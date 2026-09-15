Egeo Vanilla Ubesession: baunilha ganha um toque de ube e matcha em nova fragrância

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O roxo do ube já tomou conta das redes sociais . E, recentemente, a variedade do inhame tradicional das Filipinas, conhecida pela cor intensa e pelo sabor levemente adocicado, é protagonista da nova fragrância da linha Egeo, de O Boticário.

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O Egeo Vanilla Ubesession coloca o ube, conhecido como “baunilha roxa”, no centro de uma composição gourmand que combina o ingrediente asiático com matchá, baunilha, caramelo e marshmallow.

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A reportagem do Estado de Minas recebeu e testou a novidade para saber se vale ou não a pena.

O que é o Egeo Vanilla Ubesession?

O ube tem sabor adocicado, que lembra uma combinação de baunilha e nozes. Isso faz com que, mesmo estando inserido no universo das fragrâncias doces, este perfume não entrega o que você espera encontrar em uma prateleira de perfumaria. Ele é mais fresco, cremoso e menos açucarado do que outras fragrâncias da linha Egeo, e justamente por isso consegue agradar até quem costuma se cansar de perfumes muito doces.

Para a fragrância, O Boticário desenvolveu um acorde de ube com nuances cremosas, amendoadas e adocicadas. A proposta é fugir da baunilha convencional e criar uma interpretação mais moderna do gourmand.

A pirâmide olfativa começa com sorbet de pera e infusão de cardamomo. No coração aparecem avelã cremosa, acorde de matchá e acorde de ube. Já o fundo reúne marshmallow em calda, baunilha e caramelo. Na prática, é justamente essa combinação que faz o perfume mudar bastante desde a primeira borrifada até a secagem.

É um perfume bastante compartilhável e unissex. Não tem aquela assinatura claramente feminina ou masculina, o que combina com a proposta de explorar o ube como ingrediente e não como uma nota tradicionalmente associada a determinado gênero.

Na pele, a combinação de matchá, baunilha e ube resulta em algo que pode funcionar muito bem para diferentes estilos. Quem gosta de perfumes doces provavelmente vai reconhecer a proposta gourmand, enquanto quem prefere fragrâncias frescas encontra no início verde uma porta de entrada para a composição.

Como o perfume se comporta na pele?

A primeira impressão é mais verde e fresca do que o esperado para uma fragrância da linha. O matchá aparece logo na saída e quebra, pelo menos inicialmente, aquela expectativa de encontrar uma fragrância extremamente doce.

Essa fase mais fresca não demora muito, mas é importante para entender a proposta do perfume. Conforme a fragrância evolui, a baunilha começa a aparecer com mais força, acompanhada pelas notas cremosas e amendoadas do ube.

Isso faz com que não seja uma baunilha infantil. Apesar do marshmallow e do caramelo na composição, o resultado é cremoso e sofisticado, sem aquele cheiro de doce artificial que pode cansar depois de algumas horas.

Depois de assentado na pele, o lado cremoso fica ainda mais evidente. O doce ganha força, mas permanece confortável. É aquela fragrância que dá vontade de sentir no próprio corpo, sem necessariamente dominar o ambiente.

A fixação é muito boa para uma colônia, e a fragrância permanece na pele ao longo do dia, mantendo a presença mesmo depois de bastante tempo da aplicação. A projeção é boa no início e vai ficando mais discreta conforme as horas passam. O rastro é moderado, sem aquela característica de perfume que chega antes da pessoa.

Isso faz sentido para a proposta: é uma fragrância marcante o suficiente para ser percebida, mas não tão invasiva a ponto de limitar os momentos em que pode ser usada. Outro ponto interessante é que ele funciona muito bem em layering. Por ter esse fundo cremoso e confortável, pode ser combinado com fragrâncias mais frescas para acrescentar doçura e profundidade à composição.

Vale a pena?

O principal destaque é a originalidade dentro da proposta gourmand. A fixação também merece destaque: é um perfume que permanece na pele durante o dia e mantém um desempenho consistente, ainda que o rastro seja moderado. E, por ser compartilhável, acaba sendo uma opção bastante versátil para quem não quer limitar a fragrância a uma proposta exclusivamente feminina ou masculina.

No dia a dia, pode ser usado tranquilamente por quem gosta de fragrâncias doces com um leve frescor. Para quem, costuma enjoar de perfumes muito açucarados, a sugestão é usar de maneira mais pontual para manter aquela sensação gostosa de reencontro com uma fragrância que continua deliciosa.

No fim, o Egeo Vanilla Ubesession cumpre justamente o que promete: apresenta o ube de uma maneira acessível para quem ainda não conhece o ingrediente e mostra que a baunilha pode continuar sendo doce e reconfortante sem precisar ser previsível.

Mas, para quem você se enjoa facilmente de perfumes doces, vale experimentar antes de comprar. Mesmo sendo menos açucarado do que algumas fragrâncias da linha Egeo, o Vanilla Ubesession continua sendo um gourmand e fica progressivamente mais doce conforme seca.

Outro ponto é que quem procura uma baunilha tradicional, bem quente e açucarada desde a primeira borrifada, pode estranhar. A saída verde e fresca do matchá faz parte importante da experiência.

Com 90 ml, o Egeo Vanilla Ubesession custa R$ 164,90 no site da marca. Embora tenha identidade própria, o Egeo Vanilla Ubesession pode lembrar algumas fragrâncias conhecidas por determinados aspectos da composição.

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O lado gourmand e cremoso pode remeter ao eau de parfum Good Girl, de Carolina Herrera (R$ 760, com 80 ml), enquanto a combinação adocicada e confortável pode lembrar o eau de parfum Scapin 245, de O.U.I. (R$164, com 30 ml). Já para quem gosta da tendência dos gourmands mais cremosos e modernos, existem algumas semelhanças de proposta com o eau de parfum Yum Pistachio Gelato 33, da Kayali (R$ 950, com 100 ml).