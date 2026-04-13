Despigmentação de sobrancelhas: quando fazer o procedimento?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nem sempre o resultado de uma micropigmentação acompanha as mudanças ao longo dos anos. O que antes valorizava o olhar pode, com o tempo, perder a harmonia com o rosto ou deixar de refletir o estilo pessoal de cada um.

Fatores como a reação do pigmento na pele, o envelhecimento e a evolução das preferências estéticas influenciam nessa percepção. Atualmente, as tendências de beleza priorizam resultados mais leves e naturais, com sobrancelhas que parecem ter fios mais preenchidos, distanciando-se dos visuais muito marcados.

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Segundo Tálona Nayla de Marco, coordenadora técnica da LypeDepyl, rede pioneira na correção de pigmentação, o processo envolve fatores técnicos e biológicos. “A tecnologia atua fragmentando o pigmento em partículas microscópicas, que são eliminadas gradualmente pelo organismo”, explica.

Ela ressalta que o resultado aparece aos poucos e varia conforme o tipo de pele, a profundidade e a composição da tinta utilizada no procedimento original. A especialista lista os principais sinais que indicam o momento de considerar a correção.

Sinais de que é hora de corrigir

Mudanças no gosto pessoal, nas tendências ou na própria estrutura do rosto podem impactar a percepção sobre as sobrancelhas. Quando a insatisfação com o resultado é recorrente, isso indica uma desconexão com o desenho atual.

Outro sinal comum é a alteração na tonalidade do pigmento. "Os pigmentos podem oxidar com o tempo e assumir tons indesejados, como acinzentados, azulados ou avermelhados", afirma Tálona. Essa mudança está ligada à composição da tinta e à profundidade de sua aplicação.

Um resultado que permanece muito marcado e artificial, mesmo após muito tempo, também é um alerta. Um desenho com alta saturação de pigmento, cor escura e contorno definido pode gerar um aspecto pesado e pouco natural, indicando que a técnica original não foi executada de forma harmoniosa.

A importância de um local especializado

A correção de pigmentação em sobrancelhas exige uma análise individual e tecnologia apropriada. A escolha do local afeta diretamente a segurança e a eficácia do procedimento.

O tratamento usa o princípio da fototermólise seletiva, que atinge o pigmento sem comprometer a pele ao redor. Para isso, é preciso ajustar parâmetros como comprimento de onda e intensidade para cada paciente, pois equipamentos inadequados aumentam o risco de manchas e lesões.

O acompanhamento profissional também influencia os resultados. O intervalo entre as sessões, geralmente entre 30 e 60 dias, é essencial para a recuperação da pele e para que o organismo elimine o pigmento. Respeitar esse tempo é fundamental para a eficácia e segurança do tratamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.