MAKE DE CARNAVAL

Brilho e fixação: Natura entra na folia com glitter multifuncional

Do corpo aos olhos, glitter em gel ganha fórmula mais sofisticada e amplia disputa entre marcas por espaço no nécessaire de carnaval

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/02/2026 13:47

Gel Glitter Faces, de Natura
Gel Glitter Faces, de Natura crédito: Natura / divulgação

É oficialmente carnaval! E se tem uma coisa que é quase obrigatória nesta data é o brilho. Para facilitar a aplicação, glitters em gel têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. É o caso do Gel Glitter Faces da Natura, que pode ser usado no rosto, corpo e olhos.

A ideia é trazer brilho intenso, deixando de lado o desconforto clássico do glitter como ressecamento, queda rápida e sensação áspera na pele. Além do brilho, a marca traz uma base hidratante, posicionando o produto entre maquiagem e cuidado dermatológico.

Disponível em duas cores, o produto foi testado pela equipe do Estado de Minas, que conta se vale ou não a pena investir. 

O que achamos?

Em primeiro lugar, a fórmula é vegana e o glitter não contém plástico. Com isso, ele é liberado para uso na folia, já que não acumula resíduos ou aumenta o consumo de microplástico. 

As partículas se destacam bem mesmo sendo de brilho fino. No sol, o efeito fica mais intenso e multidimensional, sem aquele aspecto “chapado” comum em glitters baratos. O fundo de cor do gel é translúcido, o que facilita o uso sobre base, hidratante corporal ou até maquiagem pronta. 

Gel Glitter Faces, na cor Dourado
Gel Glitter Faces, na cor Dourado Natura / divulgação

A base do produto contém glicerol e propanodiol, dois ingredientes que mantêm hidratação. Já a dimeticona cria uma película que ajuda o glitter a aderir à pele mesmo com suor ou atrito da roupa. Ou seja, ele fica sequinho, sem sensação melequenta, ou espalhando glitter pela casa ou pela roupa. 

O cheiro é suave e agradável, sem interferir no perfume corporal. O tom dourado valoriza especialmente peles negras e dá um tom mais bronzeado em peles mais claras. Já o cristal, com partículas rosadas, dá um toque de diversão ao look. 

O uso no corpo é onde o produto melhor performa. A fórmula evita o efeito “repuxado” típico de fórmulas com glitter à base de álcool e mantém conforto ao longo do dia, fator importante em blocos longos de carnaval.

No rosto, o gel ganha pontos pelo toque seco. A presença de amido modificado e goma xantana ajuda na secagem e reduz o risco de obstrução de poros. Em peles muito oleosas, porém, pode haver leve migração do produto nas zonas centrais após algumas horas.

Gel Glitter Faces, na cor Cristal
Gel Glitter Faces, na cor Cristal Natura / divulgação

Na área dos olhos, a fórmula é grau cosmético, com partículas minerais (mica, sílica e borossilicato). Isso reduz o risco de microcortes — comum em glitter plástico — mas ainda exige cautela: se entrar diretamente no olho, pode gerar irritação mecânica.

Além de funcionar quase como um item fundamental para o carnaval, o Gel Glitter também pode ser usado fora da folia, seja em festivais e festas noturnas, ou como iluminador líquido corporal ou até um pré-make. 

Como tirar?

A melhor forma de remover o produto da pele é começar amolecendo a fórmula antes de qualquer atrito mecânico. O ideal é usar água morna para ajudar a dissolver a base de gel (goma xantana e amido modificado). Depois, aplique um óleo corporal, cleansing oil, demaquilante bifásico ou até condicionador. Esses produtos conseguem “encapsular” as partículas de brilho e os silicones, fazendo com que elas deslizem para fora da pele sem causar microarranhões.

Evite esfregar a pele seca com toalha, algodão seco ou lenço. Como esse tipo de glitter usa partículas minerais e vidro sintético micronizado, o atrito direto pode irritar a pele e causar vermelhidão. O correto é massagear suavemente o óleo, remover com algodão ou enxaguar e, se necessário, finalizar com sabonete facial suave ou água micelar.

Se ainda restar brilho, repita o processo em vez de esfregar. Depois da remoção completa, vale aplicar um hidratante calmante, já que a pele pode ficar levemente sensibilizada após muitas horas de uso e limpeza.

Vale a pena?

O Gel Glitter Faces da Natura tem 80g  e custa R$ 34,90. Apesar de parecer alto, o custo benefício é bom, já que o produto rende bom e ainda tem uma fórmula hidratante. 

No entanto, existem várias opções de produtos parecidos no mercado, com a mesma proposta de multifuncionalidade e mais opções de tons. É o caso do Gel Glitter da ColorMake. Disponível em oito cores (azul, ouro, pérola, pink, prata, roxo, verde e vermelho), ele tem 30g e é vendido a R$ 15,99. 

Já o Glitter em Gel Facial e Corporal Afterparty tem 28g e custa R$ 22 no site da marca. Ele está disponível em seis tons (prata, fúcsia, rosa, laranja, azul e verde). Vale lembrar que essas alternativas não foram testados pela reportagem.

Com o carnaval, as pomadas de cabelo estão na mira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é evitar a comercialização de marcas que já foram vetadas pelo órgão de controle do governo. -Marcelo Camargo - Agência Brasil
Em épocas de festa popular, a preocupação aumenta porque muitas pessoas passam a pomada para fixar o cabelo, principalmente em caso de tranças. E essas pomadas, escorrendo para os olhos, podem causar irritação e até cegueira temporária. -Marcelo Costa - Flickr
Em dezembro, por causa das festas de fim de ano, a Anvisa vetou a venda e o uso de mais de 1.200 pomadas para modelagem de cabelos. No dia 27/12, cerca de 100 pessoas foram socorridas em hospitais do Rio de Janeiro com ardência nos olhos por causa do produto. -nck gsl pixabay
A suspensão da venda de pomadas modeladoras de cabelo após uma série de danos causados às usuárias foi um dos assuntos de maior repercussão em 2023. Houve mais de 700 casos de alergia, ardência, irritação e até cegueira temporária na época. -Reprodução de TV
Só no Recife, em Pernambuco, mais de 200 pessoas tiveram que ser atendidas no pronto-socorro depois que a pomada atingiu seus olhos. -Reprodução de TV
O mesmo problema ocorreu em outros estados do país. As pessoas usam a pomada para modelar o cabelo e, quando o produto escorre por causa do suor ou da chuva, os olhos ficam muito irritados. -Reprodução de TV
As mulheres sentiram dor nos olhos, inchaço, lacrimejamento, e fotofobia. Em alguns casos, a pessoa teve até cegueira temporária, tamanho o impacto da substância nos olhos. -Reprodução de TV
A função das pomadas modeladoras, em muitos casos, é permitir a fixação de tranças nos cabelos. -Reprodução de TV
Com o boom de ocorrências negativas, a Anvisa programou fiscalizações para identificar pomadas que tivessem efeito nocivo para os olhos. -Reprodução de TV
Após a verificação, a Agência de Vigilância decidiu suspender mais de 3 mil marcas em todo o Brasil. -Reprodução de TV
A interdição da Anvisa foi uma medida preventiva para que especialistas pudessem fazer as análises dos produtos. -Reprodução de TV
Cabeleireiros, por medida de precaução, já tinham retirado as pomadas das prateleiras optaram por tirar todas as pomadas das prateleiras para evitar danos e pedidos de indenização. -Imagem de Jo_Johnston por Pixabay
Afinal, de acordo com oftalmologistas, um tempo de exposição longo de um produto nocivo pode causar até mesmo a cegueira permanente. -Imagem de Paul Diaconu por Pixabay
Carnaval-Instagram @ressacadodiabo
Só que o suor faz com que a pomada escorra e possa atingir os olhos, causando problemas para o usuário. -Divulgação/Prefeitura de Recife
Mesmo risco em caso de chuva, pois os cabelos ficam molhados, a pomada escorre e pode ferir os olhos. -Imagem de Pexels por Pixabay
Em 2023, o Procon percorreu salÃµes de beleza para fiscalizar se alguma pomada estava sendo usada nos clientes. AÃ§Ã£o que deve se repetir agora. -ReproduÃ§Ã£o de TV
Os fiscais também visitaram lojas comerciais para retirar pomadas de circulação. -Divulgação
Em setembro de 2023, a interdição (que havia sido renovada em junho) terminou. E a Anvisa estabeleceu regras mais rígidas para as fabricantes das pomadas. -Divulgação Procon RJ
Os produtores de pomadas têm que fazer obrigatoriamente testes do impacto na pele e nos olhos antes de obterem a liberação por parte das autoridades de saúde. -Iqbal Nuril Anwar por Pixabay
Além disso, é necessário acrescentar no rótulo as explicações sobre o uso e precauções. -Imagem de Martin Kwame por Pixabay
Quem tiver dúvida deve entrar em contato com a Anvisa para informações sobre marcas de uso liberado. -Governo Federal
