Pele negra: os segredos e cuidados essenciais para um skincare ideal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A pele negra apresenta características próprias que exigem atenção especial na rotina de cuidados. Embora tenha uma proteção natural superior contra parte dos danos solares, devido à maior concentração de melanina, um estudo publicado na revista científica Drugs in Context revela um contraponto.

Segundo o artigo, alterações de pigmentação, como a hiperpigmentação pós-inflamatória (HPI), são mais frequentes e acentuadas nesses fototipos. A dermatologista Edriane Araújo do grupo Galderma afirma que esse é um dos principais pontos de atenção no skincare para peles negras.

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“Qualquer inflamação pode desencadear manchas escuras que permanecem por bastante tempo. Por isso, é importante cuidar de forma delicada, evitando produtos agressivos ou excesso de esfoliação”, explica a médica.

Limpeza equilibrada

A limpeza deve ser feita com fórmulas suaves, pois produtos muito adstringentes podem sensibilizar a pele e comprometer sua barreira de proteção. Ativos que ajudam a controlar a oleosidade sem comprometer a barreira cutânea costumam funcionar melhor na rotina diária.

Hidratação indispensável

A hidratação também é essencial. “Uma pele desidratada tende a ficar mais sensível e pode se tornar mais propensa a processos inflamatórios”, explica a especialista. Texturas leves, em gel ou loção, são mais confortáveis para o rosto, enquanto hidratantes densos funcionam bem em áreas como braços, pernas e cotovelos.

O estudo na Drugs in Context também mostra que a pele negra não está livre dos danos causados pelo sol. A exposição sem proteção pode piorar manchas, favorecer o envelhecimento e aumentar o risco de câncer de pele. “O protetor solar é indispensável todos os dias, inclusive em ambientes fechados”, reforça Edriane. Fórmulas com acabamento invisível são as preferidas.

O skincare para pele negra foca mais na consistência do que no excesso de etapas. Uma rotina com limpeza suave, hidratação adequada e proteção solar diária é a base para manter a pele saudável e protegida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.