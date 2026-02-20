Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
TESTAMOS

Soul Brasileira Tropicália: Hinode consegue trazer o borogodó

Linha tenta traduzir o charme da mulher brasileira em fragrância e cuidado com a pele

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/02/2026 14:49 - atualizado em 20/02/2026 14:52

compartilhe

SIGA
x
Linha Soul Brasileira Tropicália tenta traduzir o borogodó do verão
Linha Soul Brasileira Tropicália tenta traduzir o borogodó do verão crédito: Hinode / Divulgação

A linha Soul Brasileira, da Hinode, tenta trazer para o verão algo completamente brasileiro: o “borogodó”, esse charme espontâneo e inclassificável, transformado em experiência sensorial. A proposta é celebrar a pluralidade da mulher brasileira, propondo uma beleza menos normativa e mais conectada à autoexpressão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A fragrância Tropicália assume o verão como linguagem estética. A fragrância frutada e solar, as embalagens em tom laranja vibrante, e as texturas leves dialogam diretamente com o clima quente e com a rotina dinâmica do país. A proposta é oferecer um ritual de camadas — do frescor do body splash ao tratamento localizado do creme firmador — pensado para entregar conforto térmico, toque seco e sensação prolongada de bem-estar, sem pesar na pele. 

Leia Mais

Ao todo, são quatro produtos da linha “premium acessível”: o sabonete líquido, o creme corporal anticelulite, o hidratante corporal e o body splash. O Estado de Minas recebeu e testou parte da linha e descobriu se tem ou não borogodó.

Body splash

O Soul Brasileira Tropicália chega ao mercado com uma promessa ambiciosa: ser o "borogodó" da mulher brasileira. Na prática, ele não reinventa a roda, mas a faz girar com muita eficiência e hidratação.

Ele se posiciona como um sopro de frescor tropical, mas não é somente aroma, trazendo ingredientes que ajudam a cuidar da pele.  Ou seja, o grande diferencial deste body splash não está nas notas olfativas, que não são inéditas, mas na base da formulação. Enquanto a maioria das colônias dessa categoria foca apenas em álcool e essência, a Hinode incluiu betaína e glicerol (glicerina).

Body splash Soul Brasileira Tropicália
Body splash Soul Brasileira Tropicália Hinode / Divulgação

Esses umectantes mitigam o ressecamento imediato causado pelo álcool etílico. Ao aplicar, a pele não fica com aquele aspecto "esturricado", apresentando um toque levemente mais macio.

A presença de Etilhexilglicerina e Salicilato de Benzila atua discretamente como fixadores, ajudando as notas mais voláteis a permanecerem na pele por algumas horas, uma performance honesta para a categoria.

A pirâmide olfativa é construída sobre uma base clássica de Limoneno, Citral e Linalol. As notas de abertura são extremamente vibrantes e cítricas, remetendo à energia do sol e frutas tropicais. No coração e no fundo, ele evolui para um floral limpo e um fundo levemente adocicado e amendoado, que confere conforto sem ser enjoativo.

Vale a pena?

O body splash custa R$ 99,90 e tem 200 ml. A fragrância não é nada exclusiva, trazendo aromas que remetem a outros produtos de higiene e perfumaria.

Um perfume que lembra o Soul Brasileira Tropicália é o CK One, da Calvin Klein. Ele tem a pirâmide olfativa muito semelhante, com o Limoneno e o Citral no topo (limão e bergamota), o Linalol e o Hidroxicitronelal no coração (flores brancas e lavanda) e a Cumarina no fundo para dar conforto. O Eau de Toilette com 100 ml custa R$ 250.

Bumbum de Verão - creme corporal anticelulite

O Bumbum de Verão promete auxiliar na estimulação da produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza da pele, reduzindo celulite e medidas e gordura localizada. Mas não é um produto milagroso, já que nenhum creme é capaz de combater a celulite.

Bumbum de Verão creme corporal anticelulite Soul Brasileira Tropicália
Bumbum de Verão creme corporal anticelulite Soul Brasileira Tropicália Hinode / Divulgação

A fórmula mistura uma base hidratante clássica com um complexo de extratos botânicos focado em microcirculação e firmeza. O Óleo da Semente de Café, que é rico em cafeína e ácidos graxos, estimula a lipólise e a microcirculação local.

O Extrato de Centella-Asiática estimula a produção de colágeno e melhora a elasticidade da pele, além de ser anti-inflamatória. Já o Extrato da Raiz de Gibardeira (Ruscus Aculeatus) e a Virgáurea (Solidago) trabalham juntos na "drenagem", ajudando a reduzir o inchaço, que deixa o aspecto de "casca de laranja" mais evidente.

O extrato de Casca de Citrus Limon reforça os vasos sanguíneos, auxiliando na circulação. Já o Extrato de Astrágalo é conhecido por propriedades regeneradoras e de melhora na firmeza da pele.

A dimeticona cria uma barreira protetora, deixando a pele com aquele toque aveludado imediato (efeito "blur" visual). Além disso, a textura é leve, com absorção rápida, ideal para aplicar e poder se vestir em seguida. 

Vale a pena? 

O produto tem, sim, ativos reais para combate à celulite. O Café, a Centella e a Gibardeira formam um trio potente para melhorar o aspecto da pele. No entanto, nenhum creme "derrete" gordura profunda. 

O que ele faz é drenar o líquido intersticial e melhorar a textura da superfície, como uma espécie de "maquiagem biológica" da pele, o que faz a celulite parecer um pouco menor. Apesar de não ser o foco, ele pode ajudar a amenizar a foliculite (aqueles pontos vermelhos no bumbum).

O Bumbum de Verão custa R$ 159,90 e tem 150g. Atualmente, existem vários produtos no mercado focados no que chamamos de "Bumbum Care". O Bumbum Cream (Beleza Brasileira) é o mais famoso das redes sociais e também contém Óleo de Café e extratos botânicos.  Ele custa R$ 129,90 e tem 200g.

Já o Bumbum Magic, da Raavi, também usa café e ativos para circulação. Ele custa R$ 39,90 e tem 220g.

Hidratante corporal

A Hinode promete que o hidratante corporal une conforto, hidratação eficiente e fragrância agradável. Na prática, é um hidratante de conforto e manutenção, funcionando como uma base para a fixação do body splash.

A fórmula reúne óleos vegetais poderosos, como o óleo da semente de uva, que hidrata sem deixar melada; o óleo de coco e o extrato de coqueiro, que criam uma camada protetora que evita a perda de água e dá maciez imediata. Além disso, contém vitamina E, um antioxidante que ajuda a preservar os óleos da fórmula e protege a pele contra o envelhecimento precoce.

Hidratante Soul Brasileira Tropicália
Hidratante Soul Brasileira Tropicália Hinode / Divulgação

Ele tem textura fluida, com rápida absorção que deixa a pele mate. O problema é que, em peles mais secas, a sensação é de "quase ressecamento" ou falta de hidratação. Tudo isso graças ao Amido Octenilsuccinato de Cálcio.

O ingrediente serve para dar o toque seco, funcionando como um "pó" invisível que absorve a oleosidade. Se a pele for de normal a seca, ou se o clima estiver muito seco, esse amido absorve não só o óleo do produto, mas também a oleosidade natural da sua pele.

Vale a pena?

O hidratante funciona bem como "primer corporal" e não um tratamento de recuperação da pele. Com esse hidratante, o perfume "gruda" nos óleos e dura muito mais. 

Ele custa R$ 89,90 e tem 300 ml. Existem diversos hidratantes semelhantes no mercado, que funcionam como primer corporal. Mas existem opções melhores para cuidado com a pele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem não gosta de um delicioso cheiro de perfume? Mas.. de onde surgiu e qual a história dos perfumes? Saiba, então, sua origem, sua importância no Brasil, e muito mais destes produtos, geralmente ligados à ideia de prestígio. -Divulgação/ Silvana Martins
Quem não gosta de um delicioso cheiro de perfume? Mas.. de onde surgiu e qual a história dos perfumes? Saiba, então, sua origem, sua importância no Brasil, e muito mais destes produtos, geralmente ligados à ideia de prestígio. Divulgação/ Silvana Martins
A história da perfumaria remonta às civilizações antigas, quando o uso de fragrâncias estava vinculado a práticas religiosas e rituais. No Egito Antigo, os perfumes eram usados tanto em cerimônias religiosas quanto para o embalsamamento das múmias, evidenciando sua importância cultural. -Divulgação
A história da perfumaria remonta às civilizações antigas, quando o uso de fragrâncias estava vinculado a práticas religiosas e rituais. No Egito Antigo, os perfumes eram usados tanto em cerimônias religiosas quanto para o embalsamamento das múmias, evidenciando sua importância cultural. Divulgação
Os egípcios, conhecidos por seu apreço pelos aromas, foram pioneiros no uso de perfumes em contextos não religiosos, oferecendo fragrâncias para as elites da sociedade. -Wikimedia-Commons
Os egípcios, conhecidos por seu apreço pelos aromas, foram pioneiros no uso de perfumes em contextos não religiosos, oferecendo fragrâncias para as elites da sociedade. Wikimedia-Commons
A prática da perfumaria se expandiu para outras culturas, com os gregos desempenhando um papel crucial ao tratar a arte da perfumaria de maneira mais sistemática, com autores como Teofastro, que no século IV a.C. escreveu sobre as propriedades das fragrâncias e sua aplicação. -- Reprodução do Museu do Universo da Fármácia
A prática da perfumaria se expandiu para outras culturas, com os gregos desempenhando um papel crucial ao tratar a arte da perfumaria de maneira mais sistemática, com autores como Teofastro, que no século IV a.C. escreveu sobre as propriedades das fragrâncias e sua aplicação. - Reprodução do Museu do Universo da Fármácia
Ao longo do tempo, a perfumaria se desenvolveu em diferentes regiÃµes. No Oriente MÃ©dio, os Ã¡rabes aprimoraram as tÃ©cnicas de extraÃ§Ã£o de Ã³leos essenciais e foram responsÃ¡veis pela introduÃ§Ã£o do Ã¡lcool nos perfumes, o que proporcionou maior fixaÃ§Ã£o e durabilidade das fragrÃ¢ncias. - ReproduÃ§Ã£o do Parfum Brasil
Ao longo do tempo, a perfumaria se desenvolveu em diferentes regiÃµes. No Oriente MÃ©dio, os Ã¡rabes aprimoraram as tÃ©cnicas de extraÃ§Ã£o de Ã³leos essenciais e foram responsÃ¡veis pela introduÃ§Ã£o do Ã¡lcool nos perfumes, o que proporcionou maior fixaÃ§Ã£o e durabilidade das fragrÃ¢ncias. ReproduÃ§Ã£o do Parfum Brasil
Ao mesmo tempo, as civilizações da Mesopotâmia e da Índia também contribuíram com seus próprios métodos, com destaque para os rituais terapêuticos e religiosos que utilizavam óleos aromáticos. -Reprodução da Natural Perfumery
Ao mesmo tempo, as civilizações da Mesopotâmia e da Índia também contribuíram com seus próprios métodos, com destaque para os rituais terapêuticos e religiosos que utilizavam óleos aromáticos. Reprodução da Natural Perfumery
Na Europa, a perfumaria foi incorporada pela nobreza, com a França tornando-se um centro de inovação durante o reinado de Catarina de Médici. Grasse, na França, se estabeleceu como o coração da perfumaria mundial no século XVIII, fornecendo matérias-primas para grandes casas de perfumes, como Chanel e Dior. -Wikimedia Commons/Art UK
Na Europa, a perfumaria foi incorporada pela nobreza, com a França tornando-se um centro de inovação durante o reinado de Catarina de Médici. Grasse, na França, se estabeleceu como o coração da perfumaria mundial no século XVIII, fornecendo matérias-primas para grandes casas de perfumes, como Chanel e Dior. Wikimedia Commons/Art UK
O uso de perfumes também foi estreitamente ligado à ideia de status e prestígio. Desde a Antiguidade, os perfumes eram considerados um símbolo de luxo, reservados para a elite e usados em ocasiões especiais. -Reprodução do Facebook
O uso de perfumes também foi estreitamente ligado à ideia de status e prestígio. Desde a Antiguidade, os perfumes eram considerados um símbolo de luxo, reservados para a elite e usados em ocasiões especiais. Reprodução do Facebook
Presentear alguém com um perfume sempre foi visto como uma forma de expressar apreço, afeto ou admiração. Atualmente, o perfume continua a carregar significados profundos, funcionando como um elo entre o presente e o passado. -Imagem Freepik
Presentear alguém com um perfume sempre foi visto como uma forma de expressar apreço, afeto ou admiração. Atualmente, o perfume continua a carregar significados profundos, funcionando como um elo entre o presente e o passado. Imagem Freepik
Afinal, o olfato, sendo um dos sentidos mais ligados às emoções e à memória, torna os perfumes não apenas fragrâncias agradáveis, mas também formas de criar e preservar memórias duradouras. -Imagem Freepik
Afinal, o olfato, sendo um dos sentidos mais ligados às emoções e à memória, torna os perfumes não apenas fragrâncias agradáveis, mas também formas de criar e preservar memórias duradouras. Imagem Freepik
O termo “perfume” tem suas raízes no latim “perfumare”, que significa “através da fumaça”, originando-se de práticas religiosas antigas que envolviam a queima de substâncias aromáticas para atrair os deuses. -Imagem Freepik
O termo “perfume” tem suas raízes no latim “perfumare”, que significa “através da fumaça”, originando-se de práticas religiosas antigas que envolviam a queima de substâncias aromáticas para atrair os deuses. Imagem Freepik
Essas primeiras formas de perfumaria eram simples, baseadas em resinas e madeiras aromáticas. Com o tempo, as fórmulas se sofisticaram, incorporando óleos essenciais, álcool e outros ingredientes naturais ou sintéticos, criando o que hoje conhecemos como perfumes. - Divulgação
Essas primeiras formas de perfumaria eram simples, baseadas em resinas e madeiras aromáticas. Com o tempo, as fórmulas se sofisticaram, incorporando óleos essenciais, álcool e outros ingredientes naturais ou sintéticos, criando o que hoje conhecemos como perfumes. Divulgação
A fabricação de perfumes tornou-se uma arte em si, com o surgimento de destilarias e métodos de extração cada vez mais complexos. No século XIX, com o avanço da química, a perfumaria deu um grande salto. - Divulgação
A fabricação de perfumes tornou-se uma arte em si, com o surgimento de destilarias e métodos de extração cada vez mais complexos. No século XIX, com o avanço da química, a perfumaria deu um grande salto. Divulgação
Nesta época houve a introdução de compostos sintéticos que permitiram criar fragrâncias antes inalcançáveis apenas com ingredientes naturais. -Reprodução do Youtube
Nesta época houve a introdução de compostos sintéticos que permitiram criar fragrâncias antes inalcançáveis apenas com ingredientes naturais. Reprodução do Youtube
As técnicas de destilação, maceração e enfleurage foram aprimoradas, permitindo que os perfumistas isolassem e purificassem os compostos aromáticos com precisão. - Divulgação e Colin Smith/Wikimédia Commons
As técnicas de destilação, maceração e enfleurage foram aprimoradas, permitindo que os perfumistas isolassem e purificassem os compostos aromáticos com precisão. Divulgação e Colin Smith/Wikimédia Commons
Hoje, a indústria também se preocupa com a sustentabilidade, com muitas empresas buscando fontes renováveis e métodos de produção éticos, respondendo à crescente demanda por produtos ecológicos. -Aknazar Arysbek Unsplash
Hoje, a indústria também se preocupa com a sustentabilidade, com muitas empresas buscando fontes renováveis e métodos de produção éticos, respondendo à crescente demanda por produtos ecológicos. Aknazar Arysbek Unsplash
O mercado global de perfumaria, especialmente no Brasil, é um reflexo dessa evolução. O Brasil é o segundo maior mercado de perfumes do mundo, atrás apenas da França, e continua a crescer. - Divulgação
O mercado global de perfumaria, especialmente no Brasil, é um reflexo dessa evolução. O Brasil é o segundo maior mercado de perfumes do mundo, atrás apenas da França, e continua a crescer. Divulgação
Desde a chegada da corte portuguesa ao Brasil no início do século XIX, o país começou a se familiarizar com os hábitos europeus de consumo de fragrâncias. Com o tempo, a indústria de perfumaria brasileira se consolidou, criando uma identidade própria no mercado. - - Wikimédia Commons
Desde a chegada da corte portuguesa ao Brasil no início do século XIX, o país começou a se familiarizar com os hábitos europeus de consumo de fragrâncias. Com o tempo, a indústria de perfumaria brasileira se consolidou, criando uma identidade própria no mercado. - Wikimédia Commons
A popularização do uso de perfumes no Brasil ganhou força no final do século XIX, com o surgimento de empresas de cosméticos e perfumarias, como a Granado e outras marcas nacionais. - Reprodução de Rede Social
A popularização do uso de perfumes no Brasil ganhou força no final do século XIX, com o surgimento de empresas de cosméticos e perfumarias, como a Granado e outras marcas nacionais. Reprodução de Rede Social
A revolução industrial e o crescimento da sociedade de consumo no século XX também impulsionaram a popularização dos perfumes, com grandes casas de moda e beleza lançando suas próprias fragrâncias, tornando os perfumes acessíveis a um público mais amplo. -Imagem Freepik
A revolução industrial e o crescimento da sociedade de consumo no século XX também impulsionaram a popularização dos perfumes, com grandes casas de moda e beleza lançando suas próprias fragrâncias, tornando os perfumes acessíveis a um público mais amplo. Imagem Freepik
No Brasil, a venda direta de cosméticos e perfumes, iniciada pela Avon na década de 1960, também contribuiu para essa democratização. As empresas brasileiras de perfumaria começaram a competir com as estrangeiras após a abertura do mercado na década de 1990, elevando a qualidade e o design dos produtos. -Reprodução de Facebook
No Brasil, a venda direta de cosméticos e perfumes, iniciada pela Avon na década de 1960, também contribuiu para essa democratização. As empresas brasileiras de perfumaria começaram a competir com as estrangeiras após a abertura do mercado na década de 1990, elevando a qualidade e o design dos produtos. Reprodução de Facebook
O poder dos perfumes vai além de sua função estética, pois tem o poder de transformar o cotidiano e evocar emoções intensas e profundas. A experiência olfativa é única para cada pessoa, e um perfume pode contar uma história, expressar um sentimento ou criar uma atmosfera inesquecível. -Catia Climovich Unsplash
O poder dos perfumes vai além de sua função estética, pois tem o poder de transformar o cotidiano e evocar emoções intensas e profundas. A experiência olfativa é única para cada pessoa, e um perfume pode contar uma história, expressar um sentimento ou criar uma atmosfera inesquecível. Catia Climovich Unsplash
Em um mundo cada vez mais globalizado, os perfumes continuam a ser um elo entre diferentes culturas, uma forma de arte e uma expressão de identidade que atravessa gerações. -Divulgação
Em um mundo cada vez mais globalizado, os perfumes continuam a ser um elo entre diferentes culturas, uma forma de arte e uma expressão de identidade que atravessa gerações. Divulgação

Tópicos relacionados:

beleza moda trend verao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay