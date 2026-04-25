Cetaphil traz hidratação de alta performance em parceria com Sabrina Sato

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Focado no dia a dia, a Cetaphil lançou, no primeiro trimestre, a Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico, desenvolvida em parceria com a apresentadora Sabrina Sato. A promessa é unir tecnologia avançada, textura ultraleve e hidratação profunda, características pensadas especialmente para as necessidades da pele dos brasileiros, sobretudo em climas quentes.

Entre os principais diferenciais destacados pela marca estão a rápida absorção, o acabamento sem resíduos e a versatilidade de uso, inclusive como pré-maquiagem. Outro ponto de destaque é a tecnologia proprietária Hyacare 50, baseada em ácido hialurônico de baixo peso molecular, capaz de penetrar em camadas mais profundas da pele e potencializar a hidratação.

O Estado de Minas recebeu e testou o produto por cerca de 40 dias para avaliar, na prática, se as promessas se sustentam no uso cotidiano. Confira a seguir.

O que tem na fórmula?

A loção hidratante vem uma bisnaga muito semelhante a de outros produtos da marca, a diferença é a assinatura de Sabrina Sato. Olhando a fórmula da loção, tem-se uma abordagem moderna de hidratação, baseada no conceito de “hidratação multinível”. Ou seja, em vez de apenas criar uma barreira superficial, o produto combina ativos que atraem, distribuem e retêm água na pele.

O primeiro pilar são os umectantes clássicos, responsáveis por atrair água para a pele. Aqui entram ingredientes como glicerol e hidroxietil ureia, sendo este último um derivado mais moderno da ureia tradicional, com alta capacidade de retenção hídrica e menor potencial de irritação. A eles se soma o ácido hialurônico hidrolisado, que, por ter baixo peso molecular, consegue penetrar mais profundamente na pele, contribuindo não apenas para hidratação superficial, mas também para melhora da elasticidade e aparência mais preenchida.

Um diferencial importante é a presença do Pidolato de Sódio (Na-PCA), um componente biomimético do Fator de Hidratação Natural (NMF) da pele. Ele atua como um reservatório de água, ajudando a manter a hidratação por períodos mais prolongados, o que se refletiu, nos testes, na manutenção do viço ao longo do dia, sem sensação de ressecamento entre aplicações.

A fórmula também se destaca pelo uso de agentes de osmorregulação, como eritritol e cloridrato de homarina. Esses ativos vão além da hidratação passiva: eles ajudam a equilibrar o fluxo de água dentro das células, protegendo a pele contra desidratação causada por fatores externos, como ar-condicionado e poluição. É um tipo de tecnologia ainda pouco comum em hidratantes de farmácia.

No campo sensorial, entram os emolientes leves e silicones voláteis, como o carbonato de dicaprilila e o decametilciclopentasiloxano, responsáveis pela textura fluida e pelo toque “soft touch”. Eles garantem espalhabilidade alta e um acabamento seco-acetinado, sem deixar filme pesado ou pegajoso.

A estrutura da fórmula é complementada por álcoois graxos (como álcool cetílico e monoestearato de glicerila), que ajudam a estabilizar a emulsão e reforçam a barreira cutânea, e por antioxidantes como tocoferol (vitamina E) e derivados de óleo vegetal, que auxiliam na proteção contra danos externos.

Outro ponto positivo é o sistema conservante equilibrado (fenoxietanol, sorbato de potássio e benzoato de sódio), que garante segurança microbiológica sem comprometer a tolerância da pele. A ausência de fragrância reforça o perfil “clean” da fórmula, tornando-a adequada para peles sensíveis. No entanto, a presença de derivados de soja na composição é um alerta para quem tem alergia.

O que achamos

Na prática, o sensorial acompanha a proposta técnica: a textura é bastante líquida, quase um gel-creme fluido, com absorção rápida. Durante os testes, o produto não aumentou a oleosidade da pele e se mostrou especialmente confortável em dias quentes.

Com o uso contínuo, a pele apresentou melhora visível de textura, ficando mais macia, uniforme e com brilho natural. Outro destaque foi o desempenho como primer: a pele fica mais lisa, facilitando a aplicação da maquiagem, sem perder o toque seco.

A loção é uma boa opção para peles desidratadas, sensíveis ou mistas que buscam hidratação eficiente sem peso. Peles oleosas vão se beneficiar, mas quem tem pele extremamente oleosa pode preferir fórmulas ainda mais secas.

Vale a pena?

Com preço médio em torno de R$ 70 para a embalagem de 50 ml, o produto tem bom custo-benefício se levarmos em conta a tecnologia envolvida na loção hidratante.

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Na prática, o valor é competitivo quando comparado a concorrentes diretos, como o Neutrogena Hydro Boost Water Gel, que custa em torno de R$ 60 a embalagem com 50g; o Vichy Minéral 89, que tem 50 ml e é vendido por R$ 120; e o La Roche-Posay Hyalu B5, com 40g e preço de R$ 150.

