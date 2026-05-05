O truque de Nicole Kidman para manter a pele jovem
A aparência da atriz inspira um hábito simples e poderoso de proteção solar; dermatologistas explicam como a técnica é essencial para a pele.
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Aos 58 anos, a atriz Nicole Kidman continua a impressionar pela aparência jovial em tapetes vermelhos e em seus trabalhos recentes. O segredo, no entanto, vai além de tratamentos estéticos complexos e caros. A artista australiana é conhecida por um hábito simples, mas poderoso: a proteção solar rigorosa, adotada como uma filosofia de vida.
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Especialistas apontam que o segredo para uma pele como a de Kidman não se resume a aplicar o protetor apenas pela manhã. A disciplina na proteção solar, que inclui a reaplicação frequente do produto ao longo do dia e o uso de barreiras físicas como chapéus e óculos de sol, é a base de qualquer estratégia eficaz para preservar a pele do envelhecimento precoce.
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A radiação solar é a principal responsável pelo fotoenvelhecimento, processo que acelera o surgimento de rugas, flacidez e manchas. Os raios ultravioleta (UVA e UVB) degradam as fibras de colágeno e elastina, que dão sustentação e firmeza à pele, causando danos que se acumulam ao longo dos anos.
Além da questão estética, a proteção diária é fundamental para a saúde. A exposição desprotegida ao sol é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele, o tipo mais comum da doença no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Portanto, o exemplo de figuras como Kidman serve também como um importante alerta de saúde pública.
Como adotar a proteção solar na sua rotina
Integrar essa prática de forma eficaz no dia a dia exige mais do que apenas lembrar do protetor. Algumas dicas ajudam a transformar a proteção solar em um hábito verdadeiramente eficiente e descomplicado.
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Protetor solar diário: use um produto com Fator de Proteção Solar (FPS) de no mínimo 30, mesmo em dias nublados ou em ambientes fechados, pois a luz visível também pode causar danos.
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Quantidade correta: a aplicação deve ser generosa. A regra geral para o rosto é a medida de uma colher de chá. Não se esqueça de áreas como pescoço, colo e orelhas, que também ficam muito expostas.
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Reaplicação é fundamental: o produto perde a eficácia com o tempo. Reaplique a cada duas horas, ou com mais frequência se houver transpiração intensa ou contato com a água.
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Barreiras físicas: chapéus, óculos de sol e roupas são aliados importantes. Eles criam uma camada extra de proteção, bloqueando a incidência direta dos raios solares na pele.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.