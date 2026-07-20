Keune Care: nova linha promete acabar com a queda capilar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Keune relançou, nos últimos meses, a Keune Care, a principal linha de cuidados capilares da marca.. Reformulada dentro do conceito Next Generation Haircare, a coleção reúne 48 produtos desenvolvidos em parceria com cientistas e cabeleireiros, organizados em diferentes prescrições para atender necessidades específicas dos fios.

A proposta deixou de ser apenas deixar os fios bonitos para tratar também a saúde do couro cabeludo, fortalecer a fibra capilar e prevenir danos antes mesmo que eles apareçam. Entre os novos produtos está a linha Long & Strong , que chama atenção por prometer atacar um dos principais problemas de quem deseja conquistar cabelos longos: a quebra. A proposta é combinar o fortalecimento do couro cabeludo com proteção ao comprimento, reduzindo a queda causada pelo rompimento dos fios e criando um ambiente mais saudável para o crescimento.

O Estado de Minas recebeu e testou três produtos da linha durante várias semanas para entender se toda essa tecnologia realmente aparece na prática.

Xampu

À primeira vista, o xampu pode parecer apenas mais um produto premium voltado para fortalecimento capilar. Mas basta analisar sua composição para perceber que ele segue uma filosofia bastante diferente da maioria dos xampus tradicionais encontrados no mercado.

Enquanto muitos ainda utilizam sulfatos agressivos como principal agente de limpeza, a Keune aposta em uma base formada por tensoativos suaves derivados do coco, como Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Cocoyl Isethionate, Coco-Glucoside e Sodium Cocoyl Glutamate. São ingredientes conhecidos por promoverem uma limpeza eficiente sem remover completamente a camada lipídica natural do couro cabeludo.

A linha Keune Long & Strong, com seu xampu e condicionador fortificantes, é detalhada na matéria como solução para cabelos longos e fortesKeune

Na prática, isso significa um xampu que higieniza sem deixar aquela sensação de fios "rangendo", comum em fórmulas mais detergentes. É uma escolha especialmente interessante para cabelos coloridos, cacheados, crespos ou submetidos a procedimentos químicos, que costumam sofrer mais com o ressecamento.

A fórmula também vai além da limpeza. Existem vários polímeros condicionantes que permanecem aderidos à fibra capilar mesmo após o enxágue. O resultado é um desembaraço muito mais fácil, redução da eletricidade estática e menor formação de frizz.

Outro diferencial está na combinação de ativos voltados para o couro cabeludo.O ácido salicílico promove uma esfoliação química bastante suave, ajudando a controlar a oleosidade e remover resíduos acumulados na raiz. Já a centella asiática, ingrediente amplamente utilizado no skincare por sua ação calmante e reparadora, ajuda a reduzir irritações e manter o equilíbrio da pele do couro cabeludo.

A fórmula ainda reúne biotina, arginina, pantenol, glicerina e extrato da alga vermelha Palmaria palmata, criando um sistema que hidrata, fortalece a fibra e melhora o brilho dos fios desde as primeiras lavagens.

Apesar de ser livre dos sulfatos tradicionais, o xampu produz uma espuma abundante, extremamente cremosa e agradável, algo que costuma surpreender quem associa fórmulas suaves a pouca espuma.

O perfume merece destaque. Diferente das fragrâncias adocicadas comuns em produtos capilares, ele entrega uma sensação de limpeza sofisticada, com notas que remetem à natureza e aos produtos utilizados em salões de beleza de alto padrão. É um aroma elegante, que permanece discretamente nos fios mesmo depois da secagem.

Por ter uma limpeza delicada, quem utiliza muitos finalizadores ou possui couro cabeludo bastante oleoso provavelmente vai preferir fazer duas aplicações. Na primeira lavagem ele remove a oleosidade superficial; na segunda, a sensação de limpeza fica mais evidente.

Ainda assim, o cabelo não fica áspero em nenhum momento. Logo após o enxágue já é possível perceber um brilho natural e uma textura surpreendentemente macia para um xampu. Os fios permanecem alinhados, praticamente sem embaraçar, facilitando bastante a aplicação do condicionador.

O rendimento também chama atenção. Como acontece com outros xampus profissionais da Reúne, uma pequena quantidade é suficiente para gerar espuma abundante e cobrir todo o couro cabeludo.

Vale a pena?

A combinação entre limpeza extremamente suave, tecnologia de condicionamento, ativos voltados para a saúde do couro cabeludo e uma experiência sensorial acima da média coloca o produto entre as fórmulas mais sofisticadas da categoria.

Quem espera um “xampu milagroso" contra a queda pode se decepcionar. Mas quem procura um produto capaz de preservar a fibra capilar, reduzir a quebra, melhorar o brilho e preparar o couro cabeludo para tratamentos específicos encontra aqui uma fórmula bastante consistente.

Embora a fórmula contenha ingredientes associados ao fortalecimento capilar, como biotina, arginina, centella asiática e ácido salicílico, um xampu permanece poucos minutos em contato com o couro cabeludo antes do enxágue. Esse tempo não é suficiente para que ativos voltados ao crescimento alcancem o bulbo capilar e exerçam ação direta sobre a queda.

Isso não significa que ele seja apenas um xampu comum. Ao manter o couro cabeludo limpo, controlar o excesso de oleosidade, reduzir pequenas inflamações e evitar que os fios quebrem durante a lavagem, ele cria um ambiente muito mais favorável para o crescimento saudável dos cabelos. Na prática, trata-se muito mais de um excelente aliado de um tratamento antiqueda do que de um tratamento isolado.

O xampu está disponível em três tamanhos: o de 80 ml custa R$ 70,40 no site oficial; o de 300 ml, R$ 222; e o de 1 litro, R$ 432.

No mercado premium, ele disputa espaço com linhas como Kérastase Genesis (R$ 259 por 250 ml) e Oribe Serene Scalp (R$ 398 por 250 ml),,,as se diferencia por oferecer uma composição bastante moderna, livre de sulfatos tradicionais e inspirada diretamente na evolução do skincare para os cabelos.

Condicionador

Se o xampu prepara o terreno para um couro cabeludo mais saudável, o condicionador é o responsável por entregar aquilo que a linha promete como principal diferencial: reduzir a quebra para que o cabelo consiga crescer sem perder comprimento pelo caminho.

A fórmula é focada em selar as cutículas, devolver lipídios perdidos e reforçar a estrutura da fibra capilar.O ingrediente que lidera essa etapa é o Behentrimonium Chloride, considerado um dos agentes condicionantes mais eficientes da cosmética profissional. Por possuir carga positiva, ele se fixa justamente nas regiões mais danificadas do fio preenchendo pequenas irregularidades da cutícula e reduzindo significativamente o frizz.

A base da fórmula também utiliza Cetearyl Alcohol, um álcool graxo que uda a formar a textura cremosa do produto e proporciona emoliência, deixando os fios mais macios e maleáveis.

O óleo de rícino, conhecido por seu alto poder nutritivo, ajuda a selar as cutículas e devolver brilho aos cabelos. Já a manteiga de karité cria uma película protetora que reduz a perda de água, protege contra agressões externas e combate o ressecamento sem deixar sensação pesada.

Mas o que realmente diferencia essa fórmula de condicionadores convencionais é a presença da Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, uma proteína vegetal modificada de última geração. Esse ativo consegue aderir melhor às áreas danificadas da fibra capilar, aumentando a elasticidade e reduzindo a quebra durante a escovação, o desembaraço e até mesmo o atrito cotidiano com roupas e travesseiros.

A arginina, o pantenol e a glicerina complementam o tratamento, mantendo a hidratação interna da fibra e ajudando a preservar a flexibilidade do cabelo. Afinal, fios ressecados tendem a quebrar com muito mais facilidade.

Outro ponto interessante é que a fórmula praticamente dispensa silicones insolúveis para entregar acabamento. Em vez disso, aposta em polímeros condicionantes modernos que alinham os fios sem criar uma camada pesada de resíduos.

Logo ao sair da embalagem, o condicionador chama atenção pela consistência. A textura lembra muito mais uma máscara capilar do que um condicionador tradicional. É densa, encorpada e espalha facilmente pelos fios sem escorrer durante a aplicação.

Enquanto age, o cabelo literalmente "desmaia". Os fios ficam extremamente maleáveis, desembaraçam quase instantaneamente e ganham um toque sedoso que normalmente só aparece após tratamentos mais intensivos.

O brilho também merece destaque. Mesmo antes da finalização, o cabelo já apresenta uma superfície mais uniforme, refletindo melhor a luz. Depois da secagem, esse efeito fica ainda mais evidente, dispensando o uso de óleos ou finalizadores apenas para conquistar luminosidade.

O controle do frizz é outro ponto forte. Sem pesar ou retirar movimento dos fios, o condicionador consegue alinhar bastante as cutículas, deixando o cabelo disciplinado de forma natural. É um resultado que aparece mesmo quando os fios secam ao ar livre.

A fragrância acompanha o restante da linha, embora apareça de forma mais discreta. Continua elegante e sofisticada, mas é menos marcante do que a do xampu, principalmente, a do sérum.

Vale a pena?

O condicionador consegue unir uma carga nutritiva bastante intensa com um acabamento leve, sem deixar o cabelo pesado ou oleoso. É uma característica difícil de encontrar em fórmulas ricas em manteigas vegetais.

Quem possui fios longos, descoloridos, coloridos ou frequentemente expostos ao calor de secadores e chapinhas tende a perceber rapidamente seus benefícios.

A combinação entre proteína hidrolisada, óleo de rícino, manteiga de karité, arginina e polímeros condicionantes cria uma espécie de blindagem sobre a fibra capilar. O fio fica mais resistente ao calor, ao atrito e às agressões mecânicas do dia a dia, reduzindo significativamente a quebra.

O produto está disponível em três tamanhos: o de 80 ml custa R$ 71 no site oficial; o de 250 ml, R$ 235; e o de 1 litro, R$ 498.

Ele compete com condicionadores como o L'Oréal Professionnel Absolut Repair (R$ 198,90 com 200 ml) e Oribe Hair Alchemy (R$ 420 com 200 ml), mas entrega uma proposta própria ao combinar reconstrução, nutrição e fortalecimento sem recorrer ao excesso de silicones.

Sérum

O sérum é o produto que concentra a tecnologia mais sofisticada da linha Long & Strong. É nele que a Keune aposta para atuar diretamente no ciclo de crescimento capilar e reduzir a queda.

Diferentemente dos produtos de enxágue, um sérum permanece em contato com o couro cabeludo por horas. Isso permite que seus ativos tenham tempo suficiente para penetrar na pele e agir próximo ao folículo capilar, onde o fio nasce.

Produto estrela da linha Keune Long & Strong, o sérum atua diretamente no ciclo de crescimento capilar para reduzir a quedaKeune

A fórmula foi desenvolvida justamente com esse objetivo. Logo no início da composição aparece o Alcohol Denat., ingrediente que muitas vezes assusta consumidores, mas que, nesse tipo de produto, desempenha uma função essencial: facilitar a penetração dos ativos no couro cabeludo. Ele evapora rapidamente após a aplicação, proporcionando toque seco e evitando que a raiz fique oleosa.

Para equilibrar essa ação, a fórmula reúne glicerina, butilenoglicol e lecitina, responsáveis por manter a hidratação da pele e melhorar a entrega dos ingredientes ativos.

O grande destaque, porém, está no complexo formado por Acetyl Tetrapeptide-3 e Trifolium Pratense (Trevo Vermelho), conhecido internacionalmente como Capixyl. Bastante utilizado em tratamentos dermatológicos e cosméticos de alta performance, esse complexo atua fortalecendo a ancoragem do fio ao couro cabeludo e reduzindo a ação da enzima 5-alfa-redutase, um dos fatores associados à alopecia androgenética.

A fórmula ainda combina cafeína, que estimula a microcirculação local; extrato de ginseng, conhecido por prolongar o ciclo de crescimento dos fios; biotina, proteína hidrolisada de soja e outros ativos voltados ao fortalecimento da fibra desde a raiz.

É uma composição bastante robusta para um cosmético de uso diário e que aproxima o produto muito mais dos dermocosméticos do que dos tradicionais tônicos capilares.

Apesar da alta concentração de ativos, o sérum tem textura extremamente leve e aquosa. Espalha facilmente pelo couro cabeludo, seca em poucos segundos e não deixa qualquer sensação pegajosa ou oleosa.

Quem costuma evitar tônicos por medo de perder volume ou ficar com a raiz pesada dificilmente terá esse problema aqui. Depois de absorvido, o cabelo continua exatamente como estava antes da aplicação. Não interfere na escova, não altera a definição dos cachos nem compromete a durabilidade da finalização.

O couro cabeludo fica levemente refrescado logo após o uso, proporcionando uma experiência bastante agradável, especialmente em dias mais quentes.

Mas talvez o maior diferencial esteja na fragrância. Enquanto o xampu e o condicionador apresentam um perfume sofisticado, o sérum eleva essa experiência a outro nível. O aroma lembra os produtos utilizados em salões de beleza de luxo, permanecendo nos fios por horas sem se tornar excessivo. Em vários momentos, a sensação é a de estar usando um perfume capilar.

Os resultados, naturalmente, exigem constância. Após algumas semanas de uso diário, a percepção é de cabelos mais encorpados, com maior sensação de densidade e volume próximo à raiz. Embora seja impossível afirmar visualmente o nascimento de novos fios em um período curto, o fortalecimento do cabelo existente torna-se perceptível.

Vale a pena?

O sérum é, sem dúvida, o protagonista da linha Long & Strong. É nele que está concentrada a a maioriaa tecnologia que diferencia a coleção de outros tratamentos voltados para fortalecimento capilar.

Entre os três produtos testados, este é o único que possui estrutura química e modo de uso compatíveis com essa promessa. Por permanecer no couro cabeludo durante horas, seus ativos conseguem atuar onde xampus condicionadores não conseguem alcançar.

Isso não significa que o sérum substitua tratamentos médicos para casos de alopecia ou outras doenças capilares. Quedas persistentes devem sempre ser investigadas por um dermatologista. Mas, dentro da categoria cosmética, trata-se de uma das fórmulas mais completas disponíveis atualmente.

Como acontece com qualquer tratamento capilar, os resultados dependem do uso contínuo. A própria Keune indica avaliações após aproximadamente 60 dias de aplicação diária.

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O preço pode assustar à primeira vista: ele custa R$ 498 e tem 100 ml. Mas faz sentido quando comparado a séruns profissionais que utilizam ativos semelhantes. É o caso do Kérastase Genesis Anti-Chute Fortifiant (custa R$ 566 e tem 90 ml) e o The Ordinary Multi-peptide Serum for Hair Density (R$ 239 por 60 ml).