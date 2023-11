O passo a passo do cronograma capilar de hidratação, nutrição e reconstrução será definido de acordo com a necessidade que atenderá a saúde do fio no momento

Cuidar dos cabelos é uma prática comum principalmente para as mulheres que são mais antenadas quando o assunto é beleza. Cada vez mais surgem novos produtos, tratamentos e dicas de como ajudar a deixar os fios bem hidratados e bonitos, e um desses tratamentos é o cronograma capilar.



A princípio, esse procedimento é baseado em um cronograma de três semanas que consiste na hidratação, reconstrução e nutrição dos fios e, segundo a hair stylist Marina Marques, do salão Fil Hair & Experience, serve para todos os tipos de cabelos. Conforme Marina, é importante que seja avaliado o couro cabeludo e os fios antes do procedimento.



“O cronograma capilar é voltado principalmente para cabelos com químicas e outras disfunções. Para montá-lo, deve-se ter a avaliação de um profissional que indicará os tratamentos específicos para o seu tipo de cabelo e necessidade”, explica Marina.



Após a avaliação, caso os fios precisem desse tratamento, ele será iniciado. De acordo com a hair stylist, a avaliação das madeixas deve ocorrer a cada seis meses, com um espaço de no máximo um ano, para que a manutenção capilar possa ser feita em casa com os produtos ideais.



“Caso perceba os fios fracos, secos, sem brilho, quebradiços, entre outras fragilidades, procure um profissional. Isso indica que provavelmente o seu cabelo precisará de um cronograma capilar”, afirma Marina. A especialista ressalta ainda que é de extrema importância conversar com o cabeleireiro de confiança para que ele saiba o que está acontecendo com os cabelos e para que possa instruí-la ao melhor tratamento.