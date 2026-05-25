Dia dos namorados: surpreender ou combinar o presente?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A maioria das pessoas prefere ser surpreendida no Dia dos Namorados, mas uma parcela significativa opta por sugerir o que deseja ganhar. A conclusão vem de uma pesquisa de O Boticário, que mapeou 1,1 milhão de menções sobre a data nas redes sociais durante um ano.

Do total de conversas, 147 mil foram especificamente sobre presentes, o que representa 12% do volume. As menções geradas por pessoas casadas chegaram a aproximadamente 30 mil, indicando que a troca de mimos se mantém relevante em relações estáveis.

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Surpresa lidera a preferência

O principal comportamento identificado foi a valorização da surpresa, com 15 mil menções que destacam o encantamento de receber algo inesperado. Em contrapartida, casais que combinam o presente previamente apareceram em 1,4 mil publicações.

As indiretas e dicas, com a expressão “fica a dica”, somaram 651 menções. Outras formas de indicar o desejo apareceram em menor número: listas de desejos foram citadas 91 vezes; e carrinhos de compra, 37.

O estudo também aponta que o valor sentimental é um fator importante. Bilhetes, cartas e recados personalizados ou escritos à mão foram registrados em 1,4 mil menções, reforçando que a forma de entregar o presente é tão relevante quanto o item escolhido.

No TikTok, surgiram tendências como “montando o presente do meu namorado” e “eu quando amo o filho de alguém”. Nesses vídeos, consumidores criam kits personalizados que unem produtos comprados a itens artesanais, como cartas, adesivos, chocolates e vales-experiência.

Esses kits destacam a criatividade, o cuidado e a experiência compartilhada, o que aumenta o engajamento on-line.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.