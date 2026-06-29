Testamos: qual a melhor blindagem para fazer a maquiagem durar mais?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Suor, calor, atrito, lágrimas e pele oleosa no fim do dia: manter a maquiagem intacta parece quase uma missão impossível. É justamente aí que entra a blindagem de maquiagem, produto que saiu do universo dos maquiadores profissionais e invadiu as nécessaires de quem quer fazer a make durar mais.

A blindagem é um produto multifuncional geralmente em textura líquida ou em gotas que cria uma película protetora sobre a pele. Na prática, ela aumenta a durabilidade da maquiagem, ajuda a tornar produtos mais resistentes à água e reduz a transferência causada pelo suor, calor ou atrito.

O uso costuma ser simples: com a pele limpa e hidratada, aplicam-se de duas a três gotas diretamente no rosto, espalhando com os dedos ou com um pincel em movimentos de batidinhas, nunca arrastando. Também pode ser usada antes da base, misturada a ela para aumentar a resistência, ou ainda como diluidor para recuperar produtos ressecados, como delineadores em gel, corretivos e pomadas.

O Estado de Minas recebeu e testou quatro versões disponíveis no mercado, duas da Bauny, uma da Catharine Hill e uma da Vizzela, para entender quais realmente entregam fixação, conforto e bom custo-benefício.

Bauny: opaca e glow

A Bauny decidiu seguir um caminho interessante: em vez de lançar apenas uma blindagem e mudar o acabamento, desenvolveu duas fórmulas com estruturas químicas diferentes.

Blindagens glow e opaca da Bauny reprodução / Bauny

Bauny Glow

A versão Glow aposta em uma proposta híbrida: fixação combinada com luminosidade. A fórmula reúne silicones como Cyclopentasiloxane e Dimethicone, responsáveis pela espalhabilidade e toque macio, além do Trimethylsiloxysilicate, ingrediente considerado o "coração" da blindagem por formar uma película resistente à água, suor e atrito.

O diferencial está na presença de Mica, que cria efeito luminoso, e do Palmitato de Etilexila, um emoliente que deixa a sensação mais hidratante na pele.

É uma blindagem que cria luminosidade natural, sem partículas aparentes de brilho. Além disso, dá uma sensação de conforto maior em peles secas e não deixa o aspecto carregado na pele.

Nos testes, o brilho aparece de forma sutil. Quando misturada à base, a blindagem não transforma um produto matte em glow intenso, mas acrescenta viço discreto. Como diluidor, o efeito luminoso fica mais evidente.

Como pontos de atenção, é uma blindagem que exige limpeza mais cuidadosa na remoção da make. Além disso, pode não agradar quem prefere acabamento totalmente seco

Vale a pena?

A blindagem da Bauny é uma boa opção para quem tem pele seca, madura e desidratada. Isso porque ela evita a sensação de pele “repuxando” e dá sensação mais hidratante para o rosto.

A embalagem tem 30 ml e custa R$ 44,90. A recomendação do produto é quem procura fixação e acabamento mais radiante sem gastar muito.

Bauny opaca

A versão tradicional muda a estratégia. Sai o componente hidratante e entram ingredientes voltados à volatilidade e toque seco. O principal diferencial é a inclusão do Isododecano, solvente muito usado em maquiagens de longa duração por evaporar rapidamente e deixar sensação quase imperceptível na pele.

A ausência de mica, pigmentos e agentes emolientes também faz diferença: ela praticamente desaparece após a aplicação. Durante os testes, ela entregou exatamente o prometido: bases glow continuaram glow; bases matte permaneceram matte. Essa neutralidade acaba sendo um dos grandes trunfos.

Ela ainda seca mais rapidamente que a glow e, por não alterar o acabamento das makes, funciona melhor como diluidor.

Vale a pena?

A blindagem opaca é menos recomendada para peles desidratadas, pois pode dar sensação de pele seca. Além disso, pode não agradar quem gosta do acabamento viçoso na pele.

Por outro lado, é um produto que vai bem em peles mistas e oleosas. Assim como a versão glow, a opaca custa R$ 44,90 e tem 30 ml.

Angel Magic, da Catharine Hill

A blindagem Angel Magic, da Catharine Hill em parceria com a maquiadora Pri Lessa, provavelmente é a mais famosa do mercado profissional. Muito usada em maquiagem social, especialmente em noivas e eventos longos, tem fama está ligada à resistência extrema.

Angel Magic, da Catharine Hill em parceria com a maquiadora Pri Lessa, é uma das blindagens mais famosas do mercado Catharine Hill

A fórmula é extremamente enxuta: apenas quatro ingredientes. A troca do Cyclopentasiloxane pelo Cyclomethicone acelera a evaporação, enquanto o Dimethiconol aumenta a elasticidade do filme formado na pele.

Traduzindo para quem não acompanha química cosmética: ela seca rápido e "gruda" a maquiagem de forma impressionante. A resistência é muito alta, sendo uma excelente opção para contornar suor, lágrimas e atrito.

A sensação inicial assusta um pouco porque o produto parece mais oleoso do que realmente é, mas desaparece rapidamente. Para casamentos, formaturas, eventos ou qualquer situação em que a maquiagem precisa sobreviver a tudo, ela parece justificar a reputação.

Vale a pena?

A blindagem funciona extremamente bem em peles oleosas a extremamente oleosas, mas se sai bem sendo usada pontualmente em ocasiões especiais em outros tipos de pele.

A embalagem, com 30 ml custa R$ 78. O custo-benefício é bom especialmente para quem busca algo para uso profissional e ocasiões especiais, mas é menos interessante para quem busca apenas uma blindagem cotidiana.

Gotas Fix Blindagem, da Vizzela

A Vizzela já havia passado pela redação em 2024 e retorna com uma proposta que continua chamando atenção pela simplicidade. A fórmula é parecida com a versão opaca da Bauny, mas é ainda mais enxuta e tem apenas cinco ingredientes.

Gotas Fix Blindagem, da Vizzela Vizzela

A combinação dos quatro primeiros ingredientes (Cyclopentasiloxane + Isododecane + Trimethylsiloxysilicate + Dimethicone) é o padrão ouro da maquiagem de longa duração. A Vizzela Gotas Fix entrega essa barreira impermeável à prova d'água em sua forma mais isolada e potente.

Além disso, por não possuir a viscosidade extra que a Vitamina E em alta concentração pode trazer, o produto da Vizzela se torna um diluidor técnico perfeito. Ele recupera delineadores e produtos secos com muita facilidade sem alterar a química original deles.

Outro ponto positivo é aquilo que ela não possui: perfume, assim como a Catharine Hill.

Nos testes anteriores, o produto deixou sensação mais aderente quando usado como primer, quase pegajosa. Já misturado à base, entregou maior resistência sem comprometer cobertura.

Vale a pena?

Por não ter perfume nem muitos ingredientes adicionais, a blindagem da Vizzela parece funcionar especialmente bem em peles sensíveis.

Também com 30 ml, ela custa R$ 78,90. É um boa opção para quem prioriza fórmulas limpas e pele sensível, embora o preço fique próximo ao de opções profissionais.

Qual escolher?

No fim dos testes, a resposta depende menos de "qual fixa mais" e mais de "qual funciona melhor para cada rotina". A Catharine Hill realmente parece ocupar o topo quando o assunto é resistência extrema. A maquiagem praticamente vira uma armadura.

A Vizzela entrega fórmula limpa, confortável e técnica. Já a Bauny surpreende por oferecer duas experiências diferentes por um preço significativamente menor.

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Entre os produtos testados, a Bauny Tradicional se destaca pelo equilíbrio entre desempenho, versatilidade e preço. A Glow atende melhor quem busca pele viçosa. A Catharine Hill continua forte para eventos longos e maquiagem profissional. E a Vizzela mantém espaço entre quem prefere fórmulas minimalistas.