Detox para cabelos sem ressecar: conheça a nova linha de Natura Tododia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem tem cabelos oleosos ou mistos sabe da dificuldade de cuidar dos fios, limpando profundamente o couro cabeludo sem ressecar as pontas. É justamente essa proposta da linha Tododia Detox Chá de Hortelã e Gengibre, da Natura.

A promessa é de purificar a raiz, reduzir a oleosidade e manter as pontas hidratadas, preservando leveza e movimento. A marca destaca que tanto o xampu quanto o condicionador apostam em tecnologia prebiótica e extrato de gengibre, ativos que ajudam a manter o couro cabeludo saudável e a controlar a produção de óleo.

Os produtos também prometem uma experiência sensorial, com uma aparece na fragrância energizante de chá de hortelã, que deixa uma sensação de frescor prolongado no banho. O Estado de Minas recebeu e testou a linha e conta tudo a seguir:

Xampu

A primeira impressão do xampu é sensorial: transparente e aroma refrescante, com notas de hortelã que remetem imediatamente a um banho revigorante. Durante o uso, ele forma bastante espuma conforme é massageado no couro cabeludo, o que ajuda na sensação de limpeza profunda.

A composição revela uma estratégia interessante de equilíbrio entre limpeza potente e manutenção da saúde do couro cabeludo. O Lauril Sulfato de Sódio é o componente responsável por uma limpeza forte, removendo a oleosidade e resíduos de poluição. Mas a fórmula contém outros dois ativos de higienização, que são mais suaves, reduzindo o ressecamento excessivo e ajudando na formação de espuma.

Como xampus de limpeza podem deixar os fios rígidos, a fórmula tenta compensar com agentes condicionantes, como o Glicerol e Pantenol, dois umectantes que ajudam a reter umidade no fio e no couro cabeludo. Também é o caso do óleo de babaçu, que ajuda dar brilho e proteção, e de polímeros que reduzem o frizz e a sensação de espigado.

A lista também tem ingredientes voltados em preservar o couro cabeludo. O extrato de gengibre é conhecido por propriedades estimulantes e antissépticas. Já a combinação de Niacinamida e Biotina ajuda a manter o metabolismo do folículo capilar. Para aproveitar melhor esses ingredientes, o ideal é deixar o produto agindo por 1 ou 2 minutos.

Por fim, a fórmula traz ingredientes calmantes, que ajudam a reduzir irritações e manter a integridade da estrutura capilar.

Mesmo quando o cabelo está bem sujo ou com acúmulo de produtos, o enxágue já deixa uma percepção clara de fios mais leves e raiz soltinha. O perfume permanece de forma mais suave após o banho, sem competir com outros produtos de finalização.

Linha Tododia Detox Chá de Hortelã e Gengibre Natura / Divulgação

Depois de secar, como é esperado de um xampu detox, ele tende a ter uma limpeza mais intensa — o que pode ressecar um pouco os comprimentos se usado sem condicionador. Ainda assim, os ativos hidratantes ajudam a manter o cabelo leve, solto e com bastante movimento, além de proporcionar bom volume na raiz.

Uma dica importante é aplicar apenas no couro cabeludo, deixando a espuma escorrer pelo comprimento.

Vale a pena?

O xampu é indicado para quem tem cabelos oleosos ou mistos ou fios finos e sem volume, porque deixam os fios soltos sem pesar. Também é uma boa opção para pessoas que usam muitos finalizadores e precisam evitar acúmulo de resíduos, bem como quem tem couro cabeludo que coça ou acumula oleosidade.

Quem tem a raiz muito oleosa pode fazer uso diário, mas também funciona bem intercalado com xampus mais hidratantes.

Da mesma forma, essa fórmula mais pesada pode ser prejudicial para quem tem cabelos secos, crespos, cacheados ou muito descoloridos. O xampu pode remover a hidratação dos fios, abrir as cutículas e deixar os fios ressecados e porosos.

Outra contra-indicação são os praticantes de Low-Poo. Esta fórmula não é liberada para quem evita sulfatos fortes, pois o segundo ingrediente da lista é o Lauril Sulfato de Sódio.

Condicionador

Se o xampu limpa profundamente, o condicionador entra para equilibrar a equação. A textura é mais densa e cremosa, com perfume mais discreto que o do xampu.

Logo na aplicação – que deve ser feita no comprimento dos fios e não na raiz – o produto devolve a maleabilidade ao cabelo, facilitando o deslizar dos dedos entre as mechas. Não chega a ter a potência de uma máscara de tratamento, mas a proposta é outra: oferecer hidratação leve, suficiente para manter as pontas macias sem pesar.

O condicionador foi formulado para compensar a limpeza intensa do xampu. Ele traz ingredientes poderosos, como o Cloreto de Beentrimônio, um potente agente condicionante que reduz frizz e facilita o penteado

Já os óleos de coco e de girassol ajudam na nutrição e dão brilho. O Dimeticonol é um silicone que sela as pontas e protege a fibra. Por fim, a combinação dos ácidos lático e cítrico ajuda a fechar as cutículas e melhorar o brilho.

O resultado é um condicionador de peso médio, que entrega maciez e alinhamento sem deixar o cabelo murcho. Ele ajuda a desembaraçar os fios (mesmo que não seja o mais potente nesse quesito), dá bom brilho ao cabelo e mantém o movimento natural dos fios.

Por ser um tratamento leve, é recomendável finalizar com leave-in, creme de pentear ou óleo para completar a hidratação.

Vale a pena?

O condicionador é ideal para quem tem cabelos mistos. Isso porque ele consegue hidratar as pontas ressecadas pelo xampu de limpeza sem deixar aquele aspecto "grudado" ou pesado. Também é uma opção para quem tem fios finos, com frizz ou cutículas abertas, já que é um condicionador que dá uma leve encorpada na fibra, mantendo o movimento natural.

Por outro lado, quem tem cabelos muito danificados ou elásticos deve evitar o uso, já que pode ser leve demais e precisar de algo mais poderoso. Também não é recomendado para quem faz no-poo, por conter silicone na fórmula.

Quanto custa

O xampu vem com 300 ml e custa 35,90. Para quem quer economizar, existe a opção de refil, com 27,90. No mercado, existem propostas parecidas, como o Xampu Siàge Anti Oleosidade Micelar, que vem 250ml e custa R$ 46,99. Outra opção é o Elseve Hydra Detox, da L'Oréal, encontrado por volta de R$ 30 na internet a embalagem com 400 ml.

Já o condicionador Tododia Detox tem 280 ml e custa R$ 37,90 ou R$ 28,90, no refil. A fórmula é parecida com a do L'Oréal Paris Elseve Pure Hialurônico, de 400 ml, e custa em torno de R$ 30. Outra opção é o Pantene Equilíbrio, que tem 510 ml e é vendido por R$ 49,99.

A novidade de Natura tem um bom custo benefício. Não se trata de uma linha de tratamento profundo, mas funciona muito bem como rotina básica para controlar oleosidade sem perder movimento. No conjunto, é um kit que cumpre bem o que promete: raiz fresca, fios leves e pontas disciplinadas, com preço competitivo dentro do mercado brasileiro. O kit da linha custa entre R$ 55,90 e R$ 73,80.

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