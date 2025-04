Mulher faz alisamento nos cabelos e acaba na UTI

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A consultora Adrielly Silva, de 32 anos, passou sete dias na UTI e precisou passar por sessões de hemodiálise depois de fazer uma escova progressiva em um salão de beleza em Fortaleza (CE). Ela teve uma intoxicação por ácido glioxílico, um dos produtos químicos usados no alisamento capilar.

Em entrevista à Globo, Adrielly contou que passou oito anos sem fazer o alisamento, mas que decidiu fazer a progressiva. Após o tratamento, ela começou a sentir uma queimação no couro cabeludo, náuseas, tonturas e vômitos. No entanto, ela acreditou que tinha comido algo que não tinha caído bem.

De volta para casa, ela começou a sentiu fortes dores nas costas e tomou um anti-inflamatório. "Nunca imaginei que seriam meus rins parando. Eu imaginei que seria minha coluna por ter passado tanto tempo sentada", lembrou.

Dias depois, as dores nas costas aumentaram. Ela estava em uma viagem a trabalho em São Paulo e decidiu voltar antes para o Ceará, onde buscou um hospital. "Meu esposo até cogitou me trazer para casa para descansar, porque podia ser a coluna. Mas a médica disse que, graças a Deus, não fizemos isso. Senão, eu teria morrido dormindo com uma parada cardíaca", afirmou.

Os exames apontaram uma insuficiência renal grave. Ela precisou ser levada para a UTI, onde passou sete dias em estado grave. Adrielly também precisou passar por três sessões de hemodiálise. O médico explicou que tudo aconteceu devido à escova progressiva.

Adrielly ganhou alta no último dia 21. Ela segue com acompanhamento médico, até que sua atividade renal volte ao normal.

O que é o ácido glioxílico?

O ácido glioxílico foi apontado como causador da intoxicação da mulher. A substância é utilizada em alguns tratamentos capilares. Ele se tornou popular após a proibição do uso de formol para alisamentos, de acordo com determinação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Mesmo sendo encontrado em diversos produtos, o uso do ácido glioxílico não é regulamentado pela Anvisa. Ou seja, os alisadores com ácido glioxílico na fórmula são considerados irregulares. A Anvisa ainda está avaliando se vai liberar ou proibir o uso da substância no Brasil.