Make: vale a pena investir em um pó para a área dos olhos?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os pós faciais são peças-chave na maquiagem: ajudam a selar a pele, controlar o brilho e aumentar a durabilidade — especialmente em dias quentes, quando a base tende a “derreter” mais rápido. Por isso, esses produtos são tão populares entre as brasileiras.

No entanto, cada vez mais estão disponíveis pós específicos para a área do rosto, que prometem não só aumentar a durabilidade da make, protegendo o corretivo de craquelar. Mas também disfarçar linhas finas e até a aparência de cansaço.

Entre os produtos que ganharam fama recente está a linha da BM Beauty, marca da influenciadora Bruna Malheiros. O Estado de Minas recebeu dois deles para teste: o Light Up, voltado para a área dos olhos, e o Seal Up, pensado para o rosto todo.

Light Up: o pó para a área dos olhos

O Light Up é um pó solto com proposta clara: selar o corretivo sem marcar linhas, um desafio clássico da maquiagem. Para isso, aposta em partículas finas e com brilho – algo que pode assustar à primeira vista.

A fórmula aposta em uma combinação moderna de tecnologia óptica e hidratação. A base traz talco, responsável pela aderência e espalhabilidade, combinado a polímeros como Polymethylsilsesquioxane e Aluminum Starch Octenylsuccinate. Esses ingredientes criam o chamado efeito blur, suavizando linhas de expressão por difusão de luz, como um “filtro” na vida real.

Light UP Pó para a área dos olhos BM Beauty

A presença de sílica tratada garante acabamento matte na medida certa, enquanto o diferencial está no ácido hialurônico, que ajuda a reter água e evita o craquelamento. Esse é um ponto importante, já que ajuda a manter a hidratação de uma área que é naturalmente seca e que pode ressecar ainda mais – piorando o aspecto da pele.

Já a mica adiciona luminosidade sutil, fugindo do aspecto opaco excessivo. Além disso, o brilho pode ajudar a disfarçar olheiras e o aspecto de cansaço.

A textura é extremamente fina e confortável, sendo ótimo tanto para o baking, quando para uma aplicação leve com o pincel. Esse é um pó à prova d’água e resistente ao suor e à oleosidade. Além disso, não causa o efeito flashback, deixando a pele com aspecto feio em fotos com flash.

Vale a pena?

O Light Up é o produto mais famoso de BM Beauty por um motivo: ele realmente é bom, tecnológico e fácil de usar. É uma boa opção para quem tem peles secas ou maduras, linhas finas ou corretivo acumulando ou ainda que busca um olhar mais iluminado e descansado.

No entanto, não é uma boa opção para quem tem bolsas muito marcadas, já que o brilho pode evidenciar volume. Também não é recomendado para quem prefere o acabamento totalmente matte ou prefere fórmulas sem talco.

Com R$ 99 por 12g, ele não é o pó nacional mais barato, mas se posiciona como intermediário premium. Ele compete diretamente com produtos como o importado da Laura Mercier (cerca de R$ 229) e o profissional da LFpro (R$ 109,90).

Há opções mais acessíveis, como a Catharine Hill (R$ 28,70), mas com proposta menos tecnológica. Na prática, o Light Up entrega acabamento sofisticado próximo ao de marcas importadas — o que justifica o valor.

Seal Up: o pó facial

Voltado para todo rosto, o Seal Up foca no controle de oleosidade e traz acabamento matte para a pele. A fórmula tem estrutura base semelhante ao Light Up, com talco, sílica e polímeros de blur.

A grande mudança está no ativo principal: entra a niacinamida, no lugar do ácido hialurônico. Esse ingrediente atua no controle do sebo, melhora a textura da pele e ainda oferece benefícios calmantes e uniformizadores ao longo do uso.

Seal Up Pó facial BM Beauty

Além disso, ele não tem partículas de brilho. Dessa forma, o pó traz um acabamento totalmente matte, mas sem ficar ressecado. Ele deixa a pele com toque aveludado, enquanto é um verdadeiro efeito photoshop da vida real, disfarçando poros e linhas, além de manter a maquiagem intacta por mais tempo.

Com um excelente controle de oleosidade, o pó tem uma textura extremamente fina e fácil de esfumar. Além de não estourar no flash. Assim como o pó para a área dos olhos, ele também é à prova d’água e resistente ao suor e à oleosidade.

Mesmo com a niacinamida, o pó — especialmente se usado em excesso – pode ressecar áreas mais secas do rosto ou até pesar o visual. Por isso, uma bruma ou spray fixador pode ajudar a corrigir o problema.

Vale a pena?

Esse é um ótimo pó para quem tem peles mistas e oleosas. O efeito blur também para quem tem pele mais madura, especialmente ficando de olho na quantidade na hora de usar.

Custando R$ 89,90 por 15g, o Seal Up entrega boa quantidade por um valor competitivo. Ele se aproxima, em proposta, de clássicos como o pó translúcido da Laura Mercier (mais de R$ 300), mas com preço bem mais acessível.

Para rotinas simples, marcas como Vizzela, Vers Beauty ou Bauny oferecem alternativas mais baratas — porém com menos tecnologia e acabamento refinado.

E qual escolher?

É claro que o pó para a área dos olhos pode ser usado em todo o rosto, bem como o pó facial também funciona bem na área dos olhos. No entanto, a proposta da marca é que os dois produtos não tenham uma competição entre si, mas que sejam complementares.

O Light Up funciona melhor para a área dos olhos, iluminação e pele seca. Enquanto o Seal Up ajuda a controlar a oleosidade e traz acabamento matte no rosto.

Em resumo, quem usa uma maquiagem básica e tem a pele mais uniforme, pode optar por um pó só. Enquanto que tem pele mista, faz make profissional ou custa usar maquiagem mais elaborada, faz mais sentido ter os dois na necessaire.

Os dois pós estão disponíveis em cinco cores, que atendem a diferente tons de pele.

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