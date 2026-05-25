K-beauty: por que acalmar a pele se tornou a prioridade do skincare

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O skincare ocidental foi guiado por anos pela busca de resultados rápidos, com ácidos renovadores e rotinas extensas. Agora, uma nova abordagem ganha força sob influência da tradição oriental, que troca estímulos intensos por um cuidado mais gentil: acalmar a pele e fortalecer sua barreira de proteção.

Impulsionada pela K-beauty, a indústria valoriza o chamado skin soothing. Esse conceito prioriza a hidratação profunda, a redução da sensibilidade e a recuperação do conforto como base para uma pele saudável. A meta é restabelecer o equilíbrio diante das agressões diárias.

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Por que a pele precisa ser acalmada

A rotina moderna expõe a pele a desafios constantes como poluição, variações climáticas, luz azul, estresse e privação de sono. Esses fatores contribuem para um estado contínuo de sensibilização. Ao mesmo tempo, o excesso de informação levou a rotinas complexas, gerando o fenômeno do overcare, quando o excesso de estímulos compromete a pele.

Segundo o farmacêutico Thomas Kim, responsável técnico da Osang Cosmetic, essa mudança reflete uma nova compreensão do cuidado. “Hoje, entendemos que a pele responde melhor quando está equilibrada. Acalmar não é um passo extra, mas a base para que qualquer tratamento funcione de forma mais eficiente”, explica.

A influência da Coreia do Sul foi decisiva para essa nova abordagem. A filosofia coreana sempre focou na manutenção contínua e na prevenção, usando fórmulas que respeitam o ritmo natural da pele. Máscaras calmantes e essências hidratantes tornaram-se parte central da rotina diária.

Ingredientes calmantes ganham protagonismo

A nova geração de cosméticos destaca ativos que ajudam a reduzir sinais de estresse cutâneo. Um deles é o fucoidan, um polissacarídeo extraído de algas marrons do Oceano Pacífico. O ingrediente se tornou um dos mais observados na K-beauty contemporânea.

Kim afirma que o interesse pelo ativo está ligado ao novo momento do skincare. “O fucoidan tem uma capacidade muito interessante de retenção de umidade associada à ação calmante”, detalha, citando como exemplo a “Máscara calmante e equilibrante com fucoidan”, da Onul31°.

Além do fucoidan, outros ingredientes aparecem com frequência em fórmulas voltadas ao conforto da pele. Entre eles estão:

centella asiática;

beta-glucana;

niacinamida;

água do mar purificada.

A ascensão do skincare calmante mostra que consumidores passaram a valorizar rotinas sustentáveis. A busca agora é por manter a pele equilibrada diante de fatores externos. “A nova geração de skincare não busca apenas ativos mais fortes, mas soluções mais inteligentes. Produtos calmantes ajudam a pele a se recuperar, preservando sua funcionalidade natural”, conclui Kim.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.