A era King Kylie está de volta: Kylie Cosmetics lança coleção no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A aguardada linha King Kylie Collection, criada para celebrar os dez anos da Kylie Cosmetics, chega oficialmente ao Brasil. A edição limitada é um tributo a uma década de inovação da marca, resgatando a era que consolidou Kylie Jenner como referência global no setor de beleza.

A coleção revisita os produtos que marcaram o início da marca, como o icônico Matte Lip Kit, mas incorpora novas fórmulas e tecnologias. Essa combinação de nostalgia e modernidade reflete a evolução da Kylie Cosmetics, hoje presente em mais de 50 países.

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Kylie Jenner afirma que está orgulhosa de celebrar os dez anos da empresa. “Sempre amei maquiagem e sou muito grata por poder criar e compartilhar produtos que fazem parte do meu dia a dia com pessoas do mundo todo. A King Kylie Collection é muito especial, foi incrível revisitar meus looks do passado e relembrar onde tudo começou”, declara.

Com fórmulas clean, veganas e cruelty-free, a coleção reforça o compromisso da marca com a inovação e a responsabilidade.

Conheça os produtos da coleção

King Kylie Eyeshadow Palette (R$ 359)

A paleta em edição limitada reúne dez tons cintilantes e multidimensionais inspirados nas cores de cabelo mais icônicas de Kylie. Com acabamentos pigmentados e translúcidos, suas texturas macias e aveludadas criam um brilho com efeito molhado. Os tons são:

Com brilho pigmentado: 2014, 2015, Ombré e #kngkylie.

Com brilho molhado: Rose Gold, Sugar Mint, Denim Blue, Kylie Blue, Kymajesty e Natural Brunette.

King Kylie Matte Lip Kit (R$ 269)

O clássico duo de batom líquido matte e lápis labial retorna com quatro tonalidades exclusivas. A fórmula oferece alta pigmentação, cobertura completa e duração de mais de oito horas. As cores disponíveis são A Decade, Kylie Jenner Lips e True Brown K.

King Kylie Supple Kiss Lip Glaze (R$ 159)

Inspirados nos primeiros glosses da marca, os Lip Glazes chegam em três tonalidades, sendo duas homenagens aos tons originais. A fórmula leve usa a tecnologia Bouncy Wrap Tech para um efeito volumoso e luminoso, com até 12 horas de hidratação. Os tons são Like, Literally e She’s Back.

King Kylie Loose Powder Highlighter (R$ 229)

Este iluminador em pó solto proporciona brilho intenso e acabamento radiante. Inspirado na versão de 2017, possui textura ultrafina com pérolas luminosas que não evidenciam a textura da pele. O tom disponível é o 3 Strikes, um champagne quente.

A King Kylie Collection já está disponível no Brasil, com venda exclusiva nas lojas físicas e no site da Sephora Brasil desde 12 de maio de 2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.