Pele no outono: guia para recuperar os danos causados pelo verão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O fim do verão e a chegada de temperaturas mais amenas no outono marcam uma transição importante na rotina de cuidados. Após meses de exposição solar intensa, cloro e sal, a pele acumula danos como flacidez, manchas e desidratação, que diminuem sua luminosidade.

Segundo a dermatologista da Galderma Ritha Capelato, o outono é o momento ideal para iniciar protocolos de recuperação. "Nosso foco principal é estimular a pele a se regenerar de dentro para fora, reconstruindo sua estrutura de colágeno e elastina, além de recuperar a hidratação e a qualidade que foram perdidas", explica.

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Para uma recuperação completa, a especialista recomenda um protocolo que une tratamentos em consultório à rotina de skincare em casa.

Primeiro passo: regeneração da pele

O ponto de partida para recuperar a pele danificada é estimular seus mecanismos de regeneração. Ritha Capelato aponta os bioestimuladores de colágeno como peças-chave no tratamento, pois agem estimulando as células a reconstruírem a estrutura de suporte da pele de dentro para fora.

Segundo passo: devolvendo viço e hidratação

A próxima etapa foca na hidratação da superfície, muito afetada pelo sol. A médica explica que procedimentos com ácido hialurônico injetável são ideais para essa finalidade. "O uso de ácido hialurônico injetável, como os skinboosters, é super válido para melhorar a qualidade geral da pele", afirma.

Terceiro passo: cuidado diário em casa

A rotina de cuidados diários é fundamental para o sucesso dos tratamentos. "Nenhum tratamento atinge seu potencial máximo sem um bom skincare", diz a dermatologista. Ela destaca que produtos com tecnologias regenerativas podem potencializar os resultados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.