K-beauty: por que acalmar a pele se tornou a prioridade do skincare
Influência coreana redefine o cuidado facial com fórmulas gentis que priorizam o conforto e a hidratação contínua contra o estresse urbano
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O skincare ocidental foi guiado por anos pela busca de resultados rápidos, com ácidos renovadores e rotinas extensas. Agora, uma nova abordagem ganha força sob influência da tradição oriental, que troca estímulos intensos por um cuidado mais gentil: acalmar a pele e fortalecer sua barreira de proteção.
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Impulsionada pela K-beauty, a indústria valoriza o chamado skin soothing. Esse conceito prioriza a hidratação profunda, a redução da sensibilidade e a recuperação do conforto como base para uma pele saudável. A meta é restabelecer o equilíbrio diante das agressões diárias.
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A rotina moderna expõe a pele a desafios constantes como poluição, variações climáticas, luz azul, estresse e privação de sono. Esses fatores contribuem para um estado contínuo de sensibilização. Ao mesmo tempo, o excesso de informação levou a rotinas complexas, gerando o fenômeno do overcare, quando o excesso de estímulos compromete a pele.
Segundo o farmacêutico Thomas Kim, responsável técnico da Osang Cosmetic, essa mudança reflete uma nova compreensão do cuidado. “Hoje, entendemos que a pele responde melhor quando está equilibrada. Acalmar não é um passo extra, mas a base para que qualquer tratamento funcione de forma mais eficiente”, explica.
A influência da Coreia do Sul foi decisiva para essa nova abordagem. A filosofia coreana sempre focou na manutenção contínua e na prevenção, usando fórmulas que respeitam o ritmo natural da pele. Máscaras calmantes e essências hidratantes tornaram-se parte central da rotina diária.
Ingredientes calmantes ganham protagonismo
A nova geração de cosméticos destaca ativos que ajudam a reduzir sinais de estresse cutâneo. Um deles é o fucoidan, um polissacarídeo extraído de algas marrons do Oceano Pacífico. O ingrediente se tornou um dos mais observados na K-beauty contemporânea.
Kim afirma que o interesse pelo ativo está ligado ao novo momento do skincare. “O fucoidan tem uma capacidade muito interessante de retenção de umidade associada à ação calmante”, detalha, citando como exemplo a “Máscara calmante e equilibrante com fucoidan”, da Onul31°.
Além do fucoidan, outros ingredientes aparecem com frequência em fórmulas voltadas ao conforto da pele. Entre eles estão:
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centella asiática;
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beta-glucana;
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niacinamida;
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água do mar purificada.
A ascensão do skincare calmante mostra que consumidores passaram a valorizar rotinas sustentáveis. A busca agora é por manter a pele equilibrada diante de fatores externos. “A nova geração de skincare não busca apenas ativos mais fortes, mas soluções mais inteligentes. Produtos calmantes ajudam a pele a se recuperar, preservando sua funcionalidade natural”, conclui Kim.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.