Carnaval: como escolher fantasias infantis seguras e confortáveis
Tecidos leves garantem a liberdade e a diversão das crianças durante toda a folia de rua
O carnaval se aproxima e, com ele, a empolgação das crianças para vestir as fantasias de seus personagens favoritos. Para garantir que a folia seja apenas sinônimo de alegria, pais e responsáveis devem ter atenção a um detalhe fundamental: a escolha de uma roupa que una diversão, conforto e segurança.
Nesse período de calor e muita movimentação, especialmente em bloquinhos de rua e festas ao ar livre, o bem-estar dos pequenos precisa ser a prioridade. Fantasias infantis desenvolvidas com materiais adequados fazem toda a diferença, permitindo que as crianças brinquem e corram com total liberdade.
O que observar na escolha da fantasia
O primeiro ponto de atenção deve ser o tecido. Materiais leves e respiráveis são os mais indicados para o clima brasileiro, evitando o superaquecimento e o desconforto durante o uso prolongado. A modelagem da peça também é crucial, pois não deve restringir os movimentos ou causar irritações na pele.
Outro fator que contribui para a segurança é optar por produtos de procedência conhecida. Fantasias licenciadas, por exemplo, costumam seguir padrões de qualidade mais rigorosos, garantindo não apenas a originalidade do personagem, mas também a confiança para as famílias.
Pensando nessas necessidades, algumas marcas se especializam em coleções carnavalescas que colocam o bem-estar infantil em primeiro lugar. A linha Super Magia, da Novabrink, por exemplo, oferece peças com tecidos leves e modelagens que acompanham o ritmo intenso da folia.
“Pensamos nas fantasias como parte da experiência da infância. Elas precisam permitir que a criança brinque, corra e se movimente com conforto e segurança, especialmente em um período como o Carnaval, que envolve calor e muita atividade”, explica Germano Brandino, Diretor de Marketing da Novabrink.
A empresa, que possui parceria com a Disney para trazer personagens icônicos ao universo infantil, desenvolve seus produtos com foco na experiência da criança. A ideia é que a fantasia seja uma ferramenta para a imaginação, sem se tornar um obstáculo para a principal atividade da infância: o brincar.
