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CUIDADO COM A PELE

Skinminimalism: conheça a tendência de skincare com apenas uma etapa

O excesso de ativos perde espaço para fórmulas multifuncionais que prometem praticidade sem abrir mão da eficácia

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/04/2026 11:21 - atualizado em 16/04/2026 11:21

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Reduzir etapas da skincare é nova tendência de autocuidado
Reduzir etapas da skincare é nova tendência de autocuidado crédito: FreePik

Vários passos de cuidado com a pele, com rotinas longas, camadas de séruns e uma lista quase infinita de ativos. Tudo isso parece ter ficado no passado. Em 2026, o movimento conhecido como skinminimalism ou skip-care deixa de ser tendência para se consolidar como uma mudança de comportamento. A lógica agora é outra: menos etapas, mais eficiência. E, principalmente, mais respeito à fisiologia da pele.

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“O fortalecimento do skinminimalism é reflexo de um consumidor mais informado. A pele não precisa de muitos produtos, mas de ativos eficazes e compatíveis com sua biologia”, explica a dermatologista Dra. Marília Sprandel, gerente médica da área de Consumer Health da Bayer Brasil.

Ela explica que, durante anos, a ideia de que “quanto mais, melhor” guiou o mercado. Rotinas com sete, dez etapas se tornaram comuns e desejadas. Mas esse excesso começou a mostrar efeitos colaterais.

“O uso indiscriminado de múltiplas camadas pode causar irritações e até anular os efeitos dos próprios produtos”, alerta a especialista. Na prática, isso acontece porque a combinação de ativos incompatíveis pode alterar o pH da pele e comprometer sua estrutura natural. 

Esfoliações excessivas, uso simultâneo de ácidos e limpeza em excesso estão entre os principais vilões. “O resultado pode ser uma pele sensibilizada, reativa e com dificuldade de se recuperar”, alerta.

No coração dessa mudança está um conceito que ganhou protagonismo: a barreira cutânea. Trata-se da camada mais externa da pele, formada por células, lipídeos e água, que funciona como um escudo contra agressões externas, da poluição aos microrganismos, além de impedir a perda de hidratação.

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“Sem uma barreira íntegra, nenhum tratamento é eficaz. E, quando ela está comprometida, podem surgir até doenças de pele”, explica. É justamente para proteger essa barreira que o skincare de uma etapa ganha força.

Um produto pode dar conta de tudo?

A ideia de reduzir a rotina a um único passo pode parecer radical, mas, segundo especialistas, é possível, desde que o produto seja bem formulado. “Para manutenção diária e prevenção, um produto multifuncional pode ser suficiente. Ele pode hidratar, reparar a barreira e até proteger a pele”, afirma.

Esse tipo de formulação reúne ativos capazes de atuar em diferentes frentes ao mesmo tempo, evitando sobreposição e interferência entre ingredientes. Nesse cenário, ganham destaque ingredientes que entregam múltiplos benefícios em uma única aplicação. Um dos principais exemplos é o dexpantenol, também conhecido como pró-vitamina B5.

“O dexpantenol estimula a regeneração celular e tem alta capacidade de atrair e reter água na pele. Ele hidrata profundamente e ainda ajuda na recuperação da barreira cutânea”, explica.

Essa ação combinada permite substituir etapas inteiras da rotina sem comprometer os resultados. Outros ativos, como antioxidantes e óleos vegetais, também entram nessa lógica ao oferecer benefícios múltiplos, como proteção contra radicais livres e melhora da textura da pele.

Ao contrário do que se pode imaginar, simplificar a rotina não significa abrir mão de eficácia, pelo contrário. “Quando você reduz a quantidade de produtos, evita interferências entre ativos e permite que cada fórmula atue melhor”, diz a especialista.

Além disso, a pele tende a recuperar sua capacidade natural de autorregulação. “Ao remover agentes agressores, ela volta a reter hidratação e a se renovar de forma mais equilibrada”, explica.

Como saber se você está exagerando no skincare?

A médica explica que a própria pele costuma dar sinais de que a rotina está “demais”. Vermelhidão persistente, descamação, sensação de repuxamento e ardência são alguns dos principais indícios de que a barreira cutânea está sendo agredida.

“Se produtos que antes eram bem tolerados passam a incomodar, é um alerta claro. Muita gente acredita que ardência significa que o produto está funcionando. Na verdade, é um sinal de agressão”, esclarece.

Apesar do avanço do skip-care, especialistas fazem um alerta: simplificar não significa eliminar cuidados essenciais. “A proteção solar, por exemplo, continua indispensável e não pode ser substituída”, reforça.

Além disso, condições específicas, como acne, melasma ou rosácea, exigem acompanhamento dermatológico e tratamentos direcionados.

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