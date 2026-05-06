Pele na menopausa: guia para manter a firmeza, hidratação e saúde

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A perimenopausa e a menopausa trazem mudanças silenciosas para a pele, fazendo com que a antiga rotina de cuidados perca a eficácia. Sinais como ressecamento, perda de firmeza e manchas se tornam mais comuns e exigem atenção redobrada não apenas no rosto, mas também no corpo.

A causa principal é a queda do estrogênio. Com menos desse hormônio, a pele perde colágeno, afina e tem mais dificuldade em reter água. O resultado é uma pele mais sensível, com menos viço e mais suscetível à flacidez em áreas como braços, abdômen e colo.

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Esse cenário impulsiona a busca por soluções estéticas, acompanhando uma mudança no comportamento feminino. Segundo o IBGE, o Brasil possui cerca de 59 milhões de pessoas com mais de 50 anos, um público ativo que investe em bem-estar e impulsiona a chamada “economia da longevidade”.

Rotina de cuidados e tratamentos

De acordo com o Dr. Killian Cristof, responsável técnico da Royal Face, a rotina de cuidados precisa de ajustes, começando pelo básico: limpeza suave, hidratação intensa e proteção solar diária. O objetivo é reforçar a barreira cutânea, que fica fragilizada nessa fase.

A escolha dos produtos também muda. Fórmulas agressivas podem sensibilizar a pele, enquanto o foco passa a ser a reparação, com ativos como antioxidantes, estimuladores de colágeno e hidratantes potentes. Esse cuidado deve se estender ao corpo para manter a firmeza e a textura da pele.

A busca por tratamentos estéticos reflete uma mudança de mentalidade, alinhada com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), que colocam o Brasil entre os líderes globais no setor. “Hoje, as pacientes buscam melhora da qualidade da pele e não transformação facial. Naturalidade é um dos principais critérios de sucesso”, destaca o especialista.

Entre os tratamentos mais procurados estão:

Bioestimuladores de colágeno: para recuperar a firmeza ao estimular a produção natural da proteína.

Skinboosters: indicados para hidratação profunda e melhora da qualidade da pele.

Ultrassom microfocado: para combater a flacidez e dar mais sustentação aos tecidos.

O médico explica que a combinação de técnicas, atuando em diferentes camadas da pele, proporciona resultados progressivos e duradouros. No corpo, protocolos integrados como o Royal Elegance são utilizados para minimizar efeitos de gorduras localizadas e celulites, preservando o contorno corporal.

Com mais acesso à informação, as mulheres chegam aos consultórios com expectativas de resultados sutis. Nesse cenário, a prevenção ganha força, com muitas iniciando os cuidados antes da menopausa para preservar a firmeza e a hidratação. Tratamentos como toxina botulínica e bioestimuladores são usados de forma preventiva, adaptados a cada paciente.

“O envelhecimento é um processo contínuo, então o tratamento também deve ser”, afirma Killian. Ele acrescenta que o acompanhamento profissional permite ajustar os protocolos para manter os resultados ao longo do tempo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.