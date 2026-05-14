Do tapete vermelho à rotina: Cannes inspira make glamourosa para o dia a dia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As grandes produções de tapete vermelho são uma vitrine de inspiração para a beleza. Com o Festival de Cinema de Cannes, que iniciou na segunda-feira (11/5), não é diferente. As estrelas aparecem com pele viçosa, blush evidente, olhos construídos e lábios desenhados. O glamour, no entanto, não precisa ficar restrito a grandes ocasiões.

Leia Mais

Com escolhas certas, é possível adaptar essas referências para o dia a dia, criando um look sofisticado e prático. Confira dicas da Vult para levar as tendências para a rotina:

Pele polida e com acabamento natural

A pele é o ponto de partida para um efeito sofisticado. A tendência aponta para um acabamento uniforme e viçoso, em vez de uma cobertura pesada. Para isso, aposte em produtos que tragam uma pele homogênea sem perder a leveza. A aplicação pode ser feita em camadas finas, concentrando mais produto apenas nas áreas que necessitam de maior uniformização.

Blush em destaque para um efeito fresh

O blush continua como protagonista da maquiagem. Aplicado nas maçãs do rosto em direção às têmporas, ele cria um efeito corado, saudável e fotogênico.

Olhos marcados sem complicação

Olhos marcados trazem mais presença à maquiagem. Esfumados em tons neutros, delineados discretos e cílios definidos criam um olhar expressivo sem uma produção elaborada. A dica é apostar em uma paleta neutra e prática, que permite construir desde um visual leve até um mais intenso.

Para finalizar, use uma boa máscara de cílios que entregue impacto e fixação.

Lábios desenhados para transformar a make

O contorno dos lábios voltou como aliado para definir e preencher a boca. As lapiseiras podem ser usadas para desenhar o contorno ou preencher totalmente, aumentando a durabilidade do visual.

Para completar um lip combo, use um bom gloss com efeito espelhado.

O iluminador funciona como toque final. Aplicado no alto das maçãs, no canto interno dos olhos ou abaixo das sobrancelhas, o produto cria pontos de luz e deixa a maquiagem com um acabamento mais glamouroso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.