça da Filarmônica – Rua Tenente Brito Melo, 1090, Belo Horizonte - MG

  • Ingressos: Vendas online via Sympla

  • Informações e Aniversários: (31) 98875-0573 (WhatsApp)

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  • Redes Sociais: @primaveravinhosejazz


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