7 alimentos que fortalecem seus cabelos de dentro para fora

Para ter cabelos fortes, brilhantes e saudáveis, o segredo pode estar mais perto do que você imagina: no seu prato. A alimentação desempenha um papel fundamental na saúde capilar de dentro para fora, fornecendo nutrientes que impactam na aparência dos fios.

Quando o corpo não recebe vitaminas e minerais essenciais, os cabelos são um dos primeiros a sentir. Fios fracos e quebradiços ser sinal de que a dieta precisa de ajustes, e incluir certos grupos de alimentos na rotina pode reverter esses quadros.

Os benefícios da alimentação são mais evidentes quando há uma deficiência nutricional a ser corrigida. No entanto, vale ressaltar que queda acentuada ou problemas capilares persistentes podem indicar outras questões de saúde. Nesses casos, não deixe de consultar um profissional.

Leia Mais

Confira sete alimentos que trabalham a favor da beleza dos seus fios:

Folhas verde-escuras

Folhas verde-escuras, como espinafre e couve, são carregadas de vitamina A, micronutriente que controla a oleosidade natural do couro cabeludo. Por ser um antioxidante, a vitamina A contribui, ainda, para o crescimento saudável dos fios.

Oleaginosas

Um punhado de amêndoas, castanhas ou sementes de girassol é rico em zinco e selênio, minerais capazes de proteger e renovar os folículos capilares, evitando o enfraquecimento dos fios. Enquanto o zinco contribui para a síntese de proteínas como a queratina, o selênio tem ação antioxidante, ajudando a prevenir danos capilares.

Além disso, as oleaginosas são excelentes fontes de biotina, a vitamina B7, que fortalece e estimula o crescimento dos fios. A biotina também estimula a produção de queratina, proteína que compõe a maior parte da estrutura capilar.

Sementes de chia e linhaça

Sementes de chia e linhaça são fonte de ácidos graxos ômega-3, que nutrem os folículos pilosos, dão brilho e ajudam a manter o cabelo hidratado.

Abacate

Além de ser uma ótima fonte de gorduras boas, isto é, as monoinsaturadas, que auxiliam na hidratação, o abacate também é rico em vitamina E. Esse poderoso antioxidante protege o couro cabeludo do estresse oxidativo e dos danos causados por radicais livres.

Lentilhas

Para quem busca opções vegetais, as lentilhas oferecem proteína, ferro, zinco e biotina, fortalecendo a raiz do cabelo e prevenindo a quebra. O ferro, em especial, é um mineral cuja deficiência é uma causa comum de queda de cabelo.

No entanto, a absorção de ferro em alimentos de origem vegetal é reduzida, e nutrientes como cafeína e cálcio inibem ainda mais essa absorção. Por isso, ao consumir lentilhas e outras leguminosas, evite café e laticínios pelo intervalo de uma hora, pelo menos.

Por outro lado, é possível otimizar os ganhos de ferro em até quatro vezes incluindo alguma fonte de vitamina C, seja antes, durante ou após a refeição.

Frutas cítricas

Laranja, acerola, morango e kiwi são carregados de vitamina C. Esse nutriente é crucial para a produção de colágeno, uma proteína que fortalece os fios e evita que eles se tornem quebradiços e frágeis.

Ovos

Além de serem ricos em proteínas e biotina, os ovos oferecem vitamina E, magnésio e zinco. A vitamina E contribui para hidratação e previne a queda capilar e, assim como o magnésio, estimula o crescimento dos fios.

Lembre-se que os resultados são graduais e dependem de uma dieta balanceada como um todo, não apenas do consumo de alimentos isolados. A consistência é a chave para a saúde a longo prazo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria