Brilho e fixação: Natura entra na folia com glitter multifuncional

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

É oficialmente carnaval! E se tem uma coisa que é quase obrigatória nesta data é o brilho. Para facilitar a aplicação, glitters em gel têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. É o caso do Gel Glitter Faces da Natura, que pode ser usado no rosto, corpo e olhos.

A ideia é trazer brilho intenso, deixando de lado o desconforto clássico do glitter como ressecamento, queda rápida e sensação áspera na pele. Além do brilho, a marca traz uma base hidratante, posicionando o produto entre maquiagem e cuidado dermatológico.

Disponível em duas cores, o produto foi testado pela equipe do Estado de Minas, que conta se vale ou não a pena investir.

O que achamos?

Em primeiro lugar, a fórmula é vegana e o glitter não contém plástico. Com isso, ele é liberado para uso na folia, já que não acumula resíduos ou aumenta o consumo de microplástico.

As partículas se destacam bem mesmo sendo de brilho fino. No sol, o efeito fica mais intenso e multidimensional, sem aquele aspecto “chapado” comum em glitters baratos. O fundo de cor do gel é translúcido, o que facilita o uso sobre base, hidratante corporal ou até maquiagem pronta.

Gel Glitter Faces, na cor Dourado Natura / divulgação

A base do produto contém glicerol e propanodiol, dois ingredientes que mantêm hidratação. Já a dimeticona cria uma película que ajuda o glitter a aderir à pele mesmo com suor ou atrito da roupa. Ou seja, ele fica sequinho, sem sensação melequenta, ou espalhando glitter pela casa ou pela roupa.

O cheiro é suave e agradável, sem interferir no perfume corporal. O tom dourado valoriza especialmente peles negras e dá um tom mais bronzeado em peles mais claras. Já o cristal, com partículas rosadas, dá um toque de diversão ao look.

O uso no corpo é onde o produto melhor performa. A fórmula evita o efeito “repuxado” típico de fórmulas com glitter à base de álcool e mantém conforto ao longo do dia, fator importante em blocos longos de carnaval.

No rosto, o gel ganha pontos pelo toque seco. A presença de amido modificado e goma xantana ajuda na secagem e reduz o risco de obstrução de poros. Em peles muito oleosas, porém, pode haver leve migração do produto nas zonas centrais após algumas horas.

Gel Glitter Faces, na cor Cristal Natura / divulgação

Na área dos olhos, a fórmula é grau cosmético, com partículas minerais (mica, sílica e borossilicato). Isso reduz o risco de microcortes — comum em glitter plástico — mas ainda exige cautela: se entrar diretamente no olho, pode gerar irritação mecânica.

Além de funcionar quase como um item fundamental para o carnaval, o Gel Glitter também pode ser usado fora da folia, seja em festivais e festas noturnas, ou como iluminador líquido corporal ou até um pré-make.

Como tirar?

A melhor forma de remover o produto da pele é começar amolecendo a fórmula antes de qualquer atrito mecânico. O ideal é usar água morna para ajudar a dissolver a base de gel (goma xantana e amido modificado). Depois, aplique um óleo corporal, cleansing oil, demaquilante bifásico ou até condicionador. Esses produtos conseguem “encapsular” as partículas de brilho e os silicones, fazendo com que elas deslizem para fora da pele sem causar microarranhões.

Evite esfregar a pele seca com toalha, algodão seco ou lenço. Como esse tipo de glitter usa partículas minerais e vidro sintético micronizado, o atrito direto pode irritar a pele e causar vermelhidão. O correto é massagear suavemente o óleo, remover com algodão ou enxaguar e, se necessário, finalizar com sabonete facial suave ou água micelar.

Se ainda restar brilho, repita o processo em vez de esfregar. Depois da remoção completa, vale aplicar um hidratante calmante, já que a pele pode ficar levemente sensibilizada após muitas horas de uso e limpeza.

Vale a pena?

O Gel Glitter Faces da Natura tem 80g e custa R$ 34,90. Apesar de parecer alto, o custo benefício é bom, já que o produto rende bom e ainda tem uma fórmula hidratante.

No entanto, existem várias opções de produtos parecidos no mercado, com a mesma proposta de multifuncionalidade e mais opções de tons. É o caso do Gel Glitter da ColorMake. Disponível em oito cores (azul, ouro, pérola, pink, prata, roxo, verde e vermelho), ele tem 30g e é vendido a R$ 15,99.

Já o Glitter em Gel Facial e Corporal Afterparty tem 28g e custa R$ 22 no site da marca. Ele está disponível em seis tons (prata, fúcsia, rosa, laranja, azul e verde). Vale lembrar que essas alternativas não foram testados pela reportagem.

