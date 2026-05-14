Do tapete vermelho à rotina: Cannes inspira make glamourosa para o dia a dia
Pele polida, blush em destaque e lábios definidos: veja como criar um look de impacto
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As grandes produções de tapete vermelho são uma vitrine de inspiração para a beleza. Com o Festival de Cinema de Cannes, que iniciou na segunda-feira (11/5), não é diferente. As estrelas aparecem com pele viçosa, blush evidente, olhos construídos e lábios desenhados. O glamour, no entanto, não precisa ficar restrito a grandes ocasiões.
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Com escolhas certas, é possível adaptar essas referências para o dia a dia, criando um look sofisticado e prático. Confira dicas da Vult para levar as tendências para a rotina:
Pele polida e com acabamento natural
A pele é o ponto de partida para um efeito sofisticado. A tendência aponta para um acabamento uniforme e viçoso, em vez de uma cobertura pesada. Para isso, aposte em produtos que tragam uma pele homogênea sem perder a leveza. A aplicação pode ser feita em camadas finas, concentrando mais produto apenas nas áreas que necessitam de maior uniformização.
Blush em destaque para um efeito fresh
O blush continua como protagonista da maquiagem. Aplicado nas maçãs do rosto em direção às têmporas, ele cria um efeito corado, saudável e fotogênico.
Olhos marcados sem complicação
Olhos marcados trazem mais presença à maquiagem. Esfumados em tons neutros, delineados discretos e cílios definidos criam um olhar expressivo sem uma produção elaborada. A dica é apostar em uma paleta neutra e prática, que permite construir desde um visual leve até um mais intenso.
Para finalizar, use uma boa máscara de cílios que entregue impacto e fixação.
Lábios desenhados para transformar a make
O contorno dos lábios voltou como aliado para definir e preencher a boca. As lapiseiras podem ser usadas para desenhar o contorno ou preencher totalmente, aumentando a durabilidade do visual.
Para completar um lip combo, use um bom gloss com efeito espelhado.
O iluminador funciona como toque final. Aplicado no alto das maçãs, no canto interno dos olhos ou abaixo das sobrancelhas, o produto cria pontos de luz e deixa a maquiagem com um acabamento mais glamouroso.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.