Soul Brasileira Tropicália: Hinode consegue trazer o borogodó

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A linha Soul Brasileira, da Hinode, tenta trazer para o verão algo completamente brasileiro: o “borogodó”, esse charme espontâneo e inclassificável, transformado em experiência sensorial. A proposta é celebrar a pluralidade da mulher brasileira, propondo uma beleza menos normativa e mais conectada à autoexpressão.

A fragrância Tropicália assume o verão como linguagem estética. A fragrância frutada e solar, as embalagens em tom laranja vibrante, e as texturas leves dialogam diretamente com o clima quente e com a rotina dinâmica do país. A proposta é oferecer um ritual de camadas — do frescor do body splash ao tratamento localizado do creme firmador — pensado para entregar conforto térmico, toque seco e sensação prolongada de bem-estar, sem pesar na pele.

Ao todo, são quatro produtos da linha “premium acessível”: o sabonete líquido, o creme corporal anticelulite, o hidratante corporal e o body splash. O Estado de Minas recebeu e testou parte da linha e descobriu se tem ou não borogodó.

Body splash

O Soul Brasileira Tropicália chega ao mercado com uma promessa ambiciosa: ser o "borogodó" da mulher brasileira. Na prática, ele não reinventa a roda, mas a faz girar com muita eficiência e hidratação.

Ele se posiciona como um sopro de frescor tropical, mas não é somente aroma, trazendo ingredientes que ajudam a cuidar da pele. Ou seja, o grande diferencial deste body splash não está nas notas olfativas, que não são inéditas, mas na base da formulação. Enquanto a maioria das colônias dessa categoria foca apenas em álcool e essência, a Hinode incluiu betaína e glicerol (glicerina).

Body splash Soul Brasileira Tropicália Hinode / Divulgação

Esses umectantes mitigam o ressecamento imediato causado pelo álcool etílico. Ao aplicar, a pele não fica com aquele aspecto "esturricado", apresentando um toque levemente mais macio.

A presença de Etilhexilglicerina e Salicilato de Benzila atua discretamente como fixadores, ajudando as notas mais voláteis a permanecerem na pele por algumas horas, uma performance honesta para a categoria.

A pirâmide olfativa é construída sobre uma base clássica de Limoneno, Citral e Linalol. As notas de abertura são extremamente vibrantes e cítricas, remetendo à energia do sol e frutas tropicais. No coração e no fundo, ele evolui para um floral limpo e um fundo levemente adocicado e amendoado, que confere conforto sem ser enjoativo.

Vale a pena?

O body splash custa R$ 99,90 e tem 200 ml. A fragrância não é nada exclusiva, trazendo aromas que remetem a outros produtos de higiene e perfumaria.

Um perfume que lembra o Soul Brasileira Tropicália é o CK One, da Calvin Klein. Ele tem a pirâmide olfativa muito semelhante, com o Limoneno e o Citral no topo (limão e bergamota), o Linalol e o Hidroxicitronelal no coração (flores brancas e lavanda) e a Cumarina no fundo para dar conforto. O Eau de Toilette com 100 ml custa R$ 250.

Bumbum de Verão - creme corporal anticelulite

O Bumbum de Verão promete auxiliar na estimulação da produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza da pele, reduzindo celulite e medidas e gordura localizada. Mas não é um produto milagroso, já que nenhum creme é capaz de combater a celulite.

Bumbum de Verão creme corporal anticelulite Soul Brasileira Tropicália Hinode / Divulgação

A fórmula mistura uma base hidratante clássica com um complexo de extratos botânicos focado em microcirculação e firmeza. O Óleo da Semente de Café, que é rico em cafeína e ácidos graxos, estimula a lipólise e a microcirculação local.

O Extrato de Centella-Asiática estimula a produção de colágeno e melhora a elasticidade da pele, além de ser anti-inflamatória. Já o Extrato da Raiz de Gibardeira (Ruscus Aculeatus) e a Virgáurea (Solidago) trabalham juntos na "drenagem", ajudando a reduzir o inchaço, que deixa o aspecto de "casca de laranja" mais evidente.

O extrato de Casca de Citrus Limon reforça os vasos sanguíneos, auxiliando na circulação. Já o Extrato de Astrágalo é conhecido por propriedades regeneradoras e de melhora na firmeza da pele.

A dimeticona cria uma barreira protetora, deixando a pele com aquele toque aveludado imediato (efeito "blur" visual). Além disso, a textura é leve, com absorção rápida, ideal para aplicar e poder se vestir em seguida.

Vale a pena?

O produto tem, sim, ativos reais para combate à celulite. O Café, a Centella e a Gibardeira formam um trio potente para melhorar o aspecto da pele. No entanto, nenhum creme "derrete" gordura profunda.

O que ele faz é drenar o líquido intersticial e melhorar a textura da superfície, como uma espécie de "maquiagem biológica" da pele, o que faz a celulite parecer um pouco menor. Apesar de não ser o foco, ele pode ajudar a amenizar a foliculite (aqueles pontos vermelhos no bumbum).

O Bumbum de Verão custa R$ 159,90 e tem 150g. Atualmente, existem vários produtos no mercado focados no que chamamos de "Bumbum Care". O Bumbum Cream (Beleza Brasileira) é o mais famoso das redes sociais e também contém Óleo de Café e extratos botânicos. Ele custa R$ 129,90 e tem 200g.

Já o Bumbum Magic, da Raavi, também usa café e ativos para circulação. Ele custa R$ 39,90 e tem 220g.

Hidratante corporal

A Hinode promete que o hidratante corporal une conforto, hidratação eficiente e fragrância agradável. Na prática, é um hidratante de conforto e manutenção, funcionando como uma base para a fixação do body splash.

A fórmula reúne óleos vegetais poderosos, como o óleo da semente de uva, que hidrata sem deixar melada; o óleo de coco e o extrato de coqueiro, que criam uma camada protetora que evita a perda de água e dá maciez imediata. Além disso, contém vitamina E, um antioxidante que ajuda a preservar os óleos da fórmula e protege a pele contra o envelhecimento precoce.

Hidratante Soul Brasileira Tropicália Hinode / Divulgação

Ele tem textura fluida, com rápida absorção que deixa a pele mate. O problema é que, em peles mais secas, a sensação é de "quase ressecamento" ou falta de hidratação. Tudo isso graças ao Amido Octenilsuccinato de Cálcio.

O ingrediente serve para dar o toque seco, funcionando como um "pó" invisível que absorve a oleosidade. Se a pele for de normal a seca, ou se o clima estiver muito seco, esse amido absorve não só o óleo do produto, mas também a oleosidade natural da sua pele.

Vale a pena?

O hidratante funciona bem como "primer corporal" e não um tratamento de recuperação da pele. Com esse hidratante, o perfume "gruda" nos óleos e dura muito mais.

Ele custa R$ 89,90 e tem 300 ml. Existem diversos hidratantes semelhantes no mercado, que funcionam como primer corporal. Mas existem opções melhores para cuidado com a pele.

