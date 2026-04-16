Pele sensível: os sinais que você não deve ignorar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Aquela sensação frequente de ardor, vermelhidão ou repuxamento pode ser um sinal de pele sensível. Estudos recentes publicados pela Galderma indicam que até 70% da população mundial relata algum grau de sensibilidade. No Brasil, levantamentos apontam que até 84% das pessoas afirmam apresentar algum nível dessa condição.

A médica dermatologista Livia Kanayama explica que, durante o Mês da Pele Sensível, é importante entender os sinais, gatilhos e cuidados necessários para manter o equilíbrio cutâneo.

Leia Mais

Quais são os principais sinais?

A pele sensível costuma ter reações exageradas a estímulos que normalmente seriam bem tolerados. O paciente percebe que a pele reage com facilidade a mudanças de temperatura, uso de certos produtos ou até em situações de estresse.

Os sintomas mais comuns incluem:

sensação de queimação;

coceira;

ressecamento;

repuxamento;

vermelhidão.

Em alguns casos, a pele também pode apresentar descamação leve e maior tendência à irritação após exposição ao sol, poluição ou uso de cosméticos inadequados.

O que pode desencadear as crises?

A condição é multifatorial, associada tanto à predisposição individual quanto a fatores ambientais e comportamentais. Entre os principais gatilhos estão mudanças bruscas de temperatura, estresse, exposição solar sem proteção, poluição e banhos muito quentes.

Fatores internos como alterações hormonais, deficiências nutricionais e o comprometimento da barreira cutânea também podem aumentar a sensibilidade da pele. Segundo a especialista, identificar esses fatores é fundamental para reduzir as crises.

Como a menopausa pode influenciar?

Durante a menopausa, a queda progressiva do estrogênio pode comprometer a barreira da pele, reduzindo componentes como colágeno, ceramidas e ácido hialurônico, aponta pesquisa do “Journal of Cosmetics”. Como consequência, a pele tende a ficar mais seca, frágil e reativa.

Estima-se que até 82% das mulheres durante essa transição apresentem disfunção da barreira cutânea, o que pode resultar em aumento da perda de água, xerose e maior hipersensibilidade.

Quais são os cuidados mais indicados?

O cuidado envolve identificar os gatilhos e adotar uma rotina delicada, com produtos que limpem sem agredir, hidratem e fortaleçam a barreira da pele. "A escolha correta dos dermocosméticos faz muita diferença. Fórmulas suaves, com ativos hidratantes e reparadores, ajudam a reduzir a reatividade", destaca Livia.

A nutrição também desempenha um papel importante. Nutrientes como lipídios essenciais, vitaminas C, D e E, zinco, fibras e prebióticos ajudam a fortalecer a barreira cutânea.

A influenciadora Alana Marins, que possui pele sensível, reforça a importância de prestar atenção aos sinais do corpo. “A informação e o acompanhamento adequado são fundamentais. Desde que comecei a usar os produtos da marca Cetaphil específicos para o meu tipo de pele, percebi uma mudança incrível”, afirma.

Com a rotina de cuidados correta e produtos adequados, é possível reduzir a sensibilidade, fortalecer a barreira cutânea e manter a pele mais saudável e confortável no dia a dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.