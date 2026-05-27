Esmaltes outono/inverno 2026: as cores que vão dominar a estação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os esmaltes clássicos para o outono/inverno 2026 chegam com uma proposta diferente das temporadas anteriores. A estação aposta em tonalidades repaginadas, mais sofisticadas e com personalidade, alinhadas ao desejo por cores versáteis, mas atuais.

Segundo Carol Lucena, educadora do Instituto Embelleze, a principal tendência está na atualização de cores já conhecidas. “Os clássicos continuam fortes, mas agora aparecem com novos acabamentos, subtons e uma estética menos óbvia”, explica.

A especialista aponta que a coleção “Última Chamada”, da Dailus, exemplifica essa releitura. Confira as cores que devem ganhar força na temporada.

Vinhos intensos e ameixados

Os vinhos surgem em versões profundas e sofisticadas, com fundo arroxeado ou amarronzado. A tendência substitui os vermelhos abertos por tonalidades inspiradas em ameixa, merlot e cherry mocha.

Marrons elegantes e tons café

Cores como chocolate, cappuccino e mocha aparecem como alternativas modernas aos clássicos escuros. Os marrons chegam mais cremosos, reforçando a estética quiet luxury.

Beges frios e neutros sofisticados

Os neutros seguem com uma leitura refinada. Beges acinzentados, off-whites e tons amanteigados surgem como opções minimalistas para quem prefere unhas discretas.

Cinzas contemporâneos

Do cinza claro ao grafite suave, os tons acinzentados funcionam como um dos curingas da temporada. Modernos e versáteis, são uma alternativa urbana aos nudes tradicionais.

Verde musgo e oliva sofisticado

Os verdes fechados ganham espaço em versões inspiradas na natureza. Musgo, oliva e verde militar aparecem como escolhas elegantes para fugir dos clássicos.

Azul petróleo, marinho e meia-noite

Os azuis escuros estão entre as principais apostas. Nuances de petróleo, navy e azul meia-noite funcionam como substitutas modernas para o preto, trazendo profundidade ao visual.

Pastel acinzentado

Tons suaves continuam presentes, mas em versões menos vibrantes. Lilás lavado, rosa queimado e azul névoa aparecem com fundo acinzentado, trazendo delicadeza equilibrada.

Além das cores, os acabamentos também atualizam os clássicos. Brilho intenso, efeito gel, textura ultracremosa e aspecto espelhado estão entre as principais apostas para unhas mais contemporâneas.

Para Lucena, o movimento reflete uma mudança no comportamento. “Hoje existe uma busca maior por esmaltes versáteis e atemporais, mas que ainda tenham personalidade. O clássico surge reinterpretado, mais moderno e muito menos básico”, finaliza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.