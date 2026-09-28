Tania Bulhões celebra 20 anos do Chá Branco com Parfum inédito

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para celebrar os 20 anos da fragrância Chá Branco, a marca Tania Bulhões lançou seu primeiro Parfum. A novidade é uma interpretação mais intensa e sofisticada do perfume, que se tornou um dos maiores ícones da empresa, e faz parte de uma edição comemorativa de toda a linha. A coleção limitada está sendo desenvolvida no Bosque Tania Bulhões, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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O Parfum é apresentado em uma embalagem com uma cloche de porcelana exclusiva, desenvolvida especialmente para a celebração. Com maior concentração, a fragrância mantém a identidade olfativa já conhecida, mas revela uma faceta mais envolvente. A cloche une a perfumaria e a porcelana, dois territórios da marca, transformando o produto em um objeto de design.

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“Chá Branco faz parte da história da Tania Bulhões há 20 anos e se tornou uma das fragrâncias mais reconhecidas da marca. Celebrar essa trajetória com o nosso primeiro Parfum também representa um novo capítulo para a nossa perfumaria”, afirma Aline Penna, CEO Brasil da Tania Bulhões.

A celebração também inclui uma edição especial de perfumaria para casa, com embalagens em branco e dourado. A linha revisitada oferece sabonete líquido, hidratante, difusor de varetas e aromatizador, além de um difusor de porcelana e uma linha travel size. O set de viagem foi inspirado nos amenities do hotel Tangará, em São Paulo, com a proposta de ampliar a experiência para novos destinos.

A origem do Chá Branco

Há duas décadas, Tania se encantou com o aroma do Chá Branco em uma loja na Quinta Avenida, em Nova York. Ao lado do irmão, ela percebeu a calma e a delicadeza daquele instante em meio ao movimento da cidade. De volta ao Brasil, viajou a Grasse, na França, para transformar a lembrança em uma fragrância.

O que começou como uma memória tornou-se uma das assinaturas da marca. Em 2009, o difusor de Chá Branco virou um ícone nos lavabos brasileiros. A fragrância chegou às velas e sabonetes em 2015, e em 2020 ganhou versões para difusor elétrico e para carro. Recentemente, passou a integrar amenities de hotéis e o Travel Retail.

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A fragrância hoje integra diferentes categorias, como Perfumaria Casa, Perfumaria Pessoal e home & lifestyle. A coleção comemorativa celebra a trajetória de uma criação que atravessou gerações e se consolidou como um dos ícones da perfumaria brasileira.