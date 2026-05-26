Poros dilatados: como minimizar a aparência e ter pele lisa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os poros desempenham um papel essencial na saúde da pele, pois são responsáveis pela liberação do suor e da oleosidade natural do corpo. Eles ajudam a manter o equilíbrio da derme, contribuindo para a hidratação e a regulação da temperatura corporal.

Quando há excesso de sebo, no entanto, os poros podem ficar mais dilatados. Para minimizar essa aparência e obter uma textura mais uniforme, uma rotina de skincare com ativos eficazes é fundamental.

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Limpeza

A higienização correta é o primeiro passo para uma skincare potente. Aposta em produtos que limpam, reduzem e tratam a acne, sem agredir a barreira natural da pele.

Após a limpeza, um esfoliante ajuda a desobstruir os poros e reduzir cravos e espinhas. Esse tipo de produto não pode ser usado diariamente, mas atua removendo o excesso de sebo e eliminando peles mortas. A ação não agride a região e estimula a criação de um escudo natural que previne novas crises de acne.

Cuidado

Para quem busca reduzir os poros, cremes com retinol são uma ótima opção. Além de hidratar, o ativo melhora a textura da pele e promove uma aparência uniforme. O uso indicado é de duas a três vezes por semana, de forma gradual.

A hidratação é o principal segredo para uma pele saudável, pois mantém o viço e proporciona um brilho radiante. Produtos contém ácido hialurônico ajudam a promover hidratação intensa, restabelece os níveis de água da pele e fortalece sua barreira natural.

Proteção

Por fim, a pele precisa de proteção solar mesmo em dias nublados. Fórmulas específicas para peles oleosas ajudam a controlar o brilho excessivo, marcas de acne, acne, poros dilatados e ressecamento, além de manter a pele protegida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.