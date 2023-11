Existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população nacional

Esta terça-feira (14/11) marca o Dia Mundial do Diabetes. A data tem por objetivo a conscientização sobre fatores de risco, diagnóstico e prevenção à patologia que é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Diante disso, a Endogen, healthtech especializada em Cannabis medicinal e nutrição fundamentada em ciência para promover qualidade de vida, traz dicas de bem-estar e cuidados para a prevenção do diabetes.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A partir disso, a nutricionista da Endogen, Maria Isabel, traz algumas dicas para prevenir e tratar diabetes e uma maior qualidade de vida.



Alimentação balanceada

O cuidado com a alimentação, desempenha um papel fundamental no controle do diabetes. Dietas ricas em alimentos altamente processados são as principais potenciais causadoras da diabetes, e também para a obesidade e hipertensão. Além disso, é fundamental controlar o consumo de carboidratos, proteínas e gordura. “É importante optar por uma dieta rica em vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas magras. Se houver a falta de algum nutriente, uma forma de suprir é utilizar a suplementação de nutrientes por via oral, mas antes de fazer qualquer mudança alimentar um nutricionista deve ser consultado, assim esse profissional elaborará uma dieta apropriada para o controle do problema”, comenta Maria Isabel.

Praticar atividades físicas

A prática regular de exercício físico faz a diferença no controle e prevenção da diabetes, uma vez que auxilia no controle do sobrepeso, fator de risco para contrair essa patologia. Ter o hábito de fazer atividades físicas é altamente recomendado para pessoas que têm diabetes e para quem quer se precaver contra a diabetes. “Ao incorporar a prática de exercícios na rotina contribui para baixar a taxa de glicemia. O exercício regular melhora a sensibilidade à insulina, permitindo que as células absorvam a glicose de maneira mais eficiente", explica Maria Isabel.

Tenha uma boa noite de sono

Além dos cuidados com a alimentação e o incentivo da prática de exercícios físicos, é preciso reforçar a importância com o sono. A privação de sono pode prejudicar a maneira como o corpo usa a insulina, levando ao aumento do risco de diabetes. “É preciso ter um sono de qualidade no qual a pessoa descanse a quantidade de horas necessárias. Para aqueles que têm muitas alterações no sono, é possível utilizar suplementos de melatonina”, ressalta Maria Isabel.