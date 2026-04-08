Avon Power Stay: batom de longa duração está disponível em três acabamentos
As versões matte, glitter e vinil prometem alta cobertura e até 16 horas de duração
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A Avon reforça sua presença no segmento de maquiagem de alta performance com a expansão dos batons da linha Power Stay, agora disponível em três acabamentos distintos — matte, glitter e vinil — todos com a promessa ambiciosa de até 16 horas de duração. A novidade chega em sintonia com tendências globais que equilibram fixação extrema, conforto e diferentes propostas de acabamento para os lábios.
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O Power Stay Creamy Vinyl é o lançamento mais recente e inaugura uma nova proposta dentro da linha ao combinar brilho acetinado com longa duração. Disponível em dez cores, o produto busca unir estética e tratamento em uma fórmula que incorpora óleos de jojoba e oliva, além de tecnologia Colour Lock, responsável por evitar borrões, transferência e desbotamento.
O Estado de Minas recebeu e testou os três batons e conta quais os pontos altos e baixos de cada um.
Matte
O acabamento matte segue é o clássico da linha Power Stay, com uma fórmula típica de batons líquidos de longa duração, com foco na formação de um filme resistente sobre os lábios. O isododecano, solvente volátil presente em destaque, evapora após a aplicação, permitindo a secagem do produto. Já resinas como o trimetilsiloxissilicato garantem fixação prolongada e resistência à transferência.
Na prática, isso se traduz em alta durabilidade e pouca necessidade de retoques. A presença de polissilicone-11 contribui para um toque mais aveludado e efeito de “soft focus”, enquanto ativos como óleo de oliva e derivados de romã ajudam a minimizar o ressecamento — ainda que não eliminem totalmente a sensação típica de batons matte.
Entre os pontos de atenção está a textura mais espessa, que dificulta a aplicação em camadas finas — justamente as que garantem melhor acabamento. O produto também demora um pouco para secar e pode apresentar sensação levemente pegajosa no início. Além disso, tende a marcar linhas labiais, especialmente em lábios mais secos.
Para melhorar a experiência, tente aplicar uma camada fina e uniforme é essencial para evitar acúmulo e craquelamento. Além disso, preparar os lábios com hidratação leve antes da aplicação melhora significativamente o resultado.
A duração vai depender da grossura da camada, da hidratação da pele e do quanto você fica friccionando os lábios.
A cartela de cores é ampla, com 23 tonalidades que atendem a diferentes tons e subtons de pele:
- Vinho Escuro (antes: cereja marcante),
- Vermelhaço,
- Rosê Avermelhado,
- Vermelho Mais Quente,
- Nude Malva (antes: marrom luxo),
- Rosa Toque Rosé (antes: toque rosé),
- Nude Queimado (Antes: Nude Retrô),
- Uva Rosada,
- Roxo Roxeando,
- Rosa Super Malva (Antes: Super Malva),
- Vermelho Terra,
- Tô de Vinho Marsala (Antes: Tô de Vinho),
- Nude Coral,
- Nude Caramelito,
- Roxo Orquídea (Antes: Fúcsia Marcante),
- Rosa Magenta,
- Marrom Rubi,
- Toda Nude Cobre (Antes: Toda Nude),
- Nude Blush,
- Vermelho Escarlate,
- Quase Vermelho,
- Vermelho Radiante,
- Vermelho Canela.
Vale a pena?
O Power Stay Matte custa na faixa de R$ 49,99. Ele compete com batons como o Maybelline SuperStay Matte Ink, que custa R$ 72,90, e Vult Super Fix, que custa R$ 59,99. O último passou pelo teste da reportagem.
Embora não seja o mais confortável da categoria, o produto da Avon entrega excelente fixação e ampla gama de cores, o que justifica o investimento para quem prioriza durabilidade.
Glitter
A versão matte com efeito glitter aposta em uma proposta mais ousada e sensorial. A fórmula mantém a base de longa duração, mas incorpora partículas de borossilicato de cálcio sódio — um tipo de “glitter tecnológico” que proporciona brilho multidimensional sem a aspereza dos glitters tradicionais.
O efeito é ativado após alguns segundos de secagem, ao friccionar os lábios. O resultado é um acabamento que mistura base matte com reflexos intensos, ideal para eventos noturnos e produções mais elaboradas.
Do ponto de vista técnico, a fórmula inclui ajustes importantes: o crospolímero de dimeticona ajuda a “segurar” as partículas de brilho de forma homogênea, enquanto agentes dispersantes evitam acúmulo. A fixação continua alta, graças à mesma resina presente na versão matte.
Por outro lado, há menos foco em tratamento labial — a ausência de ingredientes mais nutritivos torna a fórmula potencialmente mais seca e menos confortável. Além disso, lábios com textura irregular podem ter suas linhas evidenciadas pelo brilho. Se a camada for muito grossa, dá para sentir as partículas de glitter.
Antes de friccionar os lábios, o ideal é aguardar a secagem para evitar falhas. Para mais conforto, o ideal é hidratar previamente e retirar o excesso de produto antes da aplicação.
A linha conta com sete cores: Nude Iluminado, Cereja Brilhante, Malva Luminoso, Marsala Radiante, Magenta Reluzente, Nude Pérola, e Púrpura Deslumbrante.
Vale a pena?
O batom da Avon custa R$ 49,99. Trata-se de um produto mais nichado, voltado para ocasiões específicas. Ele concorre com o Batom Líquido Diamond Rosa Platinum, de Make B., d’O Boticário, que custa R$ 64,90 e foi aprovado pela reportagem. Outra opção é o Batom Líquido Matte Supernova, da Zanphy, que custa R$ 32,90.
Vinil
O grande destaque da nova fase da linha é o Power Stay Creamy Vinyl. A proposta é ambiciosa: unir o brilho intenso de um gloss com a durabilidade de um batom matte — um desafio técnico relevante na indústria cosmética.
A fórmula utiliza uma combinação avançada de resinas e silicones, como polifenilsilsesquioxano e trimetilsiloxifenil dimeticona, que criam uma película brilhante e resistente. Esse sistema permite que o brilho permaneça mesmo após a secagem, mantendo o efeito “espelhado”.
Diferente das outras versões, o vinil apresenta textura mais fina e confortável, embora demore mais para secar e tenha sensação pegajosa inicial. Após a fixação, o brilho diminui gradualmente, dando lugar a um acabamento acetinado que permanece por horas.
Para aumentar a duração, a dica é evitar friccionar os lábios durante a secagem é fundamental para preservar o acabamento uniforme. Aplicar com precisão ajuda a evitar falhas na formação do filme.
A presença de óleo de jojoba, vitamina E e óleo de oliva reforça o cuidado com os lábios, tornando essa versão mais equilibrada entre estética e tratamento. É o batom que tem a textura mais fina, sendo fácil construir uma camada mais confortável.
O brilho vinílico ajuda a disfarçar linhas, sem escorrer.
A cartela inclui dez cores, Vermelho Rosado, Malva Magnético, Magenta Fascinante, Nude Musa, Rosa Castanho, Marrom Coral, Vermelho Rosê, Vermelhaço, Tô de vinho, Uva Rosada, com foco em tons versáteis e contemporâneos.
Vale a pena?
Assim como os outros batons da linha, o Creamy Vinyl chega ao mercado por R$ 49,99. Ele é uma opção mais acessível ao BT Vinyl, que custa R$ 75 e foi aprovado pela reportagem. Outra opção é o Maybelline NY SuperStay Vinyl Ink, que custa R$ 87.
Com a expansão da linha Power Stay, a Avon consegue atender diferentes demandas de consumo dentro de uma mesma proposta de longa duração. O matte continua sendo o mais confiável em fixação, o glitter aposta em impacto visual e o vinil surge como alternativa moderna e equilibrada.
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A escolha ideal depende menos da fórmula e mais do estilo de uso: durabilidade extrema, efeito visual ou brilho sofisticado — três caminhos distintos dentro de uma mesma linha.