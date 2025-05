Saúde capilar começa pela escova: o que você deve saber e não te contaram

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Se escovar o cabelo ainda é só um hábito automático na sua rotina, pode ser hora de ressignificar esse momento. A verdade é que esse gesto simples, quando feito com carinho e de forma intencional (e com a escova certa), tem o poder de deixar os fios mais brilhantes, fortes e equilibrados. Em outras palavras: ela garantirá a saúde e integridade dos fios por completo.



A escovação regular distribui a oleosidade natural da raiz até as pontas, reduz o frizz, ativa a circulação do couro cabeludo e previne a quebra. Tudo isso sem demandar tempo extra ou passos mirabolantes.

“Muitas pessoas veem a escovação apenas como uma forma de desembaraçar os fios, mas ela vai muito além disso. Quando realizada com a escova adequada, ela cuida da saúde do fio de forma profunda, respeitando a individualidade de cada cabelo”, explica o CEO e hair expert da Tangle Teezer Brasil, Rogério Sartini.



O especialista traz um ritual com quatro dicas para quem precisa começar a realizar a escovação do jeito certo:





Comece pelas pontas

Nada de ir da raiz direto para baixo. Pode parecer um detalhe, mas a ordem da escovação faz toda a diferença na saúde dos fios. Quando a escova é passada da raiz até as pontas de uma vez, corre o risco de acumular nós no meio do caminho e forçar o fio até ele se romper. Dito isso, o ideal é começar devagar, pelas pontas, desfazendo os nós com delicadeza, e só então ir subindo aos poucos até a raiz. “Esse cuidado evita a quebra, reduz a formação de frizz e deixa o cabelo mais alinhado", explica.





Fios molhados exigem cuidado redobrado

O cabelo, quando está molhado, fica mais sensível e elástico, e consequentemente, mais propenso à quebra. Sendo assim, para proteger a fibra capilar, aposte no uso de um leave-in ou creme de pentear, que ajudam a criar uma camada de proteção e facilitam o deslizar da escova. “E aqui vai um segredo de expert: escolha escovas desenvolvidas especialmente para uso em cabelos úmidos, com cerdas flexíveis que evitam a tração excessiva. Seu cabelo agradece com mais maciez, menos frizz e muito mais saúde no dia a dia", afirma Rogério.





A escova ideal faz toda a diferença

Existem modelos específicos para cabelos finos, grossos, cacheados, lisos, crespos ou quimicamente tratados. Uma escova muito rígida, por exemplo, pode causar tração excessiva e quebra em cabelos mais delicados, enquanto cerdas muito macias podem não ser eficazes em fios mais densos. Por isso, o especialista reforça que é importante respeitar a textura natural do cabelo e apostar em uma versão que seja mais indicada para ela.





Massageie o couro cabeludo

A escovação pode (e deve) ser também um momento de relaxamento e conexão. “Ao fazer movimentos suaves na raiz, você ativa a microcirculação do couro cabeludo, o que estimula o crescimento saudável dos fios e melhora a absorção de nutrientes. Além disso, esse toque extra ainda ajuda a aliviar a tensão do dia a dia, quase como um mini spa capilar caseiro".

