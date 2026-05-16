Deliciosa beleza: cosméticos com cheiro são tendência beauty gourmand

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Passar um hidratante na pele e sentir cheiro de bolo recém-saído do forno. Passar um lip oil nos lábios e associar a textura ao brilho de um vinho rosé. Escolher um perfume que lembra café cremoso, pistache ou cereja caramelizada. Na era do beauty gourmand, a beleza deixou de dialogar apenas com o olfato e passou a provocar uma verdadeira experiência sinestésica, quase como transformar maquiagem e skincare em sobremesa.

A tendência nada mais é do que misturar referências gastronômicas com o universo da beleza. E ela vem conquistando consumidores em busca de produtos “deliciosos”, ou seja, aqueles que despertam memória afetiva, conforto emocional e prazer sensorial. Mais do que fragrâncias doces, o movimento aposta em texturas cremosas, embalagens apetitosas e fórmulas que evocam sabores e sensações familiares.

Originado do termo francês gourmand, usado para definir pessoas apaixonadas por sabores ricos e indulgentes, o conceito nasceu na perfumaria, mas rapidamente se espalhou por todo o mercado de cosméticos. Hoje, ele aparece em sabonetes, cremes corporais, body splashes, glosses, máscaras faciais e até linhas capilares.

Prazer sensorial



Para Amanda Coelho, CEO da consultoria mineira Assinatura Marca Própria, especializada em desenvolvimento de marcas de cosméticos, o sucesso da estética gourmand tem relação direta com o comportamento emocional das novas gerações.

“A tendência beauty gourmand nasce numa união entre beleza, memória afetiva e prazer sensorial. Esses produtos despertam emoções e criam experiências afetivas de consumo. O consumidor vem priorizando muito mais do que funcionalidade: ele quer conforto, prazer e experiências”, explica.

Segundo Amanda, o movimento ganha força em um momento marcado por excesso de informação, ansiedade coletiva e busca por pequenas recompensas emocionais no cotidiano. “Existe uma procura muito grande pelo que chamamos de dopamine beauty, que são produtos que entregam pequenas experiências de felicidade”, afirma.

Nas redes sociais, especialmente no TikTok, o fenômeno já ganhou estética própria. Vídeos de rotinas de skincare com produtos que lembram sobremesas, maquiagens “suculentas” e cosméticos com aparência cremosa acumulam milhões de visualizações. O apelo visual das embalagens também ajuda a impulsionar a tendência.

“Não basta colocar cheiro de baunilha em um hidratante e chamar de gourmand. O consumidor quer uma experiência completa, com textura diferente, embalagem instagramável, storytelling forte e até uma experiência tátil”, diz Amanda.

Baunilha, pistache, chocolate, café, cereja, caramelo salgado e leite condensado são alguns dos ingredientes olfativos mais populares da tendência. Em versões mais sofisticadas, o chamado neo-gourmand, entram também matcha, notas amadeiradas, cappuccino e combinações menos óbvias.



Números apetitosos

Os números acompanham o crescimento do interesse. De acordo com dados citados pela empresária, as fragrâncias gourmand cresceram 57% recentemente, enquanto as buscas por perfumes com notas de marshmallow aumentaram mais de 90%.

Grandes marcas já perceberam o potencial desse mercado. A Natura lançou recentemente um hidratante merengue para o corpo com aroma de morango e baunilha. A L’Occitane au Brésil tem no portfólio compotas, geleias e frapês inspirados em doces como brigadeiro e Romeu e Julieta. A Carmed viralizou com balms inspirados em doces, Fini e Coca-Cola. A WePink conquistou o mercado com body splashes inspirados em doces, incluindo o polêmico aroma de waffle.



Vinhos na boca

A mineira Nem Só de Blush, criada pela maquiadora Sofia Clementino, levou o beauty gourmand para o portfólio muito antes de a tendência dominar as redes sociais. A ideia era criar produtos inspirados em sensações gustativas e texturas apetitosas. “Tudo levo para o delicioso”, resume a empresária.

Um dos exemplos mais recentes da marca são os lip oils Rosé e Merlot, inspirados no universo dos vinhos. O processo de produção ocorreu sem pensar na tendência. A ideia foi buscar um nude rosado translúcido e um marrom com reflexos avermelhados que dessem efeito de “boca bonita” sem pesar.

Quando viu os tons finalizados, percebeu imediatamente a relação com os vinhos. Para encontrar os nomes ideais, consultou uma amiga sommelier até chegar às referências do rosé e do merlot. “Tudo tem essa vibe gourmand. Não necessariamente porque é tendência, mas porque isso sempre esteve muito presente na marca”, afirma.

Segundo Sofia, o universo gourmand surgiu de forma natural em suas criações por causa da obsessão por texturas cremosas e acabamentos confortáveis. “Sempre comparo tudo com comida. Acho que porque comecei trabalhando muito com produtos cremosos. Tudo precisa ser gostoso de tocar, de usar, de sentir na pele”, diz.



Desafio de não infantilizar

Apesar do sucesso do universo gourmand, Sofia afirma que existe um cuidado constante para que a estética não escorregue para uma comunicação excessivamente infantil.

“Tenho muito medo de ir para esse lugar do chocolate pelo chocolate, da banana, do chantili de um jeito muito óbvio. A Nem Só de Blush tem uma identidade divertida, colorida e sensorial, mas tento trazer isso de um jeito mais sofisticado”, reflete.

Para ela, o segredo está em construir uma experiência coerente com a identidade da marca, sem seguir tendências apenas porque estão em alta.

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A empresária acredita que o atual boom do beauty gourmand acabou coincidindo, quase por acaso, com uma linguagem que a marca já desenvolvia há anos. “Foi um golpe de sorte o timing da marca encontrar o timing do mercado”, brinca.