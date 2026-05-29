Maquiagem intacta por horas? Colocamos o FortfFix à prova

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As brumas e sprays fixadoras já fazem parte da rotina de maquiagem da brasileira. Mas o FortfFix, da Kohll Beauty, inaugurou uma categoria própria: a do “selamento blindado”. O produto foi desenvolvido ao longo de uma pesquisa que passou pelos Estados Unidos, Canadá e Brasil, com a promessa de criar uma película invisível capaz de aumentar drasticamente a durabilidade da maquiagem sem comprometer o acabamento natural da pele.

Segundo a marca, o produto consegue potencializar a pigmentação de outros cosméticos, transformar sombras em itens à prova d'água, funcionar em conjunto com produtos blindados da própria linha e prolongar a duração de fórmulas de outras marcas.

Outro detalhe que chama atenção antes mesmo do primeiro uso é a embalagem. A Kohll mantém a identidade sofisticada que virou marca registrada da empresa. O frasco transmite uma sensação de luxo e tem aquela estética de produto que chama atenção na penteadeira ou no kit profissional.

O Estado de Minas recebeu e testou o produto e conta tudo a seguir.

Fórmula

A análise da composição mostra que o FortfFix foi construído para desempenho extremo. O coração da fórmula está na combinação entre álcool e Acrylates Copolymer, um polímero formador de filme responsável por criar uma camada flexível sobre a maquiagem.

Na prática, o mecanismo funciona quase como um verniz ultrafino: após a aplicação, o álcool evapora rapidamente e força a formação dessa película protetora. É justamente ela que entrega resistência à água, suor e atrito.

Para evitar que essa estrutura mais pesada comprometa o conforto da pele, a Kohll adiciona ingredientes que atuam como amortecedores de fórmula. O Pentylene Glycol ajuda na retenção de água e reduz o potencial ressecamento causado pelo álcool. Já ativos como aloe vera, extrato de aveia e castanha-do-pará entram como agentes calmantes e nutritivos.

O equilíbrio chama atenção porque o produto não tenta ser uma bruma hidratante multifuncional para uso cotidiano. O FortfFix assume sem rodeios o papel de produto técnico. A fórmula foi claramente construída para segurar maquiagem em situações de alto desgaste, como calor, lágrimas, suor, eventos longos ou produções de noivas.

Percepções

Spray FortfFix, disponÃ­vel nas versÃµes 120 ml e 250 ml Kohll Beauty

Nos testes, um dos pontos positivos apareceu logo na aplicação: o spray funciona muito bem. O jato é uniforme, dispersa de maneira equilibrada e evita aquelas borrifadas concentradas que costumam deixar manchas ou deslocar a maquiagem.

Depois da secagem, a sensação prometida pela marca realmente acontece. O produto cria uma espécie de película perceptível sobre a pele. Ela existe, pode ser sentida, mas não chega a causar desconforto ou sensação pesada.

A resistência também impressiona. O FortfFix realmente entrega o efeito de maquiagem blindada. Água, suor e calor deixam de ser grandes ameaças para a produção, o que faz dele um aliado interessante para eventos longos, cerimônias, festas e dias de temperaturas elevadas.

Mas existe um ponto de atenção importante: essa mesma película pode marcar com facilidade nos primeiros usos, quando ainda está testando o produto. Durante os testes, movimentos do rosto acabaram criando vincos visíveis na camada formada pelo produto. O problema não é apenas a marca surgir; ela tende a permanecer evidente ao longo do período em que a maquiagem está sendo usada.

A dica é aplicar a uma distância de aproximadamente 20 a 30 centímetros e evitar movimentar a musculatura facial durante os primeiros segundos de secagem. Também vale fechar bem os olhos durante a aplicação, já que a presença significativa de álcool pode causar desconforto.

Peles muito sensíveis ou extremamente secas talvez precisem de cautela extra. Embora a fórmula tenha ativos calmantes, a concentração de álcool ainda é relevante.

Vale a pena?

O FortfFix custa R$ 170 na versão de 120 ml e R$ 242 na embalagem de 250 ml. O valor coloca o produto em uma faixa premium. No mercado existem algumas brumas que prometem aumentar a duração da maquiagem com faixa de preço parecida.

Um exemplo é o KIKO Milano Prime & Fix Refreshing Mist, que custa R$ 109,90 (100 ml); o Fix+ da MAC, vendido a R$ 218 (100 ml); Power Grip Dewy Setting Spray, da Elf, por R$ 233 (80 ml); e o Fixing Spray da Kryolan, comercializado por R$ 204 (75 ml).

A diferença é que muitos desses concorrentes trabalham principalmente com fixação e acabamento, enquanto o FortfFix é produto híbrido entre spray fixador e blindagem profissional.

Para quem busca uma bruma de uso diário, o investimento provavelmente parece alto e até excessivo. Mas para maquiadores, noivas, produções elaboradas ou pessoas que precisam de maquiagem praticamente intacta por muitas horas, a relação custo-benefício muda de cenário.

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O FortfFix não tenta ser discreto sobre sua proposta: ele é um produto de performance. E, quando o objetivo é fazer a maquiagem sobreviver ao calor, suor e horas de uso sem perder viço, ele mostra que há motivos para ter virado favorito entre profissionais.