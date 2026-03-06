Barbie 'invade' cuidado com a pele; mas será que vale a pena?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cor-de-rosa e com cheiro de chiclete, a linha de cuidado para a pele do corpo e do rosto da Barbie chega ao mercado. Os produtos de skincare e bodycare da boneca mais famosa do mundo são fruto da parceria da Mattel com a Fenzza e promete deixar o momento de autocuidado mais divertido.

Os produtos prometem unir praticidade e uma experiência sensorial envolvente. Ao todo, são dez produtos, focados em diferentes etapas da rotina diária. Todos com preço acessível e embalagem digna da Barbie.

Todos os produtos são indicados para pessoas a partir de 13 anos. O Estado de Minas recebeu a linha completa e conta tudo a seguir.

Espuma de limpeza facial

Um dos produtos mais bonitos da linha, a espuma de limpeza facial vem uma escovinha em formato de coração. Por já vir com a escova, é prático e fácil de aplicar.

A espuma é leve e espalha bem, dando uma boa experiência sensorial. A espuma limpa, sem ressecar a pele.

Espuma de limpeza facial Barbie, da Fenzza Fenzza

A fórmula contém agentes de limpeza considerados mais gentis que os sulfatos comuns, como cocamidopropil betaína e laurete sulfossucinato dissódico. Além disso, traz ingredientes de hidratação e cuidado com a pele, como a vitamina E (que ajuda na regeneração da pele) e extratos de pepino (refresca e acalma a pele) e morango (tem propriedades antioxidantes).

No entanto, a escovinha pode tornar a limpeza um pouco agressiva. Isso porque, mesmo tendo cerdas macias, elas fazem uma esfoliação física na pele. Por isso, tem que tomar cuidado na hora de esfregar e evitar usar quando a pele está muito sensível.

Vale a pena?

A espuma facial é uma boa opção para quem tem peles mistas a oleosas e resistentes. Também é excelente para limpar o rosto após a academia ou um dia quente, já que remove bem os resíduos sem ser tão agressivo quanto um sabonete em barra corporal.

Por outro lado, existem algumas contraindicações ao produto. Peles com rosácea ou dermatite podem sofrer com vermelhidão e ardência, graças a ingredientes à mistura de Metilisotiazolinona, perfume e limoneno. Quem tem pele seca ou muito seca tem que prestar atenção, já que a fórmula contém sulfatos que podem remover a pouca oleosidade natural que a pele seca precisa para se manter saudável.

Por fim, a última contraindicação é de pessoas com alergia a conservantes (Kathon CG). Para saber se você tem reação a um ingrediente do tipo, observe se já teve coceiras ou outro tipo de alergia a esmaltes, lenços umedecidos ou outros cosméticos.

A espuma de limpeza tem 115 ml e custa cerca de R$ 20. É um bom custo-benefício. Mas se sua pele é mais sensível, o melhor é investir em outro tipo de produto. Opções como linhas próprias de farmácias tem opções com preços semelhantes que são soap free (sem sabão) e focam em tensoativos como o Disodium Cocoyl Glutamate, que é muito mais caro e gentil que o Laureth Sulfate da espuma.

Sabonete líquido facial

O sabonete líquido é quase o irmão mais velho da espuma. Ele tem a embalagem mais simples, mas não menos charmosa. O sabonete tem textura gel e uma espuma mais cremosa que a espuma.

Sabonete líquido facial Barbie, da Fenzza Fenzza

As fórmulas são bem parecidas. De novidades, temos a inclusão do pantenol (pró-vitamina B5). Esse é ingrediente é um calmante potente, que ajuda a regenerar a barreira da pele. Outra adição é o propanodiol, que ajuda na absorção e mantém a hidratação da pele.

Com isso, a experiência foi mais agradável, e a pele ficou mais suave. A sensação de limpeza é a mesma, bem como o potencial de irritação, já que as duas fórmulas contêm os mesmos conservantes e agentes de limpeza.

Pode parecer render mais que a espuma, mas é impressão. O sabonete tem mais do dobro do tamanho. Como o controle da quantidade é manual, tende a render menos.

Vale a pena?

Esse é um produto que, apesar de limpar profundamente, tem ingredientes que fazem com que a pele não sofra tanto. É uma boa opção para quem tem pele mista e jovem, que precisa de limpeza mas quer um toque de hidratação.

A embalagem tem 250 ml e custa R$ 22. No mercado, existem muitas fórmulas parecidas em marcas como Ruby Rose, Max Love e Dermachem, com a mesma base de ingredientes, mas mudando o cheirinho.

São fórmulas honestas para quem não tem sensibilidade, porém são tecnicamente idênticas entre si. O diferencial aqui é o cheirinho e a embalagem da Barbie.

Água micelar

A água micelar é o terceiro produto da linha focado em limpeza facial. Ao contrário dos produtos anteriores, ela não contém sulfato, sendo bem mais gentil para a pele.

Outro diferencial é o extrato de hamamelis, que ajuda a fechar os poros e controlar a oleosidade, mas que pode ser um pouco "puxada" para peles muito secas. Ele ainda contém pantenol, que ajuda a acalmar a pele.

Água micelar Barbie, da Fenzza Fenzza

No entanto, possui sulisobenzona, um filtro para proteger o produto. Em águas micelares, se houver uma concentração um pouco maior, algumas pessoas sentem ardência nos olhos e nas bochechas. Os ingredientes que formam a micela também podem causar a sensação de queimação.

Para uma maquiagem leve do dia a dia, ela quebra o galho como um demaquilante, mas para uma maquiagem completa ou resistente, a água micelar dá mais trabalho.

Apesar de a marca indicar que é um produto sem enxágue, o ideal é sempre remover os resíduos de perfume e de conservantes com água corrente logo após passar o algodão evita que esses químicos fiquem "trabalhando" na sua pele e causando irritação.

Outra dica é não esfregar o algodão na pele, já que pode causa microfissuras na pele.

Vale a pena?

A água micelar da Barbie custa em torno de R$ 20 e tem 120 ml. No mercado, existem várias opções nessa faixa de preço com melhores formulações.

É o caso da L'Oréal, que tem opções em torno de R$ 26 com 200 ml. Ela utiliza uma tecnologia de micelas mais refinada, é sem perfume e com poucos ingredientes.

Sérum facial

Esse é um produto mais bonito do que funcional. A embalagem é em conta gotas, muito fofa.

Sérum facial Barbie, da Fenzza Fenzza

É uma textura bem líquida, que espalha bem na pele e absorve rápido. Ele não deixa a pele oleosa, porém também não faz muita diferença no toque e na maciez do rosto.

A lista de ingredientes inclui propanodiol e glicerol, que indicam que tem ação hidratante e tem uma textura que "desliza" bem e seca rápido sem ficar grudento.

Os agentes incluem vitamina E (antioxidante) e hamamélis (minimiza os poros).

O sérum também possui PEG-12 Dimeticona, um silicone que ajuda a dar um toque macio e aveludado na hora, mas também é um "maquiador" de textura. Ele cria uma película que faz a pele parecer lisa, mas não necessariamente deposita água nas camadas mais profundas. Se a sua pele está precisando de hidratação real, essa película de silicone apenas "disfarça" o ressecamento.

Vale a pena?

Para quem tem pele oleosa, jovem e não sensível, ele é um ótimo hidratante básico de baixo custo. Sendo uma ótima opção de primeira skincare.

Ele vai deixar o rosto macio e com cheiro agradável, sendo um produto focado em sensorial, não em tratamento profundo.

O sérum da Barbie custa R$ 25,90 e tem 30 ml. Nessa faixa de preço existem algumas opções mais completas, como o sérum de Vitamina C da Max Love (R$ 21,90 por 30 ml).

Mas, para quem precisa de um cuidado maior na pele, o ideal é investir um pouco mais em um produto com mais tecnologia, como os da Principia, que custam a partir de R$ 50.

Hidratante facial

Fechando os cuidados faciais, temos o hidratante para o rosto. Ele demora um pouco para absorver, mas não é um creme muito denso.

Hidratante facial Barbie, da Fenzza Fenzza

Ele tem embalagem de bisnaga e o creme em si é rosa. É um hidratante básico e eficiente, que não faz milagres de rejuvenescimento, mas cumpre muito bem o papel de impedir que a sua pele perca água.

A fórmula inclui Triglicerídeo Caprílico/Cáprico, considerado um excelente emoliente que repõe a oleosidade saudável da pele sem causar cravos.

Já a combinação do glicerol com álcool cetearílico cria um creme que "tranca" a umidade na pele, ajudando a tratar o ressecamento.

A lista de ingredientes termina com quatro alérgenos de fragrância (Limoneno, Linalol, Salicilato de Benzila e Hexil Cinamal). Isso não trata a pele, apenas agrada o olfato.

O hidratante não é exatamente "livre de óleo" (oil-free) nem focado em peles com acne. Ele tem alguns ingredientes que podem ser gatilhos a sua pele for muito propensa a cravos, como a combinação de álcool cetearílico + cetearete-20 (podem "engrossar" o sebo natural e facilitar o entupimento dos poros); e o triglicerídeo Caprílico/Cáprico (pode ser um pouco pesado em peles muito oleosas).

Para saber se o hidratante vai te dar espinhas, observe se, após uma semana de uso, apareceram bolinhas brancas minúsculas (milium) ou cravos onde você não tinha. Além disso, se duas horas após a aplicação seu rosto estiver parecendo "passado no óleo", a fórmula é muito oclusiva para o seu tipo de pele.

Vale a pena?

Esse é um hidratante para quem tem pele mista e sente o rosto "repuxar" ou que usa ácidos/sabonetes fortes e precisa de conforto imediato. Já quem tem peles extremamente oleosas/acneicas tem que observar se o produto pode causar ou agravar o quadro de acne.

Pessoas com alergia a fragrâncias também devem ficar longe, já que a fórmula contém longa lista de fragrâncias.

O hidratante custa R$ 18,69 e tem 30 ml. Na faixa de preço, existem opções da Max Love, como o Hidratante Facial Pepino, que custa em torno de R$ 20 e tem 40g. Outra boa opção é o hidratante facial da Bauny, que custa R$ 19,90.

Sabonete líquido mãos e corpo

Para a hora do banho, a Fenzza traz o sabonete líquido mãos e corpo da Barbie. O cheiro é bem gostoso e fica na pele. Ele não faz muita espuma e, por isso, rende pouco no banho.

A sensação é de pele macia, sem ressecamento. Olhando a fórmula, a explicação: existem agentes hidratantes que ajudam a limpar a pele sem ficar repuxando. Além disso, o pantenol e o óleo de Coco ajudam a devolver um pouco da barreira que o sabão remove.

Sabonete líquido mãos e corpo Barbie, da Fenzza Fenzza

A fórmula ainda inclui aloe vera e o chá-da-Índia (Chá Verde), que , respectivamente, acalma e é antioxidante.

Vale a pena?

O sabonete é um dos melhores produtos da linha, limpando bem e cuidando da pele da mão e do corpo. Também é uma excelente opção para lavar pincéis e esponjas, pois remove a gordura da maquiagem sem estragar as cerdas.

Ele tem 220 ml e custa R$ 22,10. Existem várias opções na mesma faixa de preço no mercado. Aqui, vale a pena olhar qual fragrância agrada mais.

Esfoliante corporal

Que tal tomar um banho premium? O esfoliante corporal da Barbie é uma opção fofa e divertida. Ele espalha bem no corpo e realmente deixa a pele mais aveludada.

Esfoliante corporal Barbie, da Fenzza Fenzza

Os grânulos não são muito grandes e não “arranham a pele”. Um ponto negativo é a embalagem, que é um pote. Para retirar, é preciso pôr a mão. Uma opção melhor, talvez, seria uma bisnaga.

A esfoliação aqui ocorre de duas formas principais. O quartzo e o pó da semente de café são os esfoliantes físicos. O quartzo oferece uma esfoliação mais vigorosa, enquanto o café ajuda na textura e traz um apelo sensorial (e antioxidante).

Já o ácido cítrico atua como um ajuste de pH e auxilia levemente na renovação celular, fazendo uma esfoliação química suave.

Além disso, o esfoliante tem ingrediente que evitam o ressecamento, como o triglicerídeo caprílico/cáprico e manteiga de karité, que ajudam a manter a barreira lipídica, deixando a pele macia após o enxágue.

A fórmula ainda inclui extratos de morango e goma de Acácia (colágeno vegetal), que oferecem propriedades antioxidantes e suavizantes.

Vale a pena?

Esse é um bom esfoliante para o corpo (braços, pernas, costas), especialmente para peles secas ou ásperas, devido à base cremosa.

Ele custa R$ 22 e tem 150g. Uma alternativa no mercado é o Labotrat Esfoliante, muito famoso pela fragrância intensa e pode ser usado no rosto e no corpo. Ele custa R$ 19,90 e tem 150g.

Já o Nivea Esfoliante Corporal para Banho custa em torno de R$ 35 e tem 240g.

Body cream hidratante corporal iluminador

Depois do esfoliante — que cumpre bem o papel de “limpeza e renovação” — este hidratante entra como a etapa de selagem e acabamento visual da rotina. Ele é cheiroso, ajuda a fixar melhor o body splash e entrega um brilho sutil na pele, mas é importante alinhar expectativas.

Logo na aplicação, chama atenção a base branca bem evidente, que pode deixar a pele com aspecto esbranquiçado até a completa absorção. Não é algo permanente, mas pode incomodar quem prefere fórmulas transparentes ou de rápida fusão.

Body cream hidratante corporal iluminador Barbie, da Fenzza Fenzza

Em compensação, o sensorial é agradável. O produto espalha com facilidade e deixa um toque aveludado, sem aquela sensação pesada típica de cremes muito oleosos.

A fórmula é claramente voltada para reter água na pele, mais do que para promover uma hidratação leve e aquosa.

A presença de parafina líquida (óleo mineral) é o grande destaque nesse sentido. Apesar das controvérsias que costumam surgir em torno do ingrediente, ele é altamente eficaz para reduzir a perda de água transepidérmica (TEWL), sendo especialmente interessante para peles secas ou em climas mais frios e áridos.

O extrato de morango e o acetato de tocoferila (vitamina E) agregam uma ação antioxidante leve, mais complementar do que protagonista.

O brilho fica a cargo da combinação de mica, dióxido de titânio e óxido de estanho, que cria partículas refletoras de luz. O resultado é um viço suave, que dá aparência mais luminosa à pele, sem partículas visíveis ou cintilância exagerada.

O ponto que merece atenção é o alto número de componentes de fragrância, como limoneno, linalol e citronelol. Pessoas com pele sensível ou histórico de dermatite de contato podem querer testar antes.

No geral, é um hidratante que cumpre bem a proposta de selagem e acabamento luminoso suave — mais cuidado e viço do que brilho chamativo.

Vale a pena?

Este é um hidratante clássico de manutenção diária. Ele é excelente para usar após o esfoliante, já que a parafina e o silicone vão "selar" a pele que acabou de ser renovada.

Com 220ml, ele custa R$ 27. Existem diversos produtos no mercado com a proposta de glow para a pele.

O iluminador corporal Glow da Anaconda Cosméticos traz pequenas partículas de brilho, que ajudam a trazer um pouco de bronze para a pele. O produto tem 100 ml e custa em torno de R$ 30. Já a Lola Cosmetics, com o Be(m)dita Praia (Geleia Iluminadora), custa cerca de R$ 35,00 e partículas de brilho dourada e formula mais natural.

Creme hidratante para as mãos

Se a proposta é praticidade, ele entrega. O tamanho é perfeito para carregar na bolsa, reaplicar ao longo do dia e salvar as mãos depois de lavar louça, usar álcool gel ou enfrentar ar-condicionado.

O perfume é marcante na medida certa — agradável, sem invadir o ambiente — e o principal: hidrata sem deixar a mão escorregando. Dá para passar e, segundos depois, pegar o celular, segurar a caneta ou dirigir sem aquela sensação de “mão suada”.

Hidratante para as mãos Barbie, da Fenzza Fenzza

O destaque da fórmula vai para o crospolímero de dimeticona/vinil dimeticona, um silicone mais tecnológico que cria efeito “blur” — como se suavizasse visualmente a textura da pele — e deixa um acabamento quase acetinado, levemente sedoso, com sensação de pó fino. Já o triglicerídeo caprílico/cáprico complementa com hidratação leve, penetrando rápido e sem deixar resíduo gorduroso.

A fórmula ainda inclui extrato de aloe vera, que ajuda a acalmar, regenerar e reduzir a sensação de ressecamento. Já a combinação de glicerina e propileno glicol atua como umectante, mantendo água nas camadas superficiais da pele.

O trio de monoestearato, diestearato e triestearato de glicerila funciona como um reforço da barreira cutânea, criando uma proteção leve sem pesar — ideal para reaplicações frequentes.

Vale a pena?

O creme é o típico item de bolsa: baratinho, embalagem fofa e fragrância agradável. A fórmula é simples, focada em hidratação leve com Vitamina E e Extrato de Pepino, o que é ótimo para quem não gosta de mãos "meladas", mas pode ser pouco para quem tem cutículas muito secas.

Ele tem 50g e custa R$ 18,68. Existem opções de preço semelhante no mercado, como o Nivea Creme de Mãos, que tem o mesmo preço e custa em torno de R$ 20. Mas o charme e a fragância aqui são o diferencial.

Body splash

O body splash tem o cheiro que a gente imagina que a Barbie deve ter. A saída lembra chiclete de frutas vermelhas — divertida, vibrante e bem “cor-de-rosa”. Nos minutos seguintes, a fragrância amadurece e revela um floral delicado, mais perfumado do que açucarado.

É aquele tipo de cheiro que chama atenção no começo, mas depois se acomoda na pele de forma confortável e feminina.

Body splash Barbie, da Fenzza Fenzza

As notas do topo são de morango silvestre e framboesa, que dominam a abertura com uma doçura intensa, quase de bala. O toque cítrico sutil ajuda a trazer brilho e evitar que o aroma fique pesado demais.

No corpo, estão as notas de pétalas de rosa e jasmim, que transformam o cheiro de “suco de fruta” em algo mais elaborado. Há também um acorde adocicado que lembra marshmallow — aquele dulçor macio, cremoso, que dá personalidade gourmand sem exagero.

As notas de fundo trazem baunilha e musk, que criam a base confortável e levemente quente, enquanto o âmbar traz um toque sutil de sofisticação, impedindo que a fragrância soe infantil demais.

Vale a pena?

Esse não é um body splash infantil, mas sim uma fragrância jovem, doce e feminina, com equilíbrio entre diversão e delicadeza. Ideal para o dia a dia, encontros casuais ou para se sentir cheirosa sem pesar. Ele custa em torno de R$ 30 e tem 200 ml.