SHEGLAM chega ao Brasil e causa filas em evento com Mari Maria em SP

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A edição 2026 da Beauty Show chegou ao fim na última segunda (1º/6), em São Paulo. O evento é um dos maiores do país do setor de cosméticos e beleza.

Durante três dias, mais de 70 marcas nacionais e internacionais transformaram a feira em uma vitrine de tendências, experiências imersivas e ativações voltadas para um público cada vez mais conectado às redes sociais. Entre os destaques estiveram estreias aguardadas, como a da SHEGLAM no Brasil, lançamentos exclusivos de grandes marcas e a presença de alguns dos maiores nomes da influência digital do país.

Um dos pontos altos da programação foi o Palco Beauty Show, que reuniu criadores de conteúdo e empresários do setor para discutir negócios, produção de conteúdo, inovação e construção de marca. Nomes como Camila Pudim, Bruna Tavares, Bianca Andrade e Mari Maria atraíram centenas de pessoas interessadas em conhecer os bastidores de carreiras que ultrapassaram as redes sociais e se transformaram em negócios milionários.

Dona da Mari Maria Make Up, a influenciadora subiu ao palco ao lado do marido e sócio, Rudy Rocha, para compartilhar aprendizados sobre empreendedorismo, gestão e construção de marca. A movimentação em torno da criadora de conteúdo também chamou atenção nos corredores da Beauty Show. O estande da Mari Maria Makeup recebeu um fluxo intenso de visitantes ao longo dos três dias de evento, impulsionado pelo lançamento do kit Kiss Me, aposta da marca para a categoria de produtos labiais.

Além da procura pelos produtos, fãs fizeram filas para acompanhar de perto as ativações da marca e interagir com a influenciadora, que aproveitou a ocasião para receber parte do público em momentos mais próximos e personalizados. “O carinho do público durante o evento foi muito especial. Ver de perto tantas pessoas que acompanham minha trajetória, vibrando com cada novidade que apresentamos, só reforça a conexão linda que construímos ao longo desses dez anos de marca. Fiz questão de chamar algumas delas para conhecer tudo mais de perto, porque cada detalhe foi pensado com muito amor. Ver a empolgação, o brilho no olhar e todo esse carinho de volta foi emocionante para mim”, afirmou.

SHEGLAM estreia no Brasil

Outra grande atração da feira foi a estreia presencial da SHEGLAM no país. Fenômeno global das redes sociais, a marca asiática escolheu a Beauty Show para sua primeira grande apresentação ao público brasileiro. Com um estande de 80 metros quadrados e mais de 150 produtos disponíveis para experimentação, a empresa apostou em experiências interativas e na aproximação com consumidores para apresentar alguns dos itens que viralizaram nas plataformas digitais.

Os primers tecnológicos, os blushes líquidos, contornos, bronzers, iluminadores e a máscara Lashlighter Up & Out estiveram entre os produtos mais procurados pelos visitantes.

Beleza cada vez mais digital

Além dos lançamentos, a Beauty Show também evidenciou como o setor de beleza tem incorporado novas tecnologias e formatos de venda. A Ikesaki, por exemplo, levou para dentro da feira uma estrutura dedicada ao live commerce, realizando transmissões ao vivo durante os três dias de evento em parceria com a StarLive. A iniciativa permitiu conectar os visitantes presenciais a consumidores de todo o país por meio da Shopee, reunindo demonstrações de produtos, promoções exclusivas e interação em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já marcas como Simple Organic e Creamy apostaram em tecnologia aplicada ao skincare, enquanto empresas dos segmentos de unhas e cílios apresentaram novidades inspiradas em tendências internacionais.