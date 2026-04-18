Sombra líquida: dá mesmo para usar sem medo?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As sombras líquidas ainda enfrentam certa resistência no mundo da maquiagem. A desconfiança é compreensível: medo de manchar, dificuldade para esfumar e a possibilidade de “carimbar” na pálpebra fazem muita gente continuar fiel às versões em pó. Muitas vezes, o preço também é um empecilho. Mas a evolução das fórmulas tem mudado esse cenário.

É nesse contexto que surge a Eye Paint, a sombra líquida Dailus que pode ajudar a popularizar o formato. O produto está disponível em duas versões: Velvet, de acabamento matte aveludado; e Shine, com partículas de brilho. O Estado de Minas recebeu e testou o produto e analisa tudo a seguir.

Impressões

A Eye Paint está disponível em cinco tons: Black (preto intenso), Brown (marrom quente escuro) e Cream (rosa suave) na versão Velvet; Bronze e Cosmic (dourado), na versão Shine. O produto tem embalagem tipo gloss, o que ajuda no controle da quantidade. A textura permite espalhar com pincel ou até com os dedos.

Eye Paint, da Dailus, na cor Cream Dailus / divulgação

A pigmentação é imediata, sobretudo nas versões matte. Black e Brown entregam cor intensa já na primeira camada, enquanto o tom Cream funciona bem para propostas mais suaves. Nas versões Shine, o desempenho é mais irregular. A Bronze ainda entrega cor com brilho, mas a Cosmic aposta mais no efeito luminoso do que na pigmentação.

Eye Paint, da Dailus, na cor Brown Dailus / divulgação

Todas as cores podem ser usadas como base para aplicação de sombras em pó, o que aumenta a durabilidade e pode mudar o look. A cor Black, por exemplo, é ótima para ser usada sob sombras duo chrome ou de glitter.

Eye Paint, da Dailus, na cor Black Dailus / divulgação

Um dos pontos fortes é o tempo de trabalho: a sombra demora o suficiente para secar, permitindo esfumar sem pressa e sem manchar. Mas nada de bobear. Se secar sem esfumar, vai ser difícil deixar o look perfeito.

Eye Paint, da Dailus, na cor Cosmic Dailus / divulgação

Eye Paint, da Dailus, na cor Bronze Dailus / divulgação

A construção em camadas também funciona bem, ampliando a pigmentação e as possibilidades de uso. Além da função tradicional, o produto pode ser usado como delineador ou até adaptado para blush e iluminador.

Depois de seca, a fixação é alta. Resiste bem à água e ao suor, o que é positivo durante o uso, mas exige atenção na retirada. Água micelar não foi o bastante. O ideal é apostar em demaquilante bifásico ou óleo de limpeza.

Formulação

A Eye Paint traz uma formulação típica de sombras líquidas modernas, com foco em leveza e fixação. Por ser à base de água, ela oferece uma sensação refrescante na aplicação, sendo muito mais leve que sombras em creme cerosas ou oleosas.

Ingredientes como glicerina garantem conforto e evitam o ressecamento precoce. Já a combinação de polímeros criam um filme, que aumenta a resistência na pele. O borossilicato de cálcio e alumínio é responsável pelo brilho sofisticado, que reflete a luz de diferentes ângulos, superior ao brilho de micas comuns.

Por outro lado, a lista de ingredientes também inclui PET, um microplástico (glitter). Embora dê um brilho incrível, ele pode ser abrasivo se cair dentro do olho e é menos ecológico que as alternativas minerais.

O produto tende a funcionar melhor em pálpebras oleosas ou em situações de longa duração, como eventos. Por outro lado, quem tem olhos muito sensíveis ou usa lentes de contato deve aplicar com cautela para evitar irritações.

Outra dica é aplicar com batidinhas e evitar esfumar com muita força depois que o produto começar a secar, para não "esfarelar" a película de fixação.

Em peles maduras, o uso pede técnica. Camadas muito espessas podem evidenciar linhas, especialmente nas versões matte. Já as opções com brilho podem ajudar a disfarçar a textura, refletindo a luz de forma mais suave. A recomendação é aplicar pouca quantidade e esfumar rapidamente.

Vale a pena?

Por R$ 39,90, a Eye Paint entrega um bom custo-benefício, principalmente nas versões matte, que se destacam pela pigmentação e facilidade de uso. É um produto versátil, prático e acessível, ideal para quem quer começar a explorar sombras líquidas sem investir alto.

Na comparação, o BT Plush Bruna Tavares — já testado pela reportagem — custa mais (R$ 59,90), mas oferece maior variedade de tons (10 marrons) e é indicado pela marca para usar também nas bochechas e nos lábios.

Já no segmento de brilho, há opções mais intensas no mercado, como a Sombra líquida Kamaleão Koasis, com seis cores vibrantes, sendo vendida a R$ 105,90. A Sephora Collection Colorful Special Effects Glitter tem apenas duas opções de cor, mas são mais vibrantes e custam R$ 89.

Já a Dazzleshadow Liquid MAC tem seis cores de glitter e outras quatro metalizadas, todas com efeitos marcantes. Ela é vendida por R$ 159 no site da marca.

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