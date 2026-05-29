Maquiagem intacta por horas? Colocamos o FortfFix à prova
Com tecnologia desenvolvida para aumentar a resistência da maquiagem, o FortfFix, da Kohll Beauty busca ocupar um espaço entre spray fixador e blindagem
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As brumas e sprays fixadoras já fazem parte da rotina de maquiagem da brasileira. Mas o FortfFix, da Kohll Beauty, inaugurou uma categoria própria: a do “selamento blindado”. O produto foi desenvolvido ao longo de uma pesquisa que passou pelos Estados Unidos, Canadá e Brasil, com a promessa de criar uma película invisível capaz de aumentar drasticamente a durabilidade da maquiagem sem comprometer o acabamento natural da pele.
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Segundo a marca, o produto consegue potencializar a pigmentação de outros cosméticos, transformar sombras em itens à prova d'água, funcionar em conjunto com produtos blindados da própria linha e prolongar a duração de fórmulas de outras marcas.
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Outro detalhe que chama atenção antes mesmo do primeiro uso é a embalagem. A Kohll mantém a identidade sofisticada que virou marca registrada da empresa. O frasco transmite uma sensação de luxo e tem aquela estética de produto que chama atenção na penteadeira ou no kit profissional.
O Estado de Minas recebeu e testou o produto e conta tudo a seguir.
Fórmula
A análise da composição mostra que o FortfFix foi construído para desempenho extremo. O coração da fórmula está na combinação entre álcool e Acrylates Copolymer, um polímero formador de filme responsável por criar uma camada flexível sobre a maquiagem.
Na prática, o mecanismo funciona quase como um verniz ultrafino: após a aplicação, o álcool evapora rapidamente e força a formação dessa película protetora. É justamente ela que entrega resistência à água, suor e atrito.
Para evitar que essa estrutura mais pesada comprometa o conforto da pele, a Kohll adiciona ingredientes que atuam como amortecedores de fórmula. O Pentylene Glycol ajuda na retenção de água e reduz o potencial ressecamento causado pelo álcool. Já ativos como aloe vera, extrato de aveia e castanha-do-pará entram como agentes calmantes e nutritivos.
O equilíbrio chama atenção porque o produto não tenta ser uma bruma hidratante multifuncional para uso cotidiano. O FortfFix assume sem rodeios o papel de produto técnico. A fórmula foi claramente construída para segurar maquiagem em situações de alto desgaste, como calor, lágrimas, suor, eventos longos ou produções de noivas.
Percepções
Nos testes, um dos pontos positivos apareceu logo na aplicação: o spray funciona muito bem. O jato é uniforme, dispersa de maneira equilibrada e evita aquelas borrifadas concentradas que costumam deixar manchas ou deslocar a maquiagem.
Depois da secagem, a sensação prometida pela marca realmente acontece. O produto cria uma espécie de película perceptível sobre a pele. Ela existe, pode ser sentida, mas não chega a causar desconforto ou sensação pesada.
A resistência também impressiona. O FortfFix realmente entrega o efeito de maquiagem blindada. Água, suor e calor deixam de ser grandes ameaças para a produção, o que faz dele um aliado interessante para eventos longos, cerimônias, festas e dias de temperaturas elevadas.
Mas existe um ponto de atenção importante: essa mesma película pode marcar com facilidade nos primeiros usos, quando ainda está testando o produto. Durante os testes, movimentos do rosto acabaram criando vincos visíveis na camada formada pelo produto. O problema não é apenas a marca surgir; ela tende a permanecer evidente ao longo do período em que a maquiagem está sendo usada.
A dica é aplicar a uma distância de aproximadamente 20 a 30 centímetros e evitar movimentar a musculatura facial durante os primeiros segundos de secagem. Também vale fechar bem os olhos durante a aplicação, já que a presença significativa de álcool pode causar desconforto.
Peles muito sensíveis ou extremamente secas talvez precisem de cautela extra. Embora a fórmula tenha ativos calmantes, a concentração de álcool ainda é relevante.
Vale a pena?
O FortfFix custa R$ 170 na versão de 120 ml e R$ 242 na embalagem de 250 ml. O valor coloca o produto em uma faixa premium. No mercado existem algumas brumas que prometem aumentar a duração da maquiagem com faixa de preço parecida.
Um exemplo é o KIKO Milano Prime & Fix Refreshing Mist, que custa R$ 109,90 (100 ml); o Fix+ da MAC, vendido a R$ 218 (100 ml); Power Grip Dewy Setting Spray, da Elf, por R$ 233 (80 ml); e o Fixing Spray da Kryolan, comercializado por R$ 204 (75 ml).
A diferença é que muitos desses concorrentes trabalham principalmente com fixação e acabamento, enquanto o FortfFix é produto híbrido entre spray fixador e blindagem profissional.
Para quem busca uma bruma de uso diário, o investimento provavelmente parece alto e até excessivo. Mas para maquiadores, noivas, produções elaboradas ou pessoas que precisam de maquiagem praticamente intacta por muitas horas, a relação custo-benefício muda de cenário.
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O FortfFix não tenta ser discreto sobre sua proposta: ele é um produto de performance. E, quando o objetivo é fazer a maquiagem sobreviver ao calor, suor e horas de uso sem perder viço, ele mostra que há motivos para ter virado favorito entre profissionais.