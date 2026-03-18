Ácido hialurônico: por que ele é tão presente no skincare diário?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Versátil e eficaz, o ácido hialurônico se tornou um dos ativos mais desejados no cuidado com a pele. Produzido naturalmente pelo organismo, o componente retém grandes quantidades de água, o que promove hidratação profunda e uma aparência mais saudável.

A produção natural do ativo, no entanto, começa a diminuir gradualmente a partir dos 25 anos. Por volta dos 60, a pele pode apresentar cerca de 50% menos ácido hialurônico, tornando a reposição por meio de produtos e tratamentos uma alternativa.

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Na rotina diária, o componente fortalece a barreira cutânea, suaviza linhas finas e melhora a textura da pele. “Trata-se de um ativo democrático, indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. Além da hidratação, ele contribui para a saúde da pele a longo prazo”, explica a médica Helena Costa, parceira da Cetaphill.

Para o dia a dia, a especialista indica hidratantes que combinam leveza e hidratação prolongada.

O ativo também é um favorito no universo da estética injetável. Segundo Helena Costa, as duas formas de uso, tópica e injetável, são válidas e se complementam. “No caso dos procedimentos injetáveis, conseguimos proporcionar resultados mais duradouros e temos a possibilidade para tratar diversas áreas do rosto”, detalha a médica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.