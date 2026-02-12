Assine
overlay
Início Bem viver
SAÚDE CAPILAR

Pare de esfregar o comprimento: o erro comum ao usar shampoo que resseca os fios

Menos espuma, mais técnica; higienizar o comprimento apenas com a espuma que escorre durante o enxágue preserva a proteção natural da fibra capilar

Publicidade
Carregando...
MN
Matheus Nazario
RT
Redação Tupi
MN
Matheus Nazario
Repórter
RT
Redação Tupi
Repórter
12/02/2026 17:30

compartilhe

SIGA
x
Pare de esfregar o comprimento: o erro comum ao usar shampoo que resseca os fios
A frequência ideal de lavagem do cabelo varia conforme o tipo de fio e nível de oleosidade crédito: Tupi

Na rotina do banho, muita gente aplica shampoo no comprimento do cabelo como se estivesse lavando uma peça de roupa. O resultado costuma ser fios ressecados, pontas ásperas e raiz que volta a ficar oleosa rapidamente. A verdade é simples e muda tudo: o shampoo foi feito para limpar o couro cabeludo, não para "esfregar" as pontas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que o shampoo deve ser aplicado no couro cabeludo?

A principal função do shampoo no couro cabeludo é remover oleosidade, suor, células mortas e resíduos de produtos. É ali que a sujeira realmente se acumula. Quando você foca na raiz, limpa o que precisa ser limpo sem agredir o restante dos fios.

A Academia Americana de Dermatologia orienta que o comprimento seja higienizado apenas com a espuma que escorre durante o enxágue. Isso preserva a proteção natural da fibra capilar e evita danos desnecessários.

Lavar a cabeça parece simples, mas muitas pessoas ainda erram
Lavar a cabeça parece simples, mas muitas pessoas ainda erram

O que acontece quando você esfrega o comprimento?

Os shampoos contêm tensoativos, substâncias responsáveis por remover gordura. Eles são eficientes, mas também podem retirar lipídios naturais importantes da superfície do fio.

Leia Mais

Estudos publicados na MDPI indicam que lavagens repetidas podem reduzir significativamente os lipídios da cutícula, afetando brilho e resistência. Por isso, insistir na lavagem excessiva dos fios pode resultar em pontas secas e aspecto opaco.

Quais são os erros mais comuns na hora de lavar?

Alguns hábitos parecem inofensivos, mas impactam diretamente a saúde capilar. Veja os mais frequentes:

  • aplicar shampoo diretamente no comprimento
  • usar água muito quente
  • esfregar as pontas com força
  • exagerar na quantidade de produto
  • ignorar o uso de condicionador nas pontas

Esses comportamentos favorecem o ressecamento das pontas e podem aumentar o frizz, principalmente em cabelos longos ou quimicamente tratados.

Qual é a forma correta de lavar o cabelo?

O ideal é espalhar o shampoo nas mãos antes de aplicar e massagear apenas o couro cabeludo com movimentos suaves. Se necessário, divida o cabelo em partes para alcançar toda a raiz.

Durante o enxágue, deixe a espuma escorrer naturalmente pelo comprimento. Depois, finalize com condicionador apenas nas pontas para garantir hidratação capilar e reduzir o atrito ao pentear.

Com que frequência devo lavar?

A frequência ideal de lavagem do cabelo varia conforme o tipo de fio e nível de oleosidade. Cabelos finos e oleosos costumam precisar de intervalos menores, enquanto fios secos ou cacheados toleram pausas maiores.

Mais importante do que seguir um calendário é observar o couro cabeludo. O objetivo não é produzir mais espuma, mas manter equilíbrio entre limpeza e proteção natural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao ajustar a técnica e focar onde realmente importa, é possível melhorar o brilho, reduzir o frizz e equilibrar a oleosidade sem trocar todos os produtos da prateleira. Pequenas mudanças na forma de lavar podem trazer resultados maiores do que você imagina.

Tópicos relacionados:

cabelo higiene limpeza saude-capilar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay