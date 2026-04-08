Avon Power Stay: batom de longa duração está disponível em três acabamentos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Avon reforça sua presença no segmento de maquiagem de alta performance com a expansão dos batons da linha Power Stay, agora disponível em três acabamentos distintos — matte, glitter e vinil — todos com a promessa ambiciosa de até 16 horas de duração. A novidade chega em sintonia com tendências globais que equilibram fixação extrema, conforto e diferentes propostas de acabamento para os lábios.

O Power Stay Creamy Vinyl é o lançamento mais recente e inaugura uma nova proposta dentro da linha ao combinar brilho acetinado com longa duração. Disponível em dez cores, o produto busca unir estética e tratamento em uma fórmula que incorpora óleos de jojoba e oliva, além de tecnologia Colour Lock, responsável por evitar borrões, transferência e desbotamento.

O Estado de Minas recebeu e testou os três batons e conta quais os pontos altos e baixos de cada um.

Matte

O acabamento matte segue é o clássico da linha Power Stay, com uma fórmula típica de batons líquidos de longa duração, com foco na formação de um filme resistente sobre os lábios. O isododecano, solvente volátil presente em destaque, evapora após a aplicação, permitindo a secagem do produto. Já resinas como o trimetilsiloxissilicato garantem fixação prolongada e resistência à transferência.

Batons líquidos Power Stay, com acabamento matte Avon / divulgação

Na prática, isso se traduz em alta durabilidade e pouca necessidade de retoques. A presença de polissilicone-11 contribui para um toque mais aveludado e efeito de “soft focus”, enquanto ativos como óleo de oliva e derivados de romã ajudam a minimizar o ressecamento — ainda que não eliminem totalmente a sensação típica de batons matte.

Entre os pontos de atenção está a textura mais espessa, que dificulta a aplicação em camadas finas — justamente as que garantem melhor acabamento. O produto também demora um pouco para secar e pode apresentar sensação levemente pegajosa no início. Além disso, tende a marcar linhas labiais, especialmente em lábios mais secos.

Para melhorar a experiência, tente aplicar uma camada fina e uniforme é essencial para evitar acúmulo e craquelamento. Além disso, preparar os lábios com hidratação leve antes da aplicação melhora significativamente o resultado.

A duração vai depender da grossura da camada, da hidratação da pele e do quanto você fica friccionando os lábios.

A cartela de cores é ampla, com 23 tonalidades que atendem a diferentes tons e subtons de pele:

Vinho Escuro (antes: cereja marcante),

Vermelhaço,

Rosê Avermelhado,

Vermelho Mais Quente,

Nude Malva (antes: marrom luxo),

Rosa Toque Rosé (antes: toque rosé),

Nude Queimado (Antes: Nude Retrô),

Uva Rosada,

Roxo Roxeando,

Rosa Super Malva (Antes: Super Malva),

Vermelho Terra,

Tô de Vinho Marsala (Antes: Tô de Vinho),

Nude Coral,

Nude Caramelito,

Roxo Orquídea (Antes: Fúcsia Marcante),

Rosa Magenta,

Marrom Rubi,

Toda Nude Cobre (Antes: Toda Nude),

Nude Blush,

Vermelho Escarlate,

Quase Vermelho,

Vermelho Radiante,

Vermelho Canela.

Cores do batom Power Stay matte Avon / divulgação

Cores do batom Power Stay matte Avon / divulgação

Vale a pena?

O Power Stay Matte custa na faixa de R$ 49,99. Ele compete com batons como o Maybelline SuperStay Matte Ink, que custa R$ 72,90, e Vult Super Fix, que custa R$ 59,99. O último passou pelo teste da reportagem.

Embora não seja o mais confortável da categoria, o produto da Avon entrega excelente fixação e ampla gama de cores, o que justifica o investimento para quem prioriza durabilidade.

Glitter

A versão matte com efeito glitter aposta em uma proposta mais ousada e sensorial. A fórmula mantém a base de longa duração, mas incorpora partículas de borossilicato de cálcio sódio — um tipo de “glitter tecnológico” que proporciona brilho multidimensional sem a aspereza dos glitters tradicionais.

O efeito é ativado após alguns segundos de secagem, ao friccionar os lábios. O resultado é um acabamento que mistura base matte com reflexos intensos, ideal para eventos noturnos e produções mais elaboradas.

Batom Power Stay matte com acabamento glitter Avon / divulgação

Do ponto de vista técnico, a fórmula inclui ajustes importantes: o crospolímero de dimeticona ajuda a “segurar” as partículas de brilho de forma homogênea, enquanto agentes dispersantes evitam acúmulo. A fixação continua alta, graças à mesma resina presente na versão matte.

Por outro lado, há menos foco em tratamento labial — a ausência de ingredientes mais nutritivos torna a fórmula potencialmente mais seca e menos confortável. Além disso, lábios com textura irregular podem ter suas linhas evidenciadas pelo brilho. Se a camada for muito grossa, dá para sentir as partículas de glitter.

Antes de friccionar os lábios, o ideal é aguardar a secagem para evitar falhas. Para mais conforto, o ideal é hidratar previamente e retirar o excesso de produto antes da aplicação.

A linha conta com sete cores: Nude Iluminado, Cereja Brilhante, Malva Luminoso, Marsala Radiante, Magenta Reluzente, Nude Pérola, e Púrpura Deslumbrante.

Cores do batom Power Stay matte com acabamento glitter Avon / divulgação

Vale a pena?

O batom da Avon custa R$ 49,99. Trata-se de um produto mais nichado, voltado para ocasiões específicas. Ele concorre com o Batom Líquido Diamond Rosa Platinum, de Make B., d’O Boticário, que custa R$ 64,90 e foi aprovado pela reportagem. Outra opção é o Batom Líquido Matte Supernova, da Zanphy, que custa R$ 32,90.

Vinil

O grande destaque da nova fase da linha é o Power Stay Creamy Vinyl. A proposta é ambiciosa: unir o brilho intenso de um gloss com a durabilidade de um batom matte — um desafio técnico relevante na indústria cosmética.

A fórmula utiliza uma combinação avançada de resinas e silicones, como polifenilsilsesquioxano e trimetilsiloxifenil dimeticona, que criam uma película brilhante e resistente. Esse sistema permite que o brilho permaneça mesmo após a secagem, mantendo o efeito “espelhado”.

Batom Power Stay Creamy Vinyl Avon / divulgação

Diferente das outras versões, o vinil apresenta textura mais fina e confortável, embora demore mais para secar e tenha sensação pegajosa inicial. Após a fixação, o brilho diminui gradualmente, dando lugar a um acabamento acetinado que permanece por horas.

Para aumentar a duração, a dica é evitar friccionar os lábios durante a secagem é fundamental para preservar o acabamento uniforme. Aplicar com precisão ajuda a evitar falhas na formação do filme.

A presença de óleo de jojoba, vitamina E e óleo de oliva reforça o cuidado com os lábios, tornando essa versão mais equilibrada entre estética e tratamento. É o batom que tem a textura mais fina, sendo fácil construir uma camada mais confortável.

O brilho vinílico ajuda a disfarçar linhas, sem escorrer.

A cartela inclui dez cores, Vermelho Rosado, Malva Magnético, Magenta Fascinante, Nude Musa, Rosa Castanho, Marrom Coral, Vermelho Rosê, Vermelhaço, Tô de vinho, Uva Rosada, com foco em tons versáteis e contemporâneos.

Cores do batom Power Stay Creamy Vinyl Avon / divulgação

Vale a pena?

Assim como os outros batons da linha, o Creamy Vinyl chega ao mercado por R$ 49,99. Ele é uma opção mais acessível ao BT Vinyl, que custa R$ 75 e foi aprovado pela reportagem. Outra opção é o Maybelline NY SuperStay Vinyl Ink, que custa R$ 87.

Com a expansão da linha Power Stay, a Avon consegue atender diferentes demandas de consumo dentro de uma mesma proposta de longa duração. O matte continua sendo o mais confiável em fixação, o glitter aposta em impacto visual e o vinil surge como alternativa moderna e equilibrada.

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A escolha ideal depende menos da fórmula e mais do estilo de uso: durabilidade extrema, efeito visual ou brilho sofisticado — três caminhos distintos dentro de uma mesma linha.