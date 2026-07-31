Hidratei Sport: linha promete proteger os cabelos dos treinos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Durante muito tempo, a conversa sobre beleza e atividade física girou em torno da pele. Protetor solar, hidratantes resistentes ao suor e maquiagem de longa duração passaram a fazer parte da rotina de quem frequenta academias ou pratica esportes ao ar livre. Os cabelos, porém, ficaram em segundo plano.

Mas basta manter uma rotina de exercícios para perceber que eles também sofrem. O suor pode aumentar o ressecamento dos fios, a umidade favorece o frizz, o atrito constante de rabos de cavalo e bonés provoca quebra, enquanto o sol e o cloro aceleram o desgaste da fibra capilar.

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Foi justamente dessa necessidade que nasceu a Linha Sport , da Hidratei. Lançada recentemente, ela propõe um conceito pouco explorado no mercado brasileiro: acompanhar todo o ciclo da atividade física, oferecendo um produto para proteger os fios antes do treino e uma rotina completa de tratamento para o pós-exercício.

A proposta conversa diretamente com um estilo de vida que se tornou cada vez mais comum. Segundo pesquisa Datafolha de 2025, 53% dos brasileiros praticam atividade física regularmente, tornando o bem-estar parte da rotina e ampliando a preocupação com os impactos do exercício na saúde dos cuidados com os cabelos.

A linha reúne quatro produtos: Spray Pré-Treino, Shampoo, Condicionador e Máscara. O Estado de Minas recebeu e testou os produtos e conta tudo a seguir.

Xampu

O xampu costuma ser o elo mais delicado das linhas voltadas para cabelos expostos ao suor. É comum que produtos focados em limpeza acabem removendo a oleosidade natural em excesso, deixando comprimento e pontas ásperos. A Hidratei tentou fugir dessa lógica.

Embora utilize o tradicional Sodium Laureth Sulfate (SLES), responsável pela limpeza eficiente e pela espuma abundante, ele aparece acompanhado por surfactantes vegetais muito mais suaves. Essa combinação reduz a agressividade típica dos shampoos de limpeza profunda e torna o uso frequente mais confortável para os fios.

O cuidado também se estende ao couro cabeludo. Mentol proporciona sensação refrescante no couro cabeludo, enquanto um complexo formado por extratos de rosa, alcaçuz, chicória e algas atua no controle da oleosidade e no equilíbrio da região. A fórmula ainda incorpora um prebiótico (Alpha-Glucan Oligosaccharide), que ajuda a manter a microbiota saudável, além de biotina e pantenol, conhecidos pelo potencial de fortalecimento e hidratação.

Proteínas hidrolisadas do arroz, aminoácidos, óleo de semente de uva e agentes condicionantes atuam para reduzir o ressecamento, controlar o frizz e facilitar o desembaraço mesmo antes do condicionador. Há ainda filtro UV, que contribui para proteger os fios da exposição solar, especialmente útil para quem corre, pedala ou pratica esportes ao ar livre.

Na prática, o shampoo confirma boa parte dessa proposta. A primeira característica que chama atenção é o rendimento. Uma pequena quantidade produz bastante espuma, espalhando facilmente pelos fios. A sensação de frescor provocada pelo mentol aparece logo nos primeiros segundos de massagem e permanece por alguns minutos após o enxágue, sem causar desconforto.

Essa refrescância faz bastante sentido dentro da proposta da linha. Depois de um treino intenso ou de um dia muito quente, a sensação no couro cabeludo lembra a de um produto de scalp care profissional.

Outro destaque é o equilíbrio da limpeza. Mesmo removendo suor, resíduos de finalizadores e oleosidade acumulada, o shampoo não deixa aquela sensação de cabelo "rangendo", comum em fórmulas mais adstringentes. Os fios permanecem leves, macios e sem aumento perceptível do frizz, algo que costuma acontecer após shampoos voltados para limpeza profunda.

A fragrância também merece destaque. Em vez do tradicional perfume adocicado encontrado em muitas linhas esportivas, a Hidratei aposta numa construção mais sofisticada.

A abertura mistura folhas de tomilho, água termal e bergamota, criando uma sensação bastante fresca. No corpo aparecem íris, frésia e flor de lótus, enquanto musk e âmbar cinza garantem um fundo elegante que permanece discretamente no cabelo depois da lavagem. O resultado transmite aquela sensação de cabelo recém-lavado por várias horas.

Vale a pena?

O Shampoo Sport consegue fazer algo que nem sempre é fácil: limpar profundamente sem ressecar o comprimento dos fios. Quem pratica atividade física diariamente costuma precisar de lavagens mais frequentes, e justamente por isso fórmulas excessivamente adstringentes podem acelerar o ressecamento. Aqui, o equilíbrio entre surfactantes suaves, aminoácidos, agentes condicionantes e ativos para o couro cabeludo entrega uma experiência muito próxima da categoria conhecida como scalp care.

É uma excelente opção para cabelos normais, oleosos ou mistos e também para quem costuma lavar os fios todos os dias após a academia.

Com 250 ml, o shampoo custa R$ 69,90. É uma proposta que lembra bastante os xampus das linhas Truss Equilibrium Scalp (R$ 119,90 com 300 ml), Vichy Dercos Energy+ (R$ 129 com 400g) e Natura Detox Capilar Chá de Hortelã e Gengibre Tododia (R$ 35,90 com 300 ml).

Condicionador

Em vez de apostar apenas em silicones para proporcionar maciez imediata, o condicionador propõe a união da reconstrução, nutrição e proteção em um único produto. A base reúne agentes condicionantes de alta performance, como Behentrimonium Methosulfate e Cetrimonium Chloride, conhecidos por desembaraçar rapidamente os fios e controlar a eletricidade estática sem deixá-los pesados. Álcoois graxos, como Cetearyl Alcohol e Cetyl Alcohol, ajudam a formar uma barreira contra a perda de água e conferem textura cremosa ao produto.

Manteiga de karité, óleo de coco, óleo de semente de uva, derivados da oliva, jojoba e cera de farelo de arroz trabalham juntos para repor lipídios perdidos ao longo do dia, enquanto creatina, proteína hidrolisada do arroz e aminoácidos ajudam a fortalecer a fibra capilar e reduzir a quebra. A fórmula ainda incorpora silicones inteligentes, como Phenyl Trimethicone e Amodimethicone, que se depositam preferencialmente nas áreas mais danificadas dos fios, proporcionando brilho intenso sem sensação de acúmulo.

Outro ponto interessante é o reforço antioxidante. Extratos de banana, cacau, abacaxi, chá-verde, camomila, alecrim e cúrcuma ajudam a minimizar os danos provocados por radiação solar, poluição e calor, enquanto o filtro UV complementa a proteção para quem passa muitas horas ao ar livre.

Na prática, o condicionador impressiona desde a primeira aplicação. Com textura relativamente densa, ele espalha facilmente pelos fios e rende bastante. Logo ao aplicar, já é possível perceber que o cabelo fica mais alinhado e desembaraçado, reduzindo bastante o atrito durante o pentear.

Após o enxágue, os fios ganham aquele efeito conhecido como "desmaiado": ficam mais disciplinados, com brilho evidente e toque extremamente macio, sem perder movimento.

Mesmo utilizado depois de um treino intenso, quando o cabelo normalmente apresenta mais ressecamento nas pontas, o condicionador conseguiu devolver maleabilidade rapidamente. O frizz também diminuiu de forma perceptível ao longo do período de testes.

O produto entrega um resultado muito próximo ao de máscaras de tratamento leves. Em muitos dias, especialmente quando o cabelo não estava excessivamente danificado, não houve necessidade de utilizar uma máscara logo depois.

Vale a pena?

Mais do que um condicionador, esse é um produto de reconstrução nutritiva, pensado para uso frequente e capaz de recuperar parte dos danos causados por suor, exposição solar, secador e atrito dos penteados. É especialmente indicado para cabelos ressecados, coloridos, descoloridos ou com tendência à quebra, mas funciona bem em praticamente todos os tipos de fios que passam por agressões diárias.

Com 250 ml, ele custa R$ 74,90. Quem busca alternativas com proposta parecida encontrará fórmulas próximas em linhas como Truss Miracle (R$ 119 por 300 ml), Braé Revival (R$ 109,90 com 250 ml) e Siàge Hair-Plastia, da Eudora (R$ 53 com 200 ml). Todas combinam aminoácidos, óleos vegetais e silicones inteligentes para reduzir danos e controlar o frizz.

Máscara

Embora shampoo e condicionador entreguem resultados consistentes, é na máscara que a Hidratei concentra a maior parte da tecnologia da linha Sport. A composição reforça praticamente todos os benefícios apresentados pelos demais produtos, mas em concentrações maiores.

A base condicionante reúne agentes de alto desempenho que neutralizam a carga negativa dos fios danificados, reduzem instantaneamente o frizz e facilitam o desembaraço. A combinação de polímeros condicionantes ainda melhora bastante a penteabilidade tanto com o cabelo úmido quanto seco.

Na parte nutritiva, a fórmula aposta principalmente no óleo de rícino e no óleo de semente de uva. Enquanto o primeiro ajuda a encorpar os fios e controlar a porosidade, o segundo equilibra a textura da fórmula, evitando aquele aspecto pesado comum em máscaras muito nutritivas.

A reconstrução acontece por meio da creatina, proteína hidrolisada do arroz e um complexo de aminoácidos que atua preenchendo pequenas falhas da fibra capilar. Para completar, silicones de alta tecnologia promovem brilho intenso, proteção térmica e selamento das cutículas, enquanto o extrato de casca de pinheiro marítimo (Pycnogenol) funciona como poderoso antioxidante, ajudando a minimizar os danos provocados pela radiação UV e pelo estresse oxidativo.

Nos testes, a máscara entregou exatamente aquilo que a composição sugere. A sensação é de um tratamento mais profundo do que simplesmente um condicionamento intenso. Depois da aplicação, os fios ficam visivelmente mais encorpados, alinhados e com aparência saudável.

O brilho também chama atenção. Não é um efeito artificial proporcionado apenas por silicones: o cabelo parece realmente mais uniforme, com menos porosidade e melhor reflexão da luz.

Outro ponto positivo é a redução do frizz. Mesmo após exposição ao vento, ao suor e ao sol, os fios permaneceram mais disciplinados durante todo o dia.

A máscara se mostrou especialmente eficiente em momentos de maior desgaste, como depois de praia, piscina ou dias consecutivos de treino. Nessas situações, devolve rapidamente maciez, elasticidade e aspecto saudável ao cabelo.

Apesar da alta carga de tratamento, a fórmula não pesou nos fios durante os testes, desde que utilizada na quantidade adequada.

Vale a pena?

É, sem dúvida, o tratamento mais completo da linha Sport. A combinação de nutrição, reconstrução e proteção antioxidante faz dela uma excelente opção para quem mantém uma rotina intensa de atividades físicas ou sofre frequentemente com ressecamento causado por exposição solar.

Também funciona muito bem para cabelos coloridos, descoloridos ou submetidos ao uso frequente de secador e chapinha.

Com 250 ml, custa R$ 129,90. Entre os concorrentes mais próximos estão Truss Net Mask (R$ 329 com 550g), L'Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular (R$ 327 com 250 ml) e Lola Be(M)dita Ghee Reconstrução (R$ 70 com 350g), todas voltadas para reconstrução nutritiva, proteção contra danos diários e controle intenso do frizz.

Spray pré-treino

É difícil encontrar um produto para cabelo pensado especificamente para ser usado antes da atividade física. Normalmente, a rotina capilar começa apenas depois do treino, com xampu e condicionador.

O Spray Pré-Treino foi desenvolvido para criar uma película protetora ao redor dos fios antes da exposição ao suor, ao calor, ao vento, à radiação solar e ao atrito provocado por bonés, capacetes e elásticos de cabelo. Na prática, ele funciona como uma espécie de "protetor solar" para os fios.

A fórmula combina silicones leves, agentes filmógenos e aminoácidos capazes de envolver a fibra capilar sem deixá-la rígida ou pegajosa. Entre os principais ativos estão proteínas hidrolisadas, óleo de semente de uva, creatina e extrato de casca de pinheiro marítimo, conhecido pelo alto poder antioxidante. O produto também conta com filtro solar capilar, ajudando a minimizar os danos provocados pela exposição aos raios UV durante atividades ao ar livre.

Outro diferencial é o controle do frizz. Os polímeros condicionantes formam uma película extremamente fina ao redor dos fios, reduzindo a absorção excessiva de umidade e diminuindo o atrito entre as fibras durante movimentos repetitivos, algo comum em corridas, musculação e esportes em geral.

Na teoria, a proposta parece bastante específica. Na prática, surpreende por ser útil até mesmo fora da academia.

O spray possui textura extremamente leve e desaparece completamente depois de aplicado. Diferentemente de muitos leave-ins, ele não deixa o cabelo úmido, pesado nem com aspecto oleoso.

Durante os testes, foi utilizado antes de caminhadas ao ar livre, academia e também em dias de muito calor, mesmo sem prática esportiva. Em todas as situações, ajudou a manter o cabelo mais alinhado e reduziu bastante o aspecto arrepiado provocado pela umidade.

Quem costuma prender o cabelo para treinar provavelmente perceberá outro benefício: ao final da atividade, os fios permanecem menos embaraçados e com aparência menos ressecada. O produto também funciona muito bem como protetor térmico leve antes do secador, embora essa não seja sua principal proposta.

Vale a pena?

O spray pré-treino é, provavelmente, o produto mais inovador da linha. Não porque faça milagres, mas porque se propõe a proteger os fios antes da agressão acontecer.

Quem pratica atividade física diariamente, passa muitas horas ao sol ou sofre com frizz provocado pelo suor tende a perceber diferença no aspecto geral do cabelo ao incorporar o produto à rotina.

Já para quem treina eventualmente em ambientes fechados, talvez ele funcione mais como um leave-in leve do que como uma necessidade. Com 150 ml, custa R$ 79,90 e rende bastante, já que poucas borrifadas são suficientes para proteger cabelos médios e longos.

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Ainda existem poucos concorrentes diretos no mercado brasileiro. Os produtos que mais se aproximam da proposta são os leave-ins Kérastase Soleil Huile Sirène (R$ 422 com 150 ml), Wella Invigo Sun UV Hair Color Protection Spray (R$ 116 com 150 ml) e Truss Uso Obrigatório (R$ 149,90 com 300 ml), embora nenhum deles tenha sido desenvolvido especificamente para o momento pré-treino.